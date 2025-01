Ghid pentru studenți: cum să mănânci sănătos și să economisești bani

În căminele studențești, unde spațiul, timpul și bugetul sunt o provocare, gătitul sănătos pare imposibil pentru mulți dintre studenți. Totuși, există soluții, inclusiv pentru cei care abia au început să învețe să gătească – de la planificarea cumpărăturilor și a meselor, monitorizarea reducerilor oferite de magazine, la alegerea unor rețete simple și integrarea gustărilor sănătoase în alimentație.

„Weekend Adevărul“ a discutat cu Denisa Muraru (20 de ani), studentă în anul II la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași, specializarea Marketing, despre cât de dificil poate fi uneori să gătești la cămin și cum poți să mănânci sănătos cu un buget redus. Tânăra își documentează stilul de viață ca student în Iași și le arată studenților cum își pot optimiza bugetul, timpul și spațiul astfel încât să mănânce mai sănătos. De asemenea, aceasta postează pe rețelele de socializare sub numele de healthymindd.ro și diverse rețete, printre care și unele care pot fi făcute rapid sau cu puțini bani.

„Am început să mă interesez de gătitul sănătos prin 2020, când am realizat că mă simțeam nesigură din cauza greutății. Am încercat să găsesc soluții online, dar am descoperit multe mituri promovate de persoane care nu aveau cunoștințele necesare“, a povestit studenta. În cele din urmă, „am înțeles importanța deficitului caloric și faptul că alimentația este esențială – reprezintă cam 80% din procesul de slăbit, restul fiind sportul, somnul și hidratarea. De atunci am început să acord mai multă atenție alimentației nu doar în termeni de calorii, ci și din perspectiva echilibrului nutrienților. Am ales să includ mai multe proteine și să reduc carbohidrații rafinați, construindu-mi mesele astfel încât să fie echilibrate și sănătoase“.

Chiar dacă Denisa știa deja să gătească când a intrat la facultate, adaptarea la condițiile de gătit din cămin a fost și pentru ea o provocare. „A fost destul de dificil din cauza spațiului de depozitare foarte mic. De exemplu, în căminul în care am stat eu, am avut noroc să am un frigider în cameră, dar știu că unii colegi aveau un singur frigider pe hol și îl împărțeau cu toată lumea. Dar chiar și în cazul meu, spațiul era foarte limitat și trebuia să mă descurc cu ce aveam. Nu aveam suficient loc pentru toate ustensilele de bucătărie și asta a fost o provocare. Bucătăria era comună, pe palier, și de multe ori găteam împreună cu alți colegi. Fiecare gătea pentru el, dar trebuia să ne organizăm și să împărțim aragazul și alte lucruri, ceea ce făcea totul puțin mai dificil. În primul an am stat la cămin, iar acum nu mai locuiesc acolo, dar a fost o perioadă în care am învățat să mă adaptez și să mă organizez cu ce aveam la dispoziție“, a povestit studenta.

Sfaturi pentru începători

Pentru studenții care locuiesc la cămin, lipsa unei bucătării poate fi o provocare reală atunci când vine vorba de gătit. Cu toate acestea, cu câteva ustensile esențiale, aceștia pot pregăti, chiar și în spații mici, mese rapide și economice. „Dacă nu ai o bucătărie, este important să ai o plită electrică sau un air fryer, pentru că acesta poate înlocui, într-o anumită măsură, atât cuptorul, cât și aragazul. Cred că cele mai importante ustensile sunt o oală în care să poți fierbe paste și o tigaie pentru sosuri sau alte preparate rapide. Observ că studenții știu cel mai bine să gătească paste și sosuri – e ceva simplu și la îndemână. În plus, e bine să aibă farfurii, un bol mai mic, un bol mai mare, o spatulă, tacâmurile și câteva caserole pentru depozitare. Caserolele sunt foarte importante, mai ales dacă îți gătești pentru mai multe zile. Așa poți să-ți organizezi mesele mai bine și să economisești timp“, a explicat Denisa Muraru pentru „Weekend Adevărul“.

