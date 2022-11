Patru din cinci femei au fost hărțuite în spațiul public. Cum pot fi ajutate victimele

80% dintre femei au fost hărțuite sexual în spațiul public, potrivit unui studiu realizat de de L’Oreal Paris la nivel internațional. De cele mai multe ori, femeile s-au confruntat cu gesturi nepotrivite, fluierături, glume cu tentă sexuală și atingeri nedorite.

De asemenea, potrivit studiului, 76% dintre respondenți au declarat că au asistat la un fenomen de hărțuire stradală în spațiul public, iar o treime dintre aceștia au recunoscut că nu au intervenit. În acest context, ONG-urile feministe au propus cinci metode prin care martorii la un act de hărțuire pot ajuta victima.

Stand Up împotriva hărțuirii stradale

LOreal Paris, împreună cu ONG-urile care luptă pentru drepturile femeilor Right to Be și Centrul FILIA au lansat marți, 1 noiembrie, o campanie oficială, „Stand Up împotriva hărțuirii stradale” care își propune să educe martorii să recunoască un act de hărțuire și să reacționeze prin strategia 5D.

Potrivit campaniei, cei cinci „D” sunt reprezentați de: distragere, deleagă, documentează, direcționează și delay (amână).

Training-ul poate fi regăsit pe site-ul companiei.

Cum acționăm când suntem martori prin cei cinci „D”

Potrivit unei cercetări realizate în 2017 de socioloaga Simona Chirciu, cele mai multe victime ale hărțuirii stradale ignoră agresorii sau îi privesc urât în speranța că așa vor fi lăsate în pace, dar doar 3% ajung să sune la poliție.

În cazul unei hărțuiri sexuale în spațiul public și martorii sunt responsabili, astfel că ONG-urile Right to Be și Centrul FILIA au creat metodologia 5D:

distragerea - martorul trebuie să creeze o diversiune, astfel că se poate preface că o cunoaște pe victimă, ori intră în discuție cu ea sau agresorul (pentru a cere indicații, pentru a spune că a găsit un obiect etc.). delegarea - în cazul în care martorul nu dorește să se implice, de teamă sau din alte motive, poate cere ajutorul unei persoane din apropierea sa (chiar și una cu autoritate). documentarea - martorul poate fotografia sau filma momentul, prudent și oferind indicații despre locul unde s-a întâmplat evenimentul, spunând data, ora și locul. La final, trebuie să ofere filmarea/ fotografiile victimei, iar aceasta va alege dacă o/le va dori sau nu. direcționarea - martorul intervine ferm și cere clar hărțuitorului să lase în pace victima. delay (amânare) sau după hărțuire - este varianta în care martorul nu intervine în niciun fel în timpul hărțuirii, dar la final o întreabă dacă are nevoie de ajutor, dacă vrea să vorbească și o asigură că ceea ce i s-a întâmplat nu este normal.

„Nu există un răspuns perfect la hărțuire, ci mici pași pe care îi putem face ca să îmbunătățim situația”, a spus Adela Alexandru, expertă în egalitatea de gen la Centrul Filia, la evenimentul de lansare a proiectului care a avut loc în Gara Băneasa din București, potrivit Libertatea.

Citește și: Centrul FILIA cere Ministerului Sănătăţii să se asigure că femeile au acces la întreruperile de sarcină la cerere

Hărțuirea stradală este o experiență care devalorizează femeile și bărbații de toate orientările sexuale, culturile și credințele, făcându-i să se îndoiască de ei înșiși.

Prin hărțuire ne referim la un comportament abuziv al agresorului față de victimă. Este vorba de intimidare, de cele mai multe ori cu tentă sexuală, și un mod prin care abuzatorul vrea să impună teamă.

Locurile în care femeile ajung să fie victime ale hărțuirii sexuale sunt strada, parcurile și mijloacele de transport în comun.

95% dintre femei sunt agresate pe stradă

Centrul FILIA a realizat în anul 2018 un barometru de gen care arată 87% se simte inconfortabil când sunt victime ale hărțuirii stradale, iar cercetarea din 2017 a Simonei Chirciu a evidențiat un procent și mai mare: 95% dintre femei sunt agresate pe stradă.

Aceeași cercetare realizată în 2017 arăta că 63% dintre victime aveau între 12 și 18 ani.

Din 2018, hărțuirea a fost introdusă în Legea privind egalitatea de șanse dintre femei și bărbați. Amenda pentru hărțuirea în spațiul public este între 3.000 și 10.000 de lei. În perioada 2019-2021, polițiștii au doar doar 18 amenzi, potrivit Școala 9.

1,5 milioane de oameni să parcurgă trainingul Stand Up

Până în prezent, peste 1.000.000 de persoane din 41 de țări au fost pregătite prin programul Stand Up, iar 97% dintre ele pot identifica mai ușor hărțuirea în spațiile publice și se simt mai pregătite să intervină, în urma participării la acest training. Pentru 2022, L’Oréal Paris și-a propus ca 1,5 milioane de oameni să parcurgă trainingul Stand Up.

„Hărțuirea stradală este atât de înrădăcinată în mentalul nostru colectiv, din păcate, încât am ajuns să o considerăm parte din normalitate, ba chiar o formă de flatare. În momentul în care sentimentul de siguranță ne este luat prin gesturi, acțiuni, comentarii și alte manifestări ale hărțuirii stradale, ne este răpit, de fapt, dreptul de a merge fără teamă pe stradă. Este exact opusul sentimentului pe care noi, la L’Oréal Paris, vrem să îl oferim femeilor prin intermediul produselor noastre, și anume să se simtă așa cum sunt în realitate, puternice și încrezătoare. Ne dorim ca toată lumea care vede mesajul campaniei să parcurgă trainingul disponibil pe Standup-romania.com și să-l recomande mai departe celor apropiați”, declară Smaranda Teleabă, Business Unit Manager Make-up L’Oréal.