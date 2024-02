Gelu Duminică, revoltat de discriminarea din învățământ: „Știu ce înseamnă foamea în stare pură, să îți iei pumni în gură”

Gelu Duminică a răbufnit, marți, în fața studenților, în cadrul unei dezbateri despre viitorul educației. Revoltat de discriminarea de care au parte minoritățile și de lipsa programelor de incluziune, sociologul a vorbit despre faptul că toleranța nu înseamnă egalitate, iar pentru o adevărată schimbare în societate este nevoie de o schimbare de mentalitate.

Sociologul și activistul Gelu Duminică a fost invitat, marți, 27 februarie, la prima dezbatere din seria de evenimente „Agenda România 4.0”, inițiativă ce aparține patformei Digitalio și Asociației Studenților în Științe Politice din cadrul Universității din București.

Principalele subiecte abordate au fost principiile care ar trebui să guverneze domeniul educației din România, cum pot fi întâmpinate provocările viitorului, ce tipuri de educație trebuie să introduse în curriculum, care sunt pilonii și direcțiile de finanțare a educației, pentru creșterea productivității sistemului educațional din România sau cum se poate asigura accesul neîngrădit la educație.

Gelu Duminică: „E ușor să vorbim despre dezavantajați în lipsa lor”

În fața unui public format din peste 100 de studenți, Gelu Duminică a întrebat, inițial, câți oameni din sală provin din medii dezavantajate. Doar o singură persoană a ridicat mâna.

Prima supărare a sociologului a părut, așadar, să fi fost faptul că nu a avut ocazia de a sta de vorbă, direct cu „victimele”, cu persoane ce fac parte din categoriile defavorizate.

„Ce am făcut noi pentru ca aici să avem tineri cu care să dezbatem să cunoaștem?

Nu e așa că e ușor să vorbim despre dezavantajați în lipsa lor? Nu e așa că ne conferă așa un statut de putere și de „mamă, ce buni suntem că noi vrem să includem pe toată lumea?” Pe dracu! Înainte de a cere celorlalți să se schimbe, nu vreți să ne schimbăm noi? Câte programe pentru tinerii proveniți din zone dezavantajate a făcut Asociația Studenților din Științe Politice, Universitatea din București? Pentru că la nivelul Universității din București este doar un singur program care se numește SEED, care ia elevi din clasa a VI-a, din zone dezavantajate și, pe banii universității, sunt susținuți până la final. Știți cât de greu e să găsim voluntari din cadrul Universității să vină să lucreze cu puștii ăia? Foarte greu!”, a afirmat sociologul.

Gelu Duminică a evidențiat faptul că astfel de discuții nu ar trebui să aibă loc în lipsa persoanelor vizate direct, întărindu-și argumentele cu un alt exemplu elocvent.

„Nu vorbesc despre avort fără femei. Vrem să auzim opinia lor pe subiect, pentru că ele duc povestea respectivă, nu eu. Dar noi trăim în societatea în care bărbatul decide pentru femeie, inclusiv asupra corpului femeii. Dacă vedeți, toate discuțiile astea privind avortul sunt duse de bărbați”, a spus el.

Eliminarea rasismului din jurul nostru

Pe măsură ce dezbaterea a continuat, sociologul, care este și profesor asociat al Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București a pus accentul pe stereotipurile existente în jurul nostru, susținând că schimbarea ar trebui să înceapă de la individ către societate, nu invers.

„Mulți dintre noi nu conștientizăm privilegiile. Ne considerăm superiori doar pentru că suntem albi, provenim din nu știu ce familie, stăm în mijlocul orașului, nu suntem țărani și ne considerăm mai buni, mai deștepți, când de fapt nu arătăm decât cât de mici suntem. Vedem noi diversitatea? Câte dintre fetele de aici dacă s-ar duce cu cineva ca mine acasă și ar spune: mamă, el e logodnicul meu, nu vor primi răspunsul: țiganul ăsta? Lucrurile astea se întâmplă. Câți dintre voi nu ați văzut un hoț și ați zis: țiganul? Câti dintre voi nu ați vorbit despre bulangii, nu despre persoane care au o altă orientare sexuală? Câți dintre voi nu ați vorbit despre musulmani care vin și ne distrug țara? Cum facem să extragem rasismul din jurul nostru, nu din societate. Acolo putem să faceți o diferență, înainte de a face strategia la nivel național”, a continuat Gelu Duminică.

