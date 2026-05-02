Fostul lider UDMR Takacs Csaba a murit într-un accident, prins sub un tractor. „A fost inima comunităţii noastre”

Fostul lider al UDMR Takács Csaba a murit vineri, la 71 de ani, în urma unui accident agricol, după ce a fost prins sub un tractor. Moartea sa a provocat reacții puternice în rândul liderilor politici ai comunității maghiare din România.

Unul dintre cei mai importanți lideri ai Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), Takács Csaba, a murit la vârsta de 71 de ani, în urma unui accident petrecut vineri, 1 mai, la locuința sa din satul Corneni, județul Cluj. Potrivit informațiilor transmise de autorități, acesta a fost găsit de echipele de intervenție prins sub un tractor, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Takács Csaba a fost una dintre figurile centrale ale UDMR în perioada de după 1989, având un rol esențial în consolidarea organizației și în definirea direcției sale politice în anii de tranziție. Timp de mai mulți ani, el a ocupat funcția de președinte executiv al formațiunii, fiind considerat al doilea om ca importanță în ierarhia partidului.

De-a lungul carierei sale, a fost ales parlamentar în mai multe legislaturi, făcând parte din primul Parlament al României de după căderea regimului comunist.

În urma decesului său, actualul președinte al UDMR, Kelemen Hunor, a transmis pe Facebook un mesaj amplu în care l-a descris pe Takács Csaba drept mentorul său şi o figură fundamentală a organizației.

„A fost inima comunităţii noastre, conştiinţa Uniunii noastre. El a fost tovarășul nostru etern de luptă. Mulți, foarte mulți oameni știau cine este, dar au fost mulți alții a căror viață a ajutat-o în atâtea feluri fără să-i știe numele.

Personal, îi pot mulțumi mult lui Takács Csaba: mi-a fost mentor, cel mai mare luptător de la care am putut învăța, cel mai loial prieten. Această inimă a bătut de multe ori pentru noi, a bătut pentru noi și când oboseam și trebuie să tot bată în noi, pentru că mai este mult de lucru pentru această comunitate. Ce a început el trebuie să continuăm. Dragă Csaba, Dumnezeu să te odihnească”, a transmis Kelemen Hunor.