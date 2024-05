Florin Piersic a fost mutat de la ATI în salon: „A început mobilizarea cu cadrul de mers pe distanţe scurte“

Actorul Florin Piersic a fost mutat, joi, din Secţia ATI într-un salon din Compartimentul Septic al Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor", a anunţat instituţia medicală.

"Evoluţia pacientului este bună, a început mobilizarea cu cadrul de mers pe distanţe scurte", a precizat sursa citată.

Cu o zi în urmă, instituţia medicală anunţa că actorul Florin Piersic a început procedurile de kinetoterapie şi recuperarea medicală.

"Evaluarea domnului Florin Piersic, făcută în dimineaţa de 15 mai 2024, de către echipa medicală, arată o evoluţie lent favorabilă. Pacientul a început procedurile de kinetoterapie şi recuperarea medicală", transmitea Spitalul Foişor.

Maestrul Florin Piersic este internat de mai multe zile la Spitalul Foişor, după ce anterior fusese internat la Institutul „Matei Balş” şi Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” din Cluj Napoca.

Amintim că actorul Florin Piersic (88 de ani) a transmis, luni, din spital, un mesaj în care le-a mulţumit medicilor care îl tratează şi și-a asigurat fanii că este bine și că are multe povești de împărtășit în continuare.

„Scumpilor şi prea dragilor mei, celor care m-aţi purtat in gândurile voastre, m-aţi înconjurat cu atâta grijă şi iubire, acum când tocmai s-a terminat Săptămâna Mare, va spun Hristos a Înviat! Cu această ocazie, va dau şi o veste: <<sunt viu>> şi asta datorită minunaţilor doctori care mă îngrijesc. Mă amuză când văd la premiile Oscar cum vin actorii premiaţi cu un pomelnic de mulţumiri, dar astăzi chiar vreau să îi pun fiecăruia medalia inimii mele în piept. Mă refer la prof. dr. Adrian Molnar, dr. Horia Roşianu, dr. Florin Crişan, dr. Raed Arafat, prof. dr. Streinu Cercel, dr. Adrian Marinescu, eroii mei - dr. Şerban Dragosloveanu şi dr. Denisa Anastase, împreună cu dr. Adelina Moise, cea care m-a trimis în lumea viselor in timpul operaţiei, dar...m-a şi adus înapoi. Vă iubesc pe toţi, oameni buni şi vă copleşesc cu recunoştinţa mea! Tineţi-mă aproape, pentru că mai am de spus multe poveşti minunatului meu public", a transmis, recent, actorul .