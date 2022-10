Mitingul „Împreună pentru siguranța femeilor” a avut loc duminică în Piața Universității din Capitală

Mitingul „Împreună pentru siguranţa femeilor” a avut loc duminică, în Piaţa Universităţii din Bucureşti, la iniţiativa Asociaţiei Centrului de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen - FILIA.

„Am ieşit astăzi în stradă pentru că ne dorim ca femeile şi fetele să trăiască în siguranţă. Am ieşit astăzi în stradă pentru o lume mai bună, liberă de violenţa de gen, însă suntem departe de o astfel de lume. Anul trecut au fost înregistrate la poliţie peste 5.900 de cazuri de viol, agresiune sexuală, act sexul cu un minor. Asta înseamnă 16 cazuri în medie în fiecare zi. Majoritatea formelor de violentă sexuală rămân neraportate, sunt ascunse, pentru că ne este teamă că vom fi judecate de autorităţi, că nu vom fi crezute. Ne este teamă că vom fi acuzate că am provocat agresorii. Există recomandări europene care ne spun că la fiecare 200.000 de femei statul ar trebui să înfiinţeze un centru pentru victimele violenţei sexuale. Asta înseamnă, în România, 50 de astfel de centre”, a spus reprezentantul FILIA, Andrea Bragă.

Ea a adăugat că, după 30 de ani de democraţie, statul român a reuşit abia anul trecut, prin fonduri europene, să înfiinţeze 10 astfel de centre în spitale de urgenţă, dar ele nu au personal plătit care să asigure un program de funcţionare, relatează Agerpres.

„Există nenumărate prejudecăţi în rândul autorităţilor, care descurajează victimele să raporteze cazurile de violenţă sexuală. Ştim că sunt procurori şi judecători care ne spun că o fetiţă de 11 ani probabil că şi-a dat un consimţământ valid atunci când a avut loc un act sexul cu un bărbat adult. Consideră că este vina pentru că purta o fustiţă scurtă, pentru că poate l-a provocat sau poate pentru că este de etnie romă, că aşa este tradiţia lor. Nu avem nevoie de rasism şi sexism în instanţă. Rasismul şi sexismul nu ar trebui să existe în societatea românească. Vrem ca toate femeile, toate fetele, să fie tratate cu profesionalism şi demnitate de către autorităţile statului român. Cerem să existe bugete adecvate pentru servicii de consiliere, personal plătit şi format să lucreze profesionist şi să ofere un sprijin real pentru supravieţuitoarele violenţei sexuale. Vrem ca legea să prevadă un prag minim de vârstă de 16 ani sub care să nu mai putem discuta de un consimţământ valid în cazul minorilor”, a afirmat Andreea Bragă.

Participanţii la miting au scandat „Vrem siguranţă pe stradă şi în casă”, „Libere, libere, libere, puternice”, „Solidaritate, să ne unim toate”, „Nu mă simt flatată să fiu agresată”, „Indiferenţa hrăneşte violenţa”. Aceştia au plecat în marş din Piaţa Universităţii către Piaţa Victoriei.