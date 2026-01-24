search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Economia românească atârnă de un fir de ață: companii mari nu-și mai pot plăti datoriile

0
0
Publicat:

Economia românească pare că atârnă de un fir de ață, cu afaceri tot mai vulnerabile. Pe fondul efectelor inflației, a creșterii taxelor, a accentuării blocajului financiar, lipsei de finanțare și în absența unor planuri de business predictibile, multe dintre companii se cufundă tot mai adânc în dificultăți financiare.

Un bărbat își ține capul în mâini îngrijorat de afacerea sa
Tot mai multe firme se află în dificultate financiară. Foto arhivă

Datele BNR privind situația instrumentelor de plată refuzate conturează un tablou îngrijorător pentru economia românească în ultimul trimestru al anului 2025. Statisticile analizate de Sierra Quadrant indică o acutizare a lipsei de lichiditate în piață, evidențiată printr-o creștere bruscă atât a valorii sumelor refuzate la plată, cât și a numărului de companii care nu își pot onora obligațiile.

„Șocul” din octombrie: Explozia valorică a refuzurilor

Cea mai alarmantă evoluție se observă în luna octombrie 2025, când valoarea totală a instrumentelor de plată refuzate a atins un vârf istoric pentru perioada analizată.

În luna octombrie, suma totală refuzată la plată a fost de 675,9 milioane lei, o creștere masivă față de luna septembrie (263, milioane lei) și august (283,4 milioane lei).

Această creștere de peste 2,5 ori a valorii refuzate într-o singură lună, în condițiile în care numărul instrumentelor a scăzut ușor în octombrie (3.713) față de septembrie (3.779), sugerează intrarea în incapacitate de plată a unor actori economici mari, care au generat incidente de valori foarte ridicate.

Domeniile cele mai afectate sunt, potrivit datelor statistice, construcțiile, industria extractivă, agricultura, comerțul, sectorul pharma, transporturile și serviciile.

Extinderea contagiunii

Dacă octombrie a fost marcată de valori mari, luna noiembrie 2025 semnalează o extindere a fenomenului către un număr mai mare de firme.

Potrivit datelor analizate de experții Sierra Quadrant, numărul total al instrumentelor refuzate a urcat la 4.045 în noiembrie, cel mai ridicat nivel din a doua jumătate a anului, depășind vârful anterior din iulie (4.107).

Din acest total, peste jumătate (2.232) au fost refuzate din „motive majore” (de obicei lipsa totală de disponibil în cont), ceea ce indică probleme structurale de solvabilitate pentru companiile emitente.

Statisticile arată, totodată, că „Biletul la ordin” rămâne instrumentul cel mai afectat, fiind barometrul plăților comerciale B2B (business-to-business).

În octombrie, biletele la ordin au generat refuzuri în valoare de 666 milioane lei, reprezentând aproape 98% din valoarea totală a incidentelor din acea lună.

În noiembrie, numărul biletelor la ordin refuzate a crescut la 3.968, față de 3.607 în luna anterioară, confirmând tendința de deteriorare a comportamentului de plată pe lanțul comercial.

Accenturarea blocajului financiar este de natură să genereze probleme pentru întreg spectrul de business, de la scăderea profitabilității, probleme de cash flow, iar efectele directe se văd în reducerea investițiilor, creșterea prețurilor, stoparea angajărilor și apariția unui nou val de insolvențe”, afirmă Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant.

Numărul companiilor cu probleme este în creștere constantă

Un sondaj derulat la finele anului trecut de Sierra Quadrant arăta, de altfel, că 7 din 10 companii întârzie să-și plătească facturile, principalele motive invocate fiind lipsa resurselor financiare disponibile, neîncasarea facturilor, creșterea costurilor operaționale și scăderea vânzărilor. Durata medie de încasare a facturilor la nivelul economiei a ajuns la aproape 120 de zile.

Citește și: Zeci de mii de firme românești au deja probleme financiare. „Multe își vor închide porțile în maxim 6 luni”

Statistica BNR privind „Situația titularilor de cont care au generat incidente de plată” confirmă că riscul nu este izolat, ci sistemic.

Numărul persoanelor juridice (firme) care au generat incidente de plată a crescut constant în toamna anului 2025, ajungând la 2.082 de companii în luna noiembrie, față de 2.037 în octombrie și 2.151 în septembrie.

