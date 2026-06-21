Loto 6/49, Joker și Noroc: trageri loto duminică, 21 iunie 2026. Report de peste 6,4 milioane de euro la categoria I

Duminică, 21 iunie, au loc noi trageri organizate de Loteria Română la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu reporturi consistente la principalele categorii. La 6/49 se înregistrează un report la categoria I de peste 33,51 milioane de lei (peste 6,4 milioane de euro).

Numerele extrase în cadrul tragerilor de duminică vor fi publicate începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 21 iunie

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reporturi importante și la Joker și Loto 5/40

Potrivit datelor anunțate de Loteria Română, la Loto 6/49 se înregistrează un report la categoria I de peste 33,51 milioane de lei (peste 6,4 milioane de euro). La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 7 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report de peste 457.600 de lei (aproximativ 87.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul depășește 90.400 de lei (aproximativ 17.200 de euro).

La Noroc Plus, reportul de la categoria I este de peste 298.400 de lei (aproximativ 57.000 de euro), în timp ce la Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 1,35 milioane de lei (aproximativ 259.100 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 264.400 de lei (aproximativ 50.500 de euro).

Rezultatele tragerilor anterioare

La tragerile loto de joi, 18 iunie, Loteria Română a acordat 20.787 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,19 milioane de lei.

La Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 242.395,92 lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție loto din Iași. De asemenea, la Loto 5/40, categoria a II-a, un alt premiu de 160.155,50 lei a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din Târgu Jiu.