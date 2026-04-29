Libertatea presei în România, analizată de un ONG european. Cazul apelului șefei POT la 112 împotriva jurnaliștilor, inclus în raport

Civil Liberties Union for Europe a publicat luna aceasta un raport în care analizează cât de liberă este presa în UE, inclusiv în România. Printre altele, organizația avertizează asupra interdicției impuse fotojurnaliștilor români de a participa la începutul ședințelor de guvern.

Raportul privind libertatea mass-media 2026 este al cincilea raport anual despre libertatea presei în Uniunea Europeană, realizat de Civil Liberties Union for Europe (Liberties), un ONG european care apără drepturile omului și statul de drept în UE.

Liberties spune că raportul său se bazează pe cercetare proprie și pe contribuțiile ONG-urilor din mai multe țări și oferă o imagine relevantă asupra stării libertății presei în UE, inclusiv în România.

Raportul analizează evoluțiile legislative și tendințele din 2025, propune recomandări pentru instituțiile europene și urmărește implementarea unor legi importante, precum European Media Freedom Act.

Ce spune despre România

Liberties avertizează că, anul trecut, accesul la informații a continuat să fie restricționat în practică în România.

„Deși actualul guvern s-a angajat public la transparență la începutul mandatului său, a interzis fotojurnaliștilor să participe la începutul ședințelor de guvern, o practică existentă până atunci.

În ciuda protestelor și a unei scrisori oficiale din partea unei agenții de presă importante, guvernul a menținut interdicția, limitând semnificativ documentarea vizuală a activității sale”, prezintă ONG-ul în raportul său.

Un astfel de moment a avut loc în noiembrie 2025 când ofițerul de presă al Guvernului i-a împiedicat agresiv pe jurnaliști să adreseze întrebări premierului Ilie Bolojan.

La scurt timp, Palatul Victoria a transmis o precizare oficială, exprimând regretul pentru comportamentul angajatului și anunțând verificări disciplinare.

Liberties adaugă că membri individuali ai PNL „au contribuit, de asemenea, la restricționarea accesului la informații, refuzând să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, părăsind conferințe de presă și refuzând să divulge informații de interes public, precum eventuale contracte între partide politice și instituții media.”

Organizația amintește și de momentul în care șefa POT, Anamaria Gavrilă, a sunat la 112 pentru a chema Poliția să dea jurnaliștii afară din zona destinată birourilor partidului POT în Parlament.

Astfel, precizează Liberties, șefa POT a tratat „prezența lor legitimă ca pe o tulburare, nu ca pe un exercițiu al libertății presei.”