Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Nu este normal să avem salarii de 4.500 lei. Premierul nu știe că există performanță”

Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului solicită acordarea unei prime de 15.000 de lei pentru fiecare salariat, dacă Executivul nu va găsi o soluție pentru majorarea veniturilor.

Ilie Bolojan / Sursa foto: Inquam Photos
Liderul sindical Noni Emil Iordache reclamă discrepanțe salariale majore în sistemul bugetar și susține că angajații din instituțiile guvernamentale sunt ignorați atunci când se discută despre creșteri salariale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, unde reprezentantul sindical a vorbit despre situația unor angajați din aparatul de lucru al Guvernului care, potrivit acestuia, au salarii considerate prea mici pentru nivelul de responsabilitate pe care îl au.

„Nu este normal ca la Guvernul României să avem salarii de 4.500 de lei”, a afirmat Noni Emil Iordache, oferind ca exemplu funcția de consilier principal din cadrul Guvernului. Acesta a mai susținut că nici cercetătorii din Laboratorul de Control Doping nu depășesc venituri de 5.500 de lei.

Liderul sindical a acuzat Guvernul că tratează diferențiat categoriile de bugetari și a cerut premierului să adopte o abordare echilibrată față de toți angajații din sectorul public.

„Premierul trebuie să fie premierul tuturor și să nu mai accentueze discriminarea dintre categoriile de bugetari”, a declarat acesta. 

„Se pare că premierul nu știe că există performanță și la Guvern, dar este contrazis de ministrul Pâslaru, care afirmă că de-a lungul vremii România, prin aparatul de lucrători din sistemul public, a ajutat și a implementat programe care au atras 108 miliarde de euro”, a spus liderul sindical.

Sindicaliștii mai reclamă faptul că inclusiv instituțiile din aparatul de lucru al Guvernului care obțin venituri proprii sunt excluse de la eventualele majorări salariale.

