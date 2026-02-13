Tu ce faci de 8 martie? Soprana Irina Baianț te invita la "Letters to Juliet", la Sala Palatului

Soprana Irina Baianț revine pe scena Sala Palatului cu Letters to Juliet, un concert–spectacol creat special pentru Ziua Internațională a Femeii. Evenimentul va avea loc duminică, 8 martie 2026, de la ora 19:00, cu accesul publicului începând cu ora 18:00.

Scrisorile sunt un concert–spectacol despre iubirea trăită fără plasă de siguranță, fără negocieri și fără armuri. Nu vorbește doar despre relații, ci și despre iubirea de sine. Conceput ca o experiență, nu doar ca un recital, spectacolul propune o călătorie emoțională prin trei capitole care sunt, în același timp, etape ale vieții și arhetipuri feminine: Femeia început, ingenuă și visătoare; Femeia mamă, creatoare și hrănitoare, care uneori își stinge propria voce pentru liniștea altora; și Femeia de după furtună, cea care ajunge la esență, pace și claritate. Fiecare piesă este o scrisoare, adresată fie cuiva drag, fie propriei inimi, despre dor, pierdere, alegere și liniștea care vine după recunoaștere.

„Letters to Juliet este concertul meu de 8 martie, primul concert din 2026, gândit special pentru femei. Este o invitație sinceră de a veni exact așa cum ești și de a pleca mai aproape de tine. Pe 8 martie, la Sala Palatului, creez o seară în care femeile nu trebuie să demonstreze nimic, ci doar să fie” Irina Baianț.

Informații utile

Data: 8 martie 2026 Ora spectacolului: 19:00 Acces public: începând cu ora 18:10 Locație: Sala Palatului, București

Bilete: disponibile pe https://www.iabilet.ro/bilete-irina-baiant-letters-to-juliet-122850/

Dress code:

Elegant romantic – dantelă, mătase, culori deschise, materiale fluide.

• culori recomandate: alb, crem, bej, nude, roz pudrat, piersică, bordo

• materiale: mătase, satin, voal, dantelă

Spectacolul este produs de Musicals.ro, echipa din spatele unor producții de referință precum Fantoma de la Operă și Mamma Mia, garantând un standard artistic ridicat și o experiență scenică memorabilă.