Protest Sanitas în fața ministerului Muncii. Sindicaliștii cer salarii mai mari

Sindicaliștii de la Sanitas protestează la această oră în față la Ministerul Muncii. Ei cer majorarea salariilor cu cel puţin 20%. Protestul a început la ora 11.00 se va încheia la ora 13.00.

"Este a doua pichetare după aceea de la Finanţe. Estimăm un număr de 250 de participanţi. Pentru acest număr am primit aprobare. Pentru a nu depăşi, am mobilizat în jur de 250 de oameni. În acelaşi timp, domnul premier Ciolacu şi-a exprimat intenţia de a se vedea astăzi cu noi după această pichetare. Presupunând că a identificat deja soluţii pentru o viitoare creştere pe care am solicitat-o noi pentru toţi salariaţii din Sănătate şi Asistenţă socială, după ce vom picheta Ministerul de Finanţe o delegaţie a Federaţiei Sanitas se va prezenta la sediul Guvernului pentru negocieri. Revendicarea a rămas aceeaşi - vrem 20% pentru toată lumea", a declarat, pentru AGERPRES, Viorel Huşanu, preşedintele Uniunii Sindicale "Sanitas" Bucureşti.

Potrivit liderului sindical, în funcţie de propunerea făcută de premier, se va decide dacă va mai avea loc pichetarea programată în cursul săptămânii viitoare la Ministerul Sănătăţii şi se vor continua paşii spre greva generală.

"Vedem ce pune astăzi pe masă Guvernul, după care vom decide dacă facem săptămâna viitoare pichetarea pentru care avem aprobare la Ministerul Sănătăţii şi vom urma paşii spre greva generală. Pentru această grevă şi-au anunţat sprijinul şi celelalte sindicate mari din Sănătate astfel încât, pe lângă Sanitas, încă două sindicate vor să se coreleze cu noi să facem grevă în acelaşi, timp dacă astăzi nu va veni premierul cu o soluţie concretă", a explicat Huşanu.

El a estimat că au fost strânse peste 100.000 de semnături pentru susţinerea grevei generale. "Pe data de 18 ianuarie, aveam peste 70.000 de semnături. Listele au rămas în continuare în spitale. Probabil oamenii au mai semnat în continuare", a susţinut liderul Sanitas.