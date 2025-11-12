Managerul unei cunoscute fabrici de bere din Germania, dispărut în urmă cu opt ani, a fost găsit mort într-un garaj

O descoperire șocantă a avut loc în orașul Essen, din Germania. Rămășițele unui managaer al berăriei König Pilsener, dispărut fără urmă în urmă cu opt ani, au fost găsite în mașina sa de serviciu, parcată într-un garaj închis din cartierul Essen-Borbeck.

Potrivit publicației Bild, identificarea a fost confirmată printr-o analiză ADN.

Ralf K. avea 42 de ani la momentul dispariției, iar anchetatorii spun acum că totul indică spre o sinucidere, neexistând urme ale unei morți violente.

Cazul a ieșit la iveală după ce o administratoare imobiliară a deschis un garaj aparținând unei proprietăți vacante, care nu mai fusese accesat din 2017.

În interior, poliția a descoperit automobilul de serviciu al bărbatului, în care se aflau rămășițele acestuia.

Dispariția lui Ralf K. fusese raportată în februarie 2017, după ce plecase cu mașina companiei și nu s-a mai întors niciodată. În tot acest timp, familia și colegii săi au trăit cu speranța că va fi găsit în viață.

Ralf K. era cunoscut și respectat în industria ospitalității pentru activitatea sa în cadrul distribuitorului de băuturi al renumitei berării König Pilsener (KöPi), o companie cu tradiție, fondată în 1858 în cartierul Beeck din Duisburg.

De-a lungul anilor, berăria König a trecut prin mai multe schimbări de proprietate: în 2000 a devenit filială a grupului Holsten, apoi a fost preluată de Carlsberg în 2004, iar ulterior vândută către Bitburger.

După opt ani de mister și incertitudine, familia lui Ralf K. are în sfârșit un răspuns, deși unul dureros.

Poliția germană a închis cazul, concluzionând că managerul și-a pus capăt zilelor în propriul vehicul, în urmă cu aproape un deceniu.