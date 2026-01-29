search
Noi trageri loto joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,7 milioane de euro la 6/49

0
0
Publicat:

Joi, 29 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie, Loteria Română a acordat 37.199 de câștiguri în valoare totala de peste 3,27 milioane de lei.

Loteria Română FOTO: Facebook
Loteria Română FOTO: Facebook

Rezultatele la LOTO de joi, 29 ianuarie 2026:

  • Loto 6 din 49: 
  • Joker: 
  • Loto 5 din 40:
  • Noroc: 
  • Noroc Plus: 
  • Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de joi, 29 ianuarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900  de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report in valoare de peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report in valoare de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 17.300 de lei.

Câștiguri acordate duminică

La tragerea Joker de duminică, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 351.212,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.

La tragerea Noroc de duminica, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 145.540,08 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

image
Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică