Pacostea care îi aduce la disperare pe tot mai mulți români. „Se răspândesc imediat peste tot și nu există scăpare”

Din București și până în pensiunile agroturistice din vârf de munte, românii se confruntă tot mai mult cu o problemă căreia cu greu i se găsește o rezolvare. Oamenii sunt tot mai disperați și caută soluții, însă miracolele întârzie.

Invazia ploșnițelor de pat, insecte care se hrănesc cu sânge și infestează imediat orice loc în care ajung, le dă mari bătăi de cap românilor și nu numai. Agențiile internaționale de presă au anuțat în această toamnă că Parisul se confruntă cu o problemă fără precedent: „Orașul Luminilor” a fost invadat de ploșnițe, iar insectele se răspândesc în toată Franța și nu numai. Nici peste Atlantic nu e mai bine: în New York, oamenii își aruncă mobila în stradă și dorm la vecini sau pe unde apucă. În ultima vreme, ploșnițele au devenit o mare bătaie de cap și în România, iar toate datele sugerează că există riscul ca înmulțirea lor să fie scăpată de sub control.

Oameni din toate părțile României, din București și până în cele mai mici colțuri ale țării dezbat problema pe un grup de Facebook special făcut pentru asta, „Ploșnițe de pat - pacostea cea de toate nopțile”. Oamenii cer sfaturi și povestesc cum au fost invadați de paraziții hematofagi care, odată ajunși în casele lor, cu greu pot fi distruși. O problemă similară a mai lovit România în anii 50-60, iar atunci ploșnițele au fost ca și eradicate. Șapte decenii mai târziu, ele revin însă în forță.

Problema a fost pusă pe tapet în această vară, după ce mai mulți turiști au reclamat că la o pensiune din Maramureș există ploșnițe. Ulterior, tot mai mulți oameni au abordat deschis problema. Se pare că Bucureștiul este cel mai afectat, dar insectele se răspândesc rapid. Trenurile și autocarele care străbat țara le ajută, pentru că micile insecte călătoresc nevăzute, printre oameni, și li se strecoară în haine sau bagaje.

Coșmar fără sfârșit

„Bună seara! Apartamentul unde locuiesc (chirie), e infestat de ploșnițe. Cum aș putea face să nu le iau cu mine, mentionez că iau doar hainele și poșetele! Le-am băgat în saci, i-am legat și am dat cu soluție (Super Killer), urmează să le spăl la 90 de grade, credeți că e eficientă această soluție! Ce aș mai putea face?”, a scris o tânără.

„Pentru anumite obiecte (trollere) puteți folosi aparat de curățat cu aburi. Eu am Karcher SC3 și am curățat cu el genți, trollere etc”, i-a răspuns cineva.

„Aspirați foarte bine gențile, insistând la cusături și la fermoar. Își pot lăsa ouă sau larve acolo. Restul se poate călca ca să nu distrugeți hainele la 90 toate. Eu am spălat la 60 ce se putea, restul le-am călcat cu abur (ajunge mai mult de 100 grade fierul). Și folosiți saci de unică folosință”, i-a răspuns altcineva.

„Dacă vă permiteți ar fi probabil o idee bună să chemați o firmă de deratizare imediat înainte să vă mutați astfel încât să vă scape de ele măcar câteva zile până reușiți să plecați de acolo. Presupun că de la vecini sau de la ghenă provine problema, nu?”, a scris alt membru al grupului.

Verdele de Paris, o posibilă soluție

Într-o altă postare, un alt internaut a scris doar atât: „Ajutor.” A postat și câteva fotografii în care se văd ploșnițele. „Aruncat tot ce este pătat. Aruncat tot ce pare infestat. Puneți pământ de diatomee peste tot. În paturi, sub paturi, pe jos peste tot. Pe sub covor. Hainele sigilate în pungi sau saci de plastic. Cărțile în plastic. Dar pământ de diatomee băgat peste tot”, i-a spus cineva.

Într-o altă postare, un alt membru al grupului spune că ar trebui reintrodus Verdele de Paris, o substanță foarte toxică, dar extrem de eficientă împotriva ploșnițelor. „Ar trebui făcută petiție să fie reintrodus iar verdele de Paris. Folosit de experți și urmați toți pașii. Așa știm sigur că ar dispărea din nou din România, la fel ca în anii 50.”

„Da... ca pe vremuri. Dar folosit de experti. După ăla nu poți sta în casă 3,4 zile”, i-a răspuns o altă doamnă. „Și DDT a fost bun, dai cănd pleci în concediu”, a intervenit altcineva.

Fără scăpare

Într-o altă postare, altcineva de pe grup cere ajutor și își descria problema. Deși a apelat la firme specializate în dezinsecție, spune că nu a reușit să rezolve problema.

„Bună tuturor, Vreau să vă povestesc coșmarul prin care trecem de aproximativ 2 luni. Totul a început cu renumitele bubițe pe corp de la înțepături. Greu am ajuns la concluzia că sunt de la ploșnițe (nu știam cu ce se mănâncă și ce se întâmplă cu adevărat). Am apelat la o firma specializată de 3 ori până acum (prima dată ne-au spus că avem foarte puține și sigur scăpăm, dar nu, și în ziua de azi avem). Nu găsim niciuna niciodată, nici măcar noaptea când ne uităm cu lanterna, am zgârmat peste tot am făcut toate procedurile corecte (spălat la 60 de grade, ținut hainele în saci, golit sub pat, sertare, aspirat în fiecare seară în toate colțisoarele, am verificat și plintele de la parchet, tot) Degeaba! Dimineața mă trezesc cu ditamai galmele de la ele. Ce mai e de făcut pentru că simt că cedez psihic! Mulțumesc.”

„Verificați întrerupătoarele și prizele, noi acolo am găsit „cuiburi", și dacă aveți polițe pe pereți la fel sa vă uitați atent , este jale cu ele”, i-a răspuns alt internaut. „Dacă aveți rigips sa nu fi întrat în el. Trebuie să întoarceti patul cu susul în jos.. Eu am pățit să găsească firma de dezinsecție când a întors patul.. Una care mă mușcase cu o seară înainte. Să verificați să nu vină pe perdea de sus, căutați absolut tot ce aveți în jurul patului. Găuri, parchet să nu aibă puncte negre. Își lasă urme din fecalele negre (sângele digerat)”, l-a mai avertizat altul.

„Eu mă confrunt cu ele de un an, am aflat abia acum 5 luni că am ploșnițe, că nici eu nu vedeam niciuna decât că aveam mâncărimi noaptea. Am dat cu 10 feluri de otravă din 3 în 3 zile, dar degeaba, tot nu scap de ele. Nici eu nu știu ce să mai fac, eu iau xyzal seara să nu le mai simt”, a povestit un alt membru al grupului.