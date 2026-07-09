Parcul de distracții din Costinești, închis temporar de Protecția Consumatorilor. Echipamente sprijinite pe structuri improvizate din lemn

Parcul de distracții din stațiunea Costinești a fost închis temporar, în urma unui control făcut de comisarii Protecției Consumatorilor. Agenții economici verificați au fost amendați cu 17.000 de lei.

Șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, a transmis că una dintre cele mai grave deficiențe constatate este sprijinirea unor echipamente de agrement pe structuri improvizate din lemn, situație care poate pune în pericol siguranța celor care le folosesc.

„Una dintre cele mai grave deficiențe constatate, în opinia noastră, este sprijinirea unor echipamente pe structuri improvizate din lemn, situație care poate afecta stabilitatea acestora și, implicit, siguranța consumatorilor. De asemenea, majoritatea echipamentelor prezintă urme accentuate de coroziune, inclusiv în zonele cu care consumatorii intră în contact”, a transmis Horia Constantinescu.

Comisarii au mai constatat că aleile parcului sunt într-o stare avansată de degradare, instalațiile electrice prezintă deficiențe majore și reprezintă un pericol real, iar scaunele unor echipamente sunt deteriorate, cu rupturi și exfolieri ale stratului de vopsea.

„Siguranța consumatorilor nu este negociabilă. Echipamentele de agrement trebuie exploatate numai în condiții care să nu pună în pericol sănătatea și securitatea celor care le utilizează”, a mai spus șeful CJPC Constanța.