Vedete din showbiz-ul românesc care s-au iubit cu frații Tate. Despărțiri cu scandal

Cei doi frați au fost reținuți joi, fiind acuzați de constituire de grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

Luptătorii Andrew și Tristan Tate, vizaţi de o anchetă cu privire la trafic de persoane şi viol, sunt cunoscuți pentru relațiile pe care le-au avut cu vedete din showbiz-ul românesc.

Nici nu e de mirare, pentru că aceștia erau extrem de bogați și duceau o viață destul de excentrică, afișându-se cu mașini de lux scumpe.

Spre exemplu, Tristan Tate a avut o relație cu Bianca Drăgușanu și au fost deseori văzuți la evenimente mondene. Bianca a regretat ulterior relația.

„Câteodată mă îndrăgostesc o dată pe săptămână. Nu, nu folosesc Instagramul ca să agăț femeile, dar bifa albastră a venit pentru că sunt luptător, sunt sportiv și am o activitate sportivă intensă, care poate fi verificată pe Instagram. Nu este ceva de care mi-a păsat sau am urmărit”, spunea Tristan Tate, după despărțirea de Drăgușanu, scrie libertatea.ro.

Același Tristan Tate a fost văzut și în compania Otiliei Bilionera, cântăreață de muzică dance, reggaetton și latino. Cântăreața a negat, spunând că l-a cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni și nu a fost nimic între ei.

În mrejele luptătorului a intrat și Alexandra Stan, relația dintrei ei fiind scurtă, după ce bărbatul a publicat imagini indecente cu artista. „Este foarte trist că, în 2021, încă se dau poze din intimitate la presă. Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat. Cred că ar trebui fiecare să își vadă de treaba lui, separat”, spunea Alexandra Stan pentru Cancan.

O altă vedetă autohtonă, Lidia Buble, a fost văzută la un restaurant din București cu Andrew Tate. Ba chiar au și apărut imagini cu cei doi care păreau destul de apropiați.

Cei doi frați Tate s-au născut în Statele Unite ale Americii și spun că au avut o copilărie plină de privațiuni. Viața lor s-a schimbat însă radical după ce s-au dedicat luptelor, kick-boxer.

„Când am intrat în ring să lupt, eram un kick-boxer cu o centură neagră în judo și fără pic de experiență în MMA. Dar eram falit. Eram atât de sărac că nu îmi puteam plăti nici măcar chiria. Omul cu care luptam câștigase deja cinci lupte la profesioniști și rămăsese fără adversar. Eu eram atât de disperat să fac niște bani încât am acceptat imediat să lupt cu el. Când am acceptat să mă bat, cel care organiza lupta mi-a spus că cel care câștigă ia toți banii, iar pierzătorul – nimic. Am fost de acord. Tristan m-a întrebat de ce fac asta, mi-a spus că nu ne putem permite să plătim chiria și dacă pierd e și mai rău. Șase ani mai târziu eram deja de patru ori campion mondial și multimilionar”, a povestit Andrew Tate, scrie libertatea.ro.