Comparativ cu începutul anului (ianuarie 2025), când se înregistrau 1.676 de firme cu incidente, creșterea este semnificativă, de aproximativ 24%.

Mai mult, numărul persoanelor aflate în interdicție bancară a ajuns la 26 în noiembrie, un nivel ridicat comparativ cu media anului (ex: 11 în luna mai).

Datele din ultimele două luni raportate ale anului 2025 (octombrie și noiembrie) arată o degradare accelerată a disciplinei financiare care riscă să se extindă și în primele luni din 2026”, spun experții de la Sierra Quadrant.

Combinația dintre valoarea uriașă a refuzurilor din octombrie și volumul mare de incidente din noiembrie sugerează un final de an marcat de blocaje financiare în lanț, afectând atât marile companii (prin valoare), cât și IMM-urile (prin numărul de incidente). 2026 se anunță un an cel puțin la fel de provocator, în condițiile în care lanțurile economice atârnă de un fir de ață”, mai arată analiza.

Cum eviți să intri în blocaj

Să știi cu cine faci afaceri, dacă firma respectivă are datorii, popriri, procese, dacă acționarii sunt implicați în alte societăți cu probleme, dacă își onorează obligațiile financiare la timp, sunt elemente esențiale care pot face diferența între un business predictibil și un eșec, arată analiza Sierra Quadrant.

Citește și: Economia românească va intra într-o nouă etapă în 2026: companiile accelerează în ciuda crizelor

Potrivit experților, în relația cu partenerii, companiile au nevoie de un sistem de evaluare standardizat a clienților noi și a celor existenți. Fie că se bazează pe resursele interne (departamente de vânzări, contabilitate, juridic și date proprii) sau apelează la o firmă specializată, antreprenorii trebuie să manifeste o vigilenţă sporită în relaţia cu partenerii.

Monitorizarea continuă reprezintă cheia unui business predictibil. Scăderile sau creşterile bruşte de comenzi, întârzierea plăţilor, refuzul la plată şi indisponibilitatea persoanelor de contact sunt doar câteva elemente care trebuie luate în calcul”, spune Ovidiu Neacșu, partner coordonator Sierra Quadrant.

Potrivit experților, consolidarea relațiilor de business ține în mod direct de managementul creanțelor, de asigurarea unor condiții comerciale dedicate, în funcție de bonitatea și comportamentul de plată al partenerilor, dar și de educația financiară a celor care fac business.

„Antreprenorii trebuie, dincolo de manifestarea unei vigilențe sporite în relația cu partenerii, să dezvolte planuri de afaceri pornind de la realitate, nu de la dorințe și așteptări optimiste.

Oamenii de afaceri trebuie să evite investiţiile care nu aduc plus valoare, precum cele în imobile, maşini etc, să renunțe la activele care nu reprezintă activitatea de bază și să își asigure resurse financiare de rezervă. Pe de altă parte, în condițiile accentuării blocajului financiar, apelarea la serviciile de factoring poate fi o soluție optimă”, mai spun aceștia.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai mare cutremur din istorie! Urmările catastrofale: Ce s-a întâmplat cu oamenii
gandul.ro
image
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
mediafax.ro
image
Gigi Becali, transfer uluitor cu Giovanni Becali! 11 milioane de euro: „Dacă nu semnezi, nu pleci de la FCSB!”
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul pe clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oraşul din România care renunţă la ghenă şi tomberoane şi le înlocuieşte cu pubele inteligente
observatornews.ro
image
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
cancan.ro
image
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
prosport.ro
image
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în alţi ani, acuzaţiile cetăţenilor
playtech.ro
image
Șocant! Corpul unui înotător rus a fost găsit fără cap și brațe. Sportivul era dat dispărut de 6 luni
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu a făcut anunțul în Italia, după victoria lui Inter cu Pisa: ”Familia mea este pe primul loc”
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Unchiul lui Mario a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre faptași băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Bomba momentului. Nicuşor Dan a semnat DEMISIA, e cutremur!
romaniatv.net
image
Anunț de ultimă oră despre taxe și impozite în 2026. Promisiunea premierului Bolojan pentru români
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Tancuri sovietice în timpul Bătăliei de la Halhin Gol, în 1939 (© Pavel Troshkin / Wikimedia Commons)
Iosif Vissarionovici Stalin și matematica militară la 1 iunie 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Povestea ochelarilor care „au oprit Cel de-al Treilea Război Mondial”. Președintele Macron i-a făcut celebri!

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!