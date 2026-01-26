Ingineri români au contribuit la cea mai mare rafinărie din Pakistan: „Un exemplu elocvent al colaborării româno-pakistaneze”

Industria energiei din Pakistan, în special sectorul gazelor naturale și al petrolului, continuă să se extindă, iar în Karachi funcționează cea mai mare rafinărie a țării, realizată cu contribuția inginerilor români. Anunțul a fost făcut de noul ambasador al Republicii Islamice Pakistan în România, Ilyas Mehmood Nizami, în cadrul unei întâlniri cu președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Iuliu Stocklosa.

„Industria energiei, în special cea a gazelor naturale şi a petrolului, continuă să crească, iar în Karachi se află cea mai mare rafinărie a ţării, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români – un exemplu elocvent al succesului cooperării româno-pakistaneze. De asemenea, alte sectoare, precum industria alimentară, înregistrează o dezvoltare constantă, oferind oportunităţi concrete pentru investitorii români, susţinute şi de potenţialul economic al unei populaţii numeroase, de aproximativ 240 de milioane de locuitori, clasând Pakistanul pe locul 5 la nivel mondial. Această dimensiune oferă atât oportunităţi semnificative de consum intern, cât şi forţă de muncă calificată pentru investitori”, a declarat ambasadorul, potrivit unui comunicat al CCIB, potrivit Agerpres.

Diplomatul a subliniat și importanța sectoarelor IT și textil, apreciind nivelul de calificare al forței de muncă pakistaneze și buna stăpânire a limbii engleze.

România, partener economic strategic

La rândul său, președintele CCIB, Iuliu Stocklosa, a prezentat oportunitățile de afaceri și investiții pe care România le poate oferi partenerilor pakistanezi, evidențiind beneficiile unor colaborări reciproc avantajoase. „Economia României dispune de resurse şi capacităţi pentru a furniza partenerilor din Pakistan mărfuri şi servicii competitive, contribuind astfel la consolidarea şi echilibrarea schimburilor comerciale bilaterale. Întâlnirea de astăzi marchează o etapă importantă în aprofundarea dialogului economic şi în promovarea unei cooperări sustenabile între mediile de afaceri din România şi Pakistan, consolidând totodată relaţiile bilaterale pe termen lung”, a declarat Stocklosa.

Cei doi oficiali au convenit organizarea unor forumuri economice dedicate promovării domeniilor de interes pentru ambele state.

Tur al Palatului CCIB

Vizita s-a încheiat cu un tur al Palatului CCIB, unde ambasadorului i-au fost prezentate istoria clădirii și spațiile destinate evenimentelor pentru promovarea cooperării bilaterale în domeniile economic, cultural și social. La întrevedere au participat și Gabriela Iftene, director executiv al CCIB, precum și reprezentanți ai Departamentului Relații Internaționale.