Coșmar la o cabană de lux din Maramureș. Turiștii s-au trezit cu ploșnițe pe pernă: „Să vedem care jură că au fost mușcați” | VIDEO

O vacanță de vis în Maramureș s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru mai mulți turiști. După prima noapte de cazare au plecat mâncând pământul de la cabana de lux după ce s-au trezit cu ploșnițe pe perne.

Mai mulți turiști au fost la un pas de infarct în prima noapte de cazare când au găsit ploșnițe mișunând pe perne. Șocați, oamenii l-au contact pe proprietar, care se afla și el în vacanță, și au relatat cele întâmplate. Administratorul s-a arătat revoltat la auzul acestor acuzații și, mai mult decât atât, i-a acuzat pe turiști că mint, ca să nu mai achite cazarea. O cameră la pensiune costă aproximativ 400 de lei pe noapte. Turiştii au relatat că în 8 din cele 11 camere rezervate, au surprins, filmat şi fotografiat ploşniţe.

„Îi dau în judecată imediat”

„Îi dau în judecată imediat după ce ajung acasă, să vedem care jură că au fost sau nu au fost muşcaţi. Noi am făcut dezinsecţie totală cu cele mai bune soluţii pentru câte gângănii sunt pe lumea asta", a spus patronul revoltat, pentru Observatornews.ro.

„La ora 3 noaptea am observat ceva pe pernă lângă mine. Când am tras perna, ne-am uitat cu atenţie, era plin. Efectiv, era plin de ploşniţe peste tot. Am avut probleme de la început cu cazarea. Mirosul de mucegai, pe care l-am simţit toţi în camere. Camere neaerisite. Acele ploşniţe de saltea nu au apărut peste noapte, de pe o zi pe alta. Era clar că era infestată toată cabana. Am început să ne căutăm, pe mâini, pe picioare, unde am văzut tot felul de înţepături", a povestit una dintre turiste, indignată de condiţiile pe care le-a găsit la pensiune.

Protecţia Consumatorului Maramureș a anunţat că va dispune control pentru a verifica dacă reclamaţiile se adeveresc.

Invazie de ploșnițe într-un spital din Iași. Pacienții s-a plâns că sunt mușcați de insecte

La sfârşitul lunii septembrie 2023, conducerea Institutului de Psihiatrie Socola din Iaşi a fost nevoită să ia o măsură drastică. Un pavilion al unităţii medicale a fost închis din cauza ploşniţelor, iar pacienții au trecut printr-un proces destul de delicat de dezinsecție.

Din informaţiile apărute până în prezent, reiese că unitatea medicală se confruntă cu o infestaţie cu ploşniţe. Astfel, a fost necesară o dezinfecţie aprofundată pentru ca starea de normalitate să fie restabilită.

Totul a început după ce unii pacienți au semnalat că sunt mușcați de insectele care se cuibăresc în mobilier, în pardosea și în piesele de lenjerie de pat. Conform informaţiilor apărute până în prezent, pacienţii care se aflat în secţia dedicată toxicodependenţilor au fost redirecţionaţi către alte pavilioane din cadrul spitalului.