El a ales să se dea exmplu personal și să vorbească deschis despre momentele dificile din viața sa, mai puțin cunoscute.

„Eu am crescut într-o familie extrem de conservatoare, romi adevărați. Eu am fost învățat, citez, că suflet de român n-am să cumpăr niciodată. Tata îmi spunea că poți să duci un român în spate 10 ani. Dacă îl pui jos, tot cioară o să te facă. Noi avem toate argumentele să urâm România. (...) Am crescut în comunitățile alea. Știu ce înseamnă foamea în stare pură, am trăit-o. Știu ce înseamnă să îți iei pumni în gură că ești cioară. Spuneți-mi ce trebuie să fac împreună cu voi ca a mea copilă și copilul vostru să trăiască într-o societate mai bună și să nu treacă prin ce am trecut eu”, a povestit Gelu Duminică.

Diferența dintre „toleranță” și „egalitate”

Întrebat de un student despre o metodă concretă prin care putem ajunge la oamenii care nu manifestă deloc toleranță, Gelu Duminică a spus că nu are o rețetă magică, dar este deschis la propuneri.

El a mai ținut să sublinieze felul în care privite și incluse comunitățile de minorități în societate, la ora actuală și modul în care mentalitățile ar trebui schimbate.

„Eu urăsc cuvântul toleranță. (...) Toleranță nu înseamnă valorizare, nu înseamnă respect, nu înseamnă apreciere, nu înseamnă nimic. Înseamnă: sunt și ei oameni. De la sunt și ei oameni, până la egalul meu, e cale lungă. De la au și ei drepturi până la au aceleași drepturi ca mine, știți ce cale lungă e?”, a întrebat el, retoric.

Susținut de influencerul Silviu Faiăr: „Sunt 99% de acord”

Prezent în fața studenților a fost și cunoscutul influencer Silviu Istrate (Faiăr). Acesta a fost aproape întru totul de acord cu cele susținute de sociolog, adăugând și că, în opinia sa, diferențele pot fi făcute prin unirea comunităților de oameni cu aceleași valori și prin mult curaj.

„Eu sunt 99% de acord cu ce a zis Gelu. Îi respect foarte mult înțelepciunea. Eu cred că ar trebui să ne luăm de coarne cu oamenii care nu sunt toleranți. Ce voiam eu să vă zic este: Uniți-vă și faceți scandal! Pentru ce vă doriți și pentru ce vreți să schimbați. Noi, ca oameni de rând trebuie să facem ceva în jurul nostru. (...) Ideea de bază este că toată lumea are nevoie de comunități în perioada de adolescență și post-adolescență. Pentru mine asta a fost cel mai important, să găsesc oameni cu care să împărtășesc aceleași idei și cu care să fac lucruri împreună”, a împărtășit Silviu Faiăr.

La eveniment au mai participat prof. univ. dr. Adina-Bogdana Crețu, CNFIS, Ion Ciucă, Director, Direcția Finanțare Învățământ Superior din Ministerul Educației, Gelu Duminică – Prof. Univ. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Ana-Maria Grădinariu - Training Manager, Teach for Romania, Andrada Mazilu, fondatoare SuperTeach, Cătălina Uță, coordonator al Precision2, Andreea Baidac, Vicepreședinte Uniunea Studenților din România, Sorin Niță, Asist. Univ, FABIZ – ASE, - Andrei Voichița, administrator DUEVERDE și Ștefan Lupu, director al departamentului educațional din cadrul Asociației Studenților în Științe Politice, Universitatea din București.