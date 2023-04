Fața nevăzută a unui proiect de lege controversat. Guvernul, acuzat că vrea înființarea unui „Barnevernet românesc”

O inițiativă guvernamentală care vizează prevenirea separării copilului de familie stârnește controverse. O asociație susține că, dincolo de „scopul nobil declarat”, proiectul ar deschide calea unor „abuzuri”. Și familia Bodnariu, rămasă fără șapte copii în Norvegia, spune că se pregătește înființarea unui „Barnevernet românesc”.

Proiectul de lege privind „organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie”, adoptat de Senat și ajuns la Camera Deputaților pentru aprobare, stârnește controverse aprinse. Proiectul este ințiat de Guvern și este justificat prin necesitatea realizării unei reforme pentru accesarea banilor din PNRR.

În expunerea de motive a proiectului de lege, Guvernul României mai arată că „obiectivul acestei reforme este de a preveni separarea copiilor de familie, în special în cazul familiilor vulnerabile”. „Reforma va fi realizată (...) astfel încât să se prevină în mod eficace separarea copilului de familie şi sprijinirea familiei în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copilului expus riscului de separare”, se mai arată în expunerea de motive a Guvernului.

„Se impune să luăm atitudine”

Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți (OCDL), organizație neguvernamentală înființată cu scopul de a-i apăra, inclusiv în instanță, pe creștinii din România care au de suferit din cauza convingerilor lor religioase, a reclamat că, „deși scopul declarat al acestui proiect de lege este unul nobil, urmărindu-se sprijinirea familiilor aflate în situații de ‹risc›, în realitate se va putea ajunge la un veritabil ‹Barnevernet› (n.red. Protecția Copilului din Norvegia) al României”. „Din acest motiv se impune să luăm atitudine”, arată OCDL, pe site-ul propriu.

ONG-ul susține că, sub pretextul unui scop nobil, se poate ajunge la: prezumția de „culpabilitate” a părinților, „instituționalizarea” masivă a copiilor, creșterea rolului statului în „apărarea interesului copiilor” în detrimentul părinților, implementarea unor măsuri abuzive, lipsind pârghiile legale și judiciare de control, prevenire și remediere, restrângerea mediului familial doar la părinți, fiind exclusă familia naturală extinsă, implementarea unui sistem de tip „big brother”, intitulat „Observatorul Național al Copilului”, care poate viza orice copil din România.

Risc de separare pentru un copil cu un părinte bolnav

Proiectul de lege aprobat de Senat și ajuns la Camera Deputaților prevede, spre exemplu, că pentru prevenirea separării copilului de familie serviciul public de asistență socială are obligația de a sprijini familia care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil ce poate fi în risc de separare, dacă familia, în funcție de starea de sănătate a acesteia se află în una dintre următoarele situații: are unul sau mai mulți membri care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, are unul sau mai mulți copii nevaccinați cu schema din Programul Național de Imunizări, are unul sau mai mulți copii polispitalizați, are unul sau mai mulți membri cu boli cornice și/sau transmisibile”.

„Situațiile care pot conduce la intervenția statului în viața de familie sunt atât de extinse încât majoritatea familiilor din România pot fi ‹beneficiare› ale acestui proiect de lege, cu sau fără voia lor, în mod întemeiat sau abuziv, dar ‹legal›”, a mai reclamat OCDL.

„Poți fi vizitat de un asistent social pentru verificări”

Organizația neguvernamentală dă și un exemplu concret de situație care poate conduce la intervenția statului în viața de familie.

„Familiile vizate sunt cele în care