Viața de student vine cu provocările ei, iar gătitul, mai ales pentru cei care nu au experiență, poate părea intimidant, însă, așa cum a subliniat Denisa, „gătitul este despre a încerca, a experimenta, chiar și a eșua uneori“, fiind totodată și un proces continuu de învățare. „Poate că vei mânca ceva puțin ars, dar este important să testezi rețete și să înveți pe parcurs“, adăugând că nimeni nu se naște cu abilități de bucătar și că totul se învață prin experimentare. De asemenea, aceasta le recomandă studenților care nu au prea gătit să înceapă cu rețete simple, care nu implică multe ingrediente sau tehnici complexe: „E important să nu aibă așteptări prea mari de la început. Să înceapă cu lucruri simple, pas cu pas, ca în orice altă abilitate pe care vrei să o înveți“.

Studenta își amintește cum a început aventura ei în bucătărie – cu preparate simple, precum omlete, sandwich-uri și clătite. „La început, rezultatele nu arătau grozav – erau comestibile, dar departe de a fi prezentabile“, recunoaște ea. Totuși, nu s-a lăsat descurajată, ci i-a cerut sfaturi mamei ei, a căutat rețete online și a învățat diverse trucuri. „Cel mai bine ar fi să caute instrucțiuni online, există o mulțime de rețete explicate video, fie în scris pe diverse platforme. Să urmeze rețetele pas cu pas, să fie atenți și să se bucure de experiență, chiar dacă mai apar și greșeli pe parcurs“, este recomandarea Denisei.

Un alt sfat important este acela de a nu se descuraja dacă nu le iese ceva din prima încercare. Denisa crede că este esențial să își păstreze entuziasmul și să înțeleagă că fiecare greșeală este o oportunitate de învățare. „Totul e despre a învăța pas cu pas. Nimic nu e perfect din prima, dar cu puțină practică și răbdare, lucrurile încep să se îmbunătățească.“ Totodată, acesta a subliniat că procesul de gătit poate deveni o experiență plăcută, explicând faptul că, „chiar și atunci când gătești ceva simplu“, rezultatul final „te face să fii mândru de tine“.

Importanța unei alimentații echilibrate

Pentru mulți studenți, menținerea unei alimentații sănătoase și variate poate fi o adevărată provocare, mai ales în contextul unui program aglomerat și al bugetului limitat, însă tocmai varietatea este cheia, așa cum a punctat Denisa Muraru. „Recomand o alimentație cât mai echilibrată, chiar dacă este ceva mai greu de respectat. Fie că au mâncare de la părinți, fie că își gătesc, este important să fie cât mai atenți la ce consumă. E bine să încerce să gătească diferit și să schimbe meniul în fiecare săptămână ca să nu se plictisească de anumite tipuri de mâncare. De asemenea, e important să nu gătească aceeași mâncare în cinci porții pentru că s-ar putea să devină obositor să mănânci același lucru zi de zi. Deci, varietatea este cheia“.

De asemenea, Denisa subliniază importanța organizării eficiente atunci când vine vorba de pregătirea meselor, mai ales pentru studenți. „Când îmi pregătesc mesele în avans, îmi planific totul în așa fel încât să îmi ia cât mai puțin timp. Dacă pun pastele la fiert, în timpul ăsta pot să tai legumele și să le pregătesc, apoi fac sosul și astfel optimizez fiecare minut“, explică ea. Organizarea este cu atât mai importantă în sesiune, atunci când „timpul parcă nu mai are răbdare“ și fiecare minut devine și mai prețios.

Pregătirea meselor în avans sau „meal prep“

Una dintre cele mai populare metode prin care studenții pot economisi atât bani, cât și timp, este pregătirea meselor în avans – „meal prep“. „În primul rând, le recomand să își planifice mesele din timp. Pregătirea meselor în avans nu doar că economisește timp, dar ajută și la gestionarea bugetului, deoarece pot cumpăra alimente de bază care sunt sănătoase și versatile. În al doilea rând, e important să găsească un echilibru: nu trebuie să elimine complet alimentele preferate, chiar dacă sunt puțin mai costisitoare, dar ar trebui să integreze în dietă mai multe legume, proteine slabe și cereale, și să opteze pentru gustări sănătoase, cum ar fi nucile, fructele sau batoanele de cereale. Aceste opțiuni sunt accesibile și nutritive“, a declarat Alexandru Streinu, tehnician nutriționist acreditat și vicepreședinte al Uniunii Studenților din România, pentru „Weekend Adevărul”.

