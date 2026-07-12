Numerele câștigătoare la loto duminică, 12 iulie. Loteria Română pune în joc sume imense la Tragerile speciale de vară

Loteria Română organizează duminică, 12 iulie, Tragerile speciale de vară, pentru care a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

Numerele câștigătoare de duminică, 12 iulie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Potrivit Loteriei Române, la tragerile speciale sunt puse în joc premii suplimentare în valoare de 100.000 de lei la Loto 6/49, 50.000 de lei la Joker și 25.000 de lei la Loto 5/40.

În ceea ce privește prețul variantelor simple de joc, un bilet costă 9 lei la Loto 6/49, 8 lei la Joker, 6 lei la Loto 5/40, 4 lei la Noroc, 3 lei la Noroc Plus și 2 lei la Super Noroc.

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,59 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 9 iulie, Loteria Română a acordat 28.460 de câștiguri în valoare totală de peste 1,97 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,74 milioane de lei (peste 7,59 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,31 milioane de lei (peste 632.400 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 1,60 milioane de lei (peste 306.800 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report in valoare de peste 338.900 de lei (peste 64.700 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 411.500 de lei (peste 78.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 376.300 de lei (peste 71.800 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 305.300 de lei (peste 58.300 de euro).