Salariații din primării intră în grevă generală. Noian de revendicări

O categorie socioprofesională esențială, adică angajații din primării, este la un pas de grevă generală, oamenii având numeroase revendicări referitoare la salarizarea lor și la modul cum sunt alocate resursele în teritoriu. Joi ar urma să fie o discuție cu reprezentanții Guvernului.

Consiliul Director Național al Sindicatului SCOR, care reprezintă salariații din primăriile de comune și orașe, a luat decizia să meargă până la capăt cu greva generală, punctul culminant fiind 5 februarie, ziua în care activitatea din instituții va fi paralizată, în condițiile în care toți cei din sindicate își vor opri activitatea. Demersul a fost semnat de 11.101 angajați din primării, care fac parte din sindicat, până duminică noapte (dintr-un număr total de 17.784 de membri), fiind vorba de salariați din toate județele țării. Prin urmare, în cazul în care Guvernul nu oprește demersul sindical, 5 februarie va zi de grevă generală în primării, ceea ce automat va duce la o activitate instituțională mult diminuată, în unele cazuri chiar blocată.

Principala revendicare este aplicarea integrală a Legii salarizării unitare. Reprezentanții angajaților de la nivelul comunelor au precizat în documentul privind declanșarea grevei că drepturile lor salariale sunt diminuate cu circa 26%, adică diferența între ceea ce era prevăzut în Legea salarizării unitare și actele Guvernului prin care e amânată aplicarea acesteia. De asemenea, sindicaliștii arată că salariile angajaților din primării sunt „înghețate“ la nivelul anului 2021, plus 5%, acest ultim procent fiind cel acordat tuturor angajaților de la stat prin ordonanța-trenuleț, celelalte categorii bugetare având salariile la nivelul anului 2022 (conform Legii salarizării).

Probleme cu finanțarea locală

Angajații din primării mai susțin că „administrația publică locală este poziționată într-o subfinanțare cronică“. Una din marile probleme este că bugetele locale au ajuns să plătească 100% asistenții personali ai persoanelor cu handicap, cu toate că ar fi trebuit să contribuie cu un procent minim de 10%, iar restul să fie bani de la centru. În schimb, autoritățile locale au fost lăsate să se descurce singure. Nu în ultimul rând, vor și acordarea celor 63% din cota de impozit cuvenită instituțiilor din teritoriu, integral, în condițiile în care prin legislație unele categorii socioprofesionale au fost scutite de la plata impozitului, ceea ce a afectat capitolul de venituri al primăriilor.

De asemenea, cei din Sindicatul SCOR au o serie de revendicări privind aplicarea unor principii în ceea ce privește noua lege a salarizării, adică să vină cu o serie de grile, praguri, modalități de recompensare a performanței și de stabilire a sporurilor.

„De un an și jumătate am obosit să tot scriem Ministerului Dezvoltării, care e ministerul nostru tutelar, Ministerului Muncii. Am scris sistematic și primului-ministru, Ministerului de Finanțe, inițiatorul ordonanțelor-trenuleț, tuturor cinci. Cheile sunt la Finanțe și la Guvern“, a precizat Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor (SCOR). De altfel, acesta a punctat că ultimul document trimis premierului a fost acum 6 săptămâni, iar singurul răspuns a fost adoptarea unei alte OUG „trenuleț”. „Ordonanța ne discriminează din nou și suntem singura familie ocupațională bugetară în spatele tuturor. Suntem condamnați la niște salarii pe care nu vi le puteți imagina. Mai mult de jumătate de primăriile din țară au venitul net al viceprimarului, adică cea mai înaltă treaptă de salarizare, mai mic decât al muncitorului necalificat din construcții. Iar asta prevede legea, nu sunt cazuri sporadice. Dacă viceprimarul ia acest salariu, vă dați seama de veniturile celor din subordine“, a subliniat Cârlan.

Pașii până la ziua grevei generale

Potrivit planului Sindicatului SCOR, joi are loc notificarea Asociației Comunelor din România privind primăriile unde va fi greva, iar în aceeași zi are loc și notificarea Guvernului, zi în care reprezentanții vor să discute și cu premierul Ciolacu. Între 26 ianuarie și 2 februarie sunt zilele de negocieri, în două dintre zile, 30 și 31 ianuarie, fiind grevele de avertisment, cu oprirea lucrului timp de 2 ore. Nu în ultimul rând, pe 5 februarie e declanșarea grevei generale.