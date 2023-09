Experiență de coșmar într-o vacanță de 5 stele. „Noaptea am fost mușcați toți. Am plătit 200 euro consultația și rețeta”

Un turist care a vizitat de curând Turcia și-a povestit pe un forum experiența de coșmar trăită într-un hotel de cinci stele. Medicul l-ar fi sfătuit la întoarcere să dea foc la bagaje.

O vacanță din care ar fi trebuit să se întoarcă doar cu amintiri frumoase l-a costat pe un român stabilit în Marea Britanie, care și-a petrecut vacanța în Turcia, bani și suferință. Turistul ar fi plătit peste 3.000 lire sterline, pentru patru persoane, pentru vacanța din care s-a întors cu probleme de sănătate cauzate de insectele prezente în camera de hotel.

„Fac această postare deoarece am văzut că vin foarte mulți români la acest hotel”, și-a început turistul confesiunea, povestind, pe grupul public Forum Turcia, un grup cu peste 55.000 membri, cum, întors după trei ani într-un hotel în care altădată s-a simțit bine, a avut ghinionul să primească o cameră plină de ploșnițe.

„Cum am ajuns la Recepție ni s-a propus upgrade la cameră, din cameră dublă să ne dea family room la un preț chipurile redus. Am acceptat, am plătit 70 euro ca să ajungem în camera 1240 infestată cu bed bugs (n. red. - ploșnițe). Dimineața lenjeria pătată de sânge, când am ridicat saltelele pur și simplu plin de aceste insecte. Ne-am adresat recepției și ne-au schimbat camera (ei nu știau chipurile de problemă, deși pe timpul zilei cineva a venit în toate camerele pentru dezinsecție), dar prea târziu, noaptea am fost mușcați toți, iar semnele erau vizibile cam a doua zi. Am mers la doctor, am plătit 200 euro consultația plus rețeta. Mușcăturile au dus la infecție chiar”, a povestit turistul, care a postat sub anonimat.

La întoarcere, medicul din Marea Britanie le-ar fi recomandat pacienților săi să ardă toate lucrurile cu care au fost în vacanță, pentru a nu risca să-și umple casa de ploșnițe.

„Ajunși în UK la medic, diagnostic - infecție, tratament - 7 zile antibiotic, la întrebarea doctorului <ce ați făcut cu bagajele?> (sunt în curte de o săptămână), a zis – <dați-le foc!!!! Dacă băgați bed bugs în casă se scapă foarte greu de ele, stau în saltele, haine, cusături, mobilă, îmbinări de lemn și se înmulțesc foarte rapid>”, a mai menționat turistul.

„Degeaba puneți poze, nu hotelul crește ploșnite. Nu cred că vreun hotelier dorește așa ceva. Astea le aduc din Occident turiștii”, au venit rapid și comentariile. Au fost, în schimb, și persoane care au apreciat că a apărut informația, astfel încât turiștii să se gândească de două ori atunci când prind o ofertă la hotelul respectiv, dar și să nu treacă ușor peste o astfel de problemă, indiferent de ce destinație și loc de cazare ar fi vorba.

„Sub aceste note serviciile sunt slabe, riști să te îmbolnăvești sigur”

„Cum să pleci la hotel cu nota 7.7 pe booking? Mai bine stau acasă...brrr”, spune altcineva într-un alt comentariu, iar turistul care a făcut postarea răspunde că în urmă cu trei ani s-a ghidat după review-uri și „totul a fost perfect, exceptând plaja”. „Eu vă semnalam cum să evitați neplăcerile în viitor. Să nu mai alegeți sub 8.5 nota sau 4 pe TripAdvisor. Sub aceste note, serviciile sunt slabe, riști să te îmbolnăvești sigur, sub o formă sau alta. Bine că nu ați făcut și enterocolită”, se continuă discuția.

În discuția iscată se dau și sfaturi privind modalitățile în care se poate scăpa de eventualele „surprize” din bagaj, pentru că pe lângă problema din timpul sejurului există și riscul ca insectele care creează atât de multe neplăceri să fie duse acasă.

„Nu se rezolvă cu dezinsecție, degeaba insistă. Pe vapoare împachetează salteaua etanș, o scot din cameră și o incinerează. La fel toată lenjeria, pernele, păturile și draperia, tapițeria dacă există, mocheta. Totul sigilat și incinerat. În cameră se face apoi dezinsecție și se sigilează cu bandă adezivă toate ușile, tocurile, ferestrele. Camera stă închisă 2 săptămâni. Aceasta este protocolul corect, ce fac ei cu fâsul este de ochii lumii”, explică cineva într-un alt comentariu.

„Trebuia să aruncați bagajele (genți/trolere) la gunoi. Hainele trebuiau spălate la min 60 de grade Celsius, altfel ouăle rezistă și eclozează în max. 2 săptămâni. Am trecut prin așa ceva la revenirea din vacanța din Grecia, anul trecut. După ce am ajuns acasă, au început să apară nenorocitele în pat, în special în zona capului (pernelor). Am chemat firma de deratizare cu care colaborez la serviciu și au dat cu vermorelul, de vreo 7 ori, cu soluții profesionale, în toată casa. Dormitorul l-am sigilat și n-am mai intrat în el vreo 2 luni. A fost horror, dar e bine că am scapat de ele și de parchet (s-a umflat și a trebuit înlocuit). Ploșnitele se înmulțesc repede când au umezeală și căldură, de aceea se găsesc preponderent în țările cu climat mediteraneean/tropical. Pe viitor, când mai mergeți în țări cu astfel de climă, aveți mare grijă unde dormiți, verificați temeinic saltelele/cearceafurile să nu aveți pe/în ele ploșnițe”, este sfatul unui alt participant la discuție.