De asemenea, și Denisa Muraru folosește această metodă reușind astfel să scape de stresul gătitului în fiecare zi. „Există mai multe metode pe care le poți încerca pentru pregătirea meselor în avans. Poți fie să îți pregătești caserolele cu mesele deja stabilite, fie să gătești doar alimentele de bază și să le combini mai târziu pentru a face diverse mese. În funcție de timpul pe care îl ai, poți adapta această strategie nevoilor tale. Dacă ai mai mult timp la dispoziție, poți pregăti doar ingredientele de bază și apoi să le folosești pentru a-ți construi mesele de fiecare dată când mănânci, dar, dacă nu ai, poți să îți pregătești mesele complet, în caserole, astfel încât să le poți lua la pachet.“

Cumpărături inteligente

Pentru studenți, gestionarea eficientă a bugetului pentru cumpărături poate fi o adevărată provocare, dar atât Alexandru, cât și Denisa au câteva trucuri pentru a face economii inteligente. Alexandru le recomandă să fie atenți la promoțiile și reducerile din supermarketuri, mai ales seara, o metodă care l-a ajutat mult în perioada studenției, când găsea „reduceri de 50% la anumite produse“. Este un truc simplu, dar eficient, prin care poți cumpăra alimente sănătoase la prețuri accesibile, mai adaugă acesta.

De asemenea, înainte de a face cumpărături, Denisa verifică ce alimente are deja casă pentru a nu cheltui inutil și pentru a nu face risipă, ia în considerare ce produse sunt la reducere sau la ofertă, își concepe meniul pentru săptămâna următoare și apoi face lista de cumpărături. Totodată, există și aplicații prin intermediul cărora magazinele, restaurantele și nu numai vând produse la preț redus pentru a combate risipa alimentară.

Pentru studenți, alegerea unor gustări sănătoase, care să înlocuiască opțiunile rapide și nesănătoase precum covrigii, este esențială pentru menținerea unui stil de viață echilibrat. Denisa sugerează că, dacă nu au timp să pregătească o masă completă, pot opta pentru gustări simple, pregătite acasă. „Sunt multe alternative sănătoase care pot înlocui gustările rapide nesănătoase, iar combinațiile simple, precum fructe proaspete, legume feliate și un mix de nuci, sunt perfecte pentru a le lua cu tine la facultate“. Un iaurt simplu, fără adaos de zahăr sau coloranți, sau un baton proteic cu ingrediente naturale sunt alternative pe care le consideră ideale atunci când nu au timp să își pregătească gustări acasă. În cele din urmă, ambii atrag atenția asupra faptului că avem tendința să facem cumpărături compulsive dacă ne este foame și ajungem să punem în coș mai multe produse decât avem nevoie cu adevărat, tocmai de aceea recomandarea lor este să nu mergem la cumpărături flămânzi.

Campanii și parteneriate doar pe foaie

Alexandru Streinu, vicepreședintele Uniunii Studenților, vorbește și despre ce alte forme de sprijin, exceptând cantinele, le oferă universitățile studenților în ceea ce privește alimentația și gătitul: „Din informațiile pe care le am, în afară de serviciile administrative, cum ar fi cantinele, nu prea există alte forme de sprijin. Programele de informare referitoare la nutriție sunt foarte limitate. Dacă nu vorbim de o facultate de profil, cum ar fi Medicina, unde asociațiile studențești organizează proiecte și informări despre alimentația sănătoasă, nu există alte inițiative în acest sens. Noi putem doar să le facem recomandări, să îi instruim și să îi sfătuim pe studenți cu privire la adoptarea unui stil de viață mai sănătos, dar programele mai extinse lipsesc“.

În contextul în care mulți studenți se confruntă cu dificultăți financiare, dar și cu lipsa cunoștințelor privind o alimentație sănătoasă, Uniunea Studenților a coordonat diverse proiecte și workshopuri menite să îi sprijine pe studenți, mai ales pe cei din primul an, și să îi învețe cum să își gestioneze eficient bugetul și cum să se alimenteze corect, chiar și cu resurse financiare limitate. „Am avut mai multe inițiative în acest sens, atât inițiate de noi, cât și în parteneriat cu asociațiile membre ale federației. Pe lângă campaniile de informare, am organizat workshopuri despre gătitul sănătos, inclusiv cu buget redus. De asemenea, în cadrul proiectelor mai mari, am colaborat cu diverse restaurante pentru a oferi studenților reduceri la preparate sănătoase. Totodată, în timpul proiectelor, colaborăm cu furnizori de mâncare sau firme de catering pentru a le oferi studenților mese echilibrate atunci când participă la activitățile noastre. Promovăm, de asemenea, aceste inițiative atât pe grupurile interne, cât și pe social media“, a explicat Alexandru Streinu.

Totodată, acesta a menționat faptul că anul trecut Uniunea Studenților a colaborat cu o firmă care a organizat un atelier despre gestionarea eficientă a finanțelor, inclusiv pe partea de alimentație, și despre cum să își gestioneze bugetul în timpul studiilor, având în vedere costurile pentru materiale și cărți. „Acest atelier a avut loc în timpul festivalului UNIFEST, cel mai mare eveniment al nostru, și a fost preluat ulterior și de alte asociații“, a adăugat reprezentantul studenților.

Beneficii pentru studenți

Deși nu există un sistem centralizat, „majoritatea universităților încearcă să ofere beneficii prin diverse parteneriate pe care le promovează și în campaniile de admitere“, a punctat Alexandru Streinu, adăugând că „multe universități colaborează cu cardul internațional de student ISIC, prin care studenții beneficiază de reduceri la restaurante, haine, bilete de avion și alte servicii. Parteneriatele pot varia de la o universitate la alta și depind, de asemenea, de proiectele pe care le avem în desfășurare la nivelul Uniunii Studenților. Sponsorii sau partenerii noștri diferă în funcție de aceste proiecte“.

„În principiu, majoritatea asociațiilor studențești știu deja care sunt cantinele și restaurantele cu prețuri accesibile din București. De fapt, acesta este și unul dintre rolurile lor: să îi informeze pe studenți despre aceste opțiuni. La începutul anului universitar, fiecare asociație desfășoară seminarii introductive sau organizează «Săptămâna Bobocilor» în care studenții sunt informați despre toate beneficiile disponibile, inclusiv cantinele, abonamentele de sănătate, serviciile medicale oferite de universități, precum cele de stomatologie și alte servicii medicale gratuite la care pot apela“, a mai adăugat acesta.

Când organismul îți cere socoteală

Dacă în primul an de facultate, majoritatea tinerilor învață din mers ce înseamnă viața de student – locuitul în alt oraș, împărțirea camerei cu alte persoane, gestionarea cheltuielilor – și nu acordă o atenție deosebită alimentației, cei din alți ani încep să fie din ce în ce mai atenți. „Se observă o creștere a interesului pentru alimentația sănătoasă, mai ales în rândul studenților din anii mai mari, care devin mai conștienți de impactul stilului de viață asupra sănătății. Par să fie mai preocupați de alimentația lor, probabil pentru că au trecut prin perioadele de alimentație haotică și acum încep să fie mai atenți la sănătatea lor în general. Studenții din anii mai mici sunt mai predispuși să facă alegeri impulsive și să consume alimente nesănătoase“, a declarat vicepreședintele Uniunii Studenților, care, la rândul lui, a trecut printr-o astfel de etapă.

Alexandru Streinu a povestit pentru „Weekend Adevărul“ că în perioada studenției s-a confruntat cu dificultăți similare, în special din cauza resurselor financiare limitate. „Îmi amintesc că părinții îmi dădeau săptămânal o anumită sumă de bani, iar eu trebuia să mă descurc și să îi gestionez astfel încât să îmi ajungă până la sfârșitul săptămânii. Bineînțeles, am avut și eu un stil alimentar neechilibrat și am observat cum acesta îmi afecta energia și productivitatea. Dacă nu mâncăm corect și nu avem cele trei mese importante pe zi, mai ales micul dejun, starea de bine și performanța academică sunt afectate în mod negativ. Știu că sunt facultăți unde programul este de la 8 dimineața la 8 seara, alergi de la un curs la altul și ajungi să mănânci repede lucruri nesănătoase. Studenții din anii mai mari devin mai preocupați de alimentație pentru că au văzut cum un stil alimentar neechilibrat le-a afectat energia și starea de sănătate“.