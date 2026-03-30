După mai bine de 36 de ore de căutări contracronometru, două fetițe din Târnăveni, de 4 și 5 ani, care dispăruseră duminică în timp ce se jucau în apropierea casei, au fost găsite și sunt în siguranță. Ele se aflau la marginea unei păduri, într-o zonă izolată, speriate și înghețate, fiind salvate de pădurarul Aurel Frandeș.

„Fetițele plângeau, erau înghețate. Văzând mesajul Ro-Alert, mi-am dat seama că sunt cele căutate. Le-am îmbrăcat și am sunat la poliție”, a declarat pădurarul, angajat al Ocolului Silvic Luduș, Direcția Silvică Mureș.

După ce a participat la căutări, Aurel Frandeș le-a găsit pe cele două micuțe la marginea unei păduri, în vârful unui deal izolat. Fetițele erau speriate și plângeau.

„A anunțat imediat autoritățile, însă, pentru că terenul era foarte dificil, iar echipele nu puteau interveni în zonă, el a fost nevoit să coboare, transportând pe una dintre fetițe în spate, iar pe cealaltă purtând-o în brațe. După o distanță de 3 kilometri, Aurel Frandeș s-a întâlnit cu autoritățile și le-a predat pe fetițe în siguranță”, a transmis Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

Regia Romsilva a transmis: „Suntem mândri de fapta colegului nostru și îi mulțumim pentru eforturile deosebite depuse în ajutorul comunității.”

Cele două fetițe, Rebeca și Melisa, au fost preluate de echipaje medicale și transportate la o unitate spitalicească pentru evaluarea stării de sănătate, având în vedere expunerea îndelungată la frig.

Ministerul Afacerilor Interne a confirmat că micuțele sunt în siguranță și a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în operațiunea de salvare. „Două vieți salvate prin solidaritate, implicare și speranță. Respect și recunoștință colegilor din structurile MAI și voluntarilor”, a transmis instituția.

Operațiunea de căutare a mobilizat aproximativ 500 de persoane, inclusiv polițiști, pompieri, jandarmi, salvamontiști și localnici, care au folosit câini de urmă, drone și vehicule de teren pentru verificarea câmpurilor și pădurilor din apropiere.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili circumstanțele dispariției fetițelor, dar până în acest moment nu există indicii privind o posibilă răpire. Polițiștii analizează imaginile de supraveghere și verifică persoanele și vehiculele aflate în zonă.