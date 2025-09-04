search
Foto Progrese mari pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane ale României, pe o rută strategică

Publicat:

Drumul județean 174 Panaci-Bilbor este considerat a fi unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură rutieră din Suceava.

Drumul județean Panaci – Bilbor FOTO: Facebook/Gheorghe Șoldan
Drumul județean Panaci – Bilbor FOTO: Facebook/Gheorghe Șoldan

Unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură rutieră din Suceava, modernizarea drumului județean 174C, Panaci – Bilbor, care scurtează cu aproape 100 de kilometri legătura rutieră dintre Vatra Dornei și Toplița, înregistrează progrese importante.

Zilele trecute a fost turnat primul strat de asfalt, pe primul kilometru din cei 3,66 km, iar patru din cele șase serpentine ale acestui drum spectaculos sunt deja finalizate.

Urmează în această perioadă începerea lucrărilor la ultimele două serpentine.

”În urma discuției avute cu constructorul, în urmă cu câteva luni, i-am transmis că proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2026 și că e nevoie să accelereze ritmul lucrărilor începute încă de acum trei ani, pentru a putea recupera întârzierile acumulate în toți acești ani.

Înțeleg realitățile din teren. Vorbim de un drum nou, care se construiește pe un versant împădurit din extremitatea nordică a Munților Bistriței, cu acces doar dintr-o direcție, fără posibilitatea lucrului pe mai multe fronturi.

În acea zonă de munte nu se poate lucra din noiembrie până în aprilie sau chiar mai, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Proiectul a înregistrat până acum trei suspendări ale execuției, însumând 472 de zile:

• 28.11.2022 – 08.05.2023

• 27.11.2023 – 10.04.2024

• 13.11.2024 – 12.05.2025

Dar în restul anului, în cele câteva luni în care se poate lucra, nu există nicio scuză pentru lipsa de mobilizare.  Graficul lucrărilor, asumat prin contract de către constructor, trebuie respectat”, a spus Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, într-o postare pe Facebook.

Drumul județean Panaci – Bilbor FOTO: Facebook/Gheorghe Șoldan
Drumul județean Panaci – Bilbor FOTO: Facebook/Gheorghe Șoldan

Drumul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), valoarea investiției fiind de aproximativ 41 de milioane de lei, din care aproape 6,5 milioane de lei reprezintă contribuția Consiliului Județean Suceava.

La finalul lucrărilor, DJ 174C va face legătura directă între Vatra Dornei și Toplița, prin Pasul Bilbor, reducând cu 92 de kilometri traseul actual, prin Bistrița (traseu cu o lungime de 154 km).

Panaci - Bilbor este o rută strategică între județele Suceava și Harghita, cu un impact major în dezvoltarea turistică și economică a ambelor regiunii.

Societate

