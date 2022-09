Karpatia Horse Show 2022: șapte premii pentru România, 15 mii de spectatori și o atmosferă chic!

Un weekend de excepție si un “salt” important pentru Karpatia Horse Show, cu ocazia celei de-a VII-a ediții desfășurate pe Domeniul Cantacuzino din Florești (Prahova). Cei 15.000 de spectatori veniți în cele trei zile de concurs ecvestru s-au bucurat de un program extins ce a îmbinat frumusețea cailor, diversitatea activităților și momentele “chic” pregătite de organizatori.

Peste 100 de cai și călăreți au fost implicați pe parcursul celor trei zile în concursuri și discipline ecvestre variate: Concurs Complet International, spectaculoase demonstrații de Atelaje cu doi și patru cai, Working Equitation, Voltijă, o demonstratie inedită de acrobații ecvestre prezentată de clubul Equs Art din Oradea, și Doma Vaquera, demonstrație de dresaj spaniol, moment prezentat de Singureni Manor prin dresorul și instructorul profesionist David Guerrero Garcia.

Câștigătorii Concursului Internațional de 2* au fost reprezentanții Bulgariei (Letysia Dimitrova cu calul Cash, medalia de aur) și Ungariei (Laszlo Egyed cu Obora’s Shut It Out, medalia de argint).

Reprezentanții României au fost răsplătiți cu șapte medalii în cadrul Concursurilor Complete Naționale (Novici, Prenovici) și Internaționale (1 * și 2*) din cadrul Karpatia Horse Show, printre care două medalii de aur, trei de argint și două de bronz.

Monica Holdiș cu calul North Star și Patricia Stoian cu calul Marcus au câștigat aurul la categoriile CCI1* și Prenovici; Călin Nemeș cu calul Aiwan, Catalina Sfetea cu Elliot Du Marquis, Biro Hanga cu calul Chilli și au fost premiați cu argint la CCI 1*, Novici și Prenovici, în timp ce Adrian Gherghina cu Jeronimo și Dora Kabai cu Cyrill și-au adjudecat medaliile de bronz la CCI1* și Prenovici. Cu toții au participat la toate cele trei probe din Concursul Complet: dresaj, cross-country, sărituri peste obstacole.

În cele trei zile de eveniment, spectatorii, veniți într-un număr foarte mare pe Domeniu au luat parte la concerte live, susținute pe șcena Micului Trianon de Luiza Zan & Ploiești Jazz, ZooM Band, MoonLight Breakfast și Alexandra Ușurelu&Band care au adus o notă suplimentară de “entertainment și show” evenimentului ecvestru.

Spectatorii au luat parte la tururi ghidate despre istoria familiei Cantacuzino, au participat la călărie de agrement, ateliere creative, s-au plimbat cu biciclete electrice sau alături de animalele de companie în parcul dendrologic si au participat la activități distractive în cadrul Aventura Park. Zonele Food&Drinks si Shopping au fost extinse semnificativ si au oferit o varietate de alegeri pentru o experiență completă a lumii călăriei pe Domeniul Cantacuzino - Floreşti.

Cel mai electrizant moment al evenimentului a aparținut marilor maeștrii ai atelajelor cu doi și patru cai, printre care Eduard Bartha, câștigător în 2015 al uneia dintre probele Campionatului Mondial de Atelaje, care au încântat publicul prin demonstrații de “virtuozitate” ecvestră. O paradă a ținutelor spectatorilor, a elegantelor mașini Morgan și a altor autoturisme retro de colecție, au strâns aplauzele de final ale celei de-a șaptea ediții a Karpatia Horse Show.

“Mi se pare extraordinar că publicul a început să participe activ la povestea noastră. În toate cele trei zile de eveniment, am observat nu numai un număr record de spectatori, ci și oameni care s-au simțit bine și s-au îmbrăcat chic, contribuind la această poveste frumoasă, pe care am construit-o pe parcursul celor șapte ediții! Foarte mulți voluntari au fost anul acesta alături de noi și am primit numeroase mulțumiri, felicitări și sprijin din partea comunității locale”, a declarat Mihnea Vîrgolici, directorul evenimentului Karpatia Horse Show.

Ediția a VII-a a Karpatia Horse Show a fost un eveniment organizat de: Asociația Ecvestră a Domeniul Cantacuzino, Domeniul Cantacuzino și Rumor Consult în parteneriat cu Federația Ecvestră Internațională și Federația Ecvestră Română.

Parteneri principali: Pluriva, ENGIE România, AQUA Carpatica, Domeniile Sâmburești, Michelin, Gonzales Groupe, Glamour Floors, Metaxa, Zetea.

Parteneri: MSL Logistics, Simar Industrial și Simar SA.

Parteneri șcenă Micul Trianon: Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești, Stage Media Expert, Culturall Inclusive 21

Parteneri media: Magic FM, Adevărul, Dilema Veche, Historia, Newsweek, Business Review, Wall-Street, Start-up, Financial Intelligence, Transilvania Business, IQads, Smark, Grupul Observatorul PH, 9Am, Alist, Kudika, Garbo, Urban, TukTuk , Qbebe, Suntparinte, Clopoțel.ro, drovie.ro

Mai multe detalii şi imagini de la ediția din acest an gășiţi pe paginile oficiale:

Fotografii Stefan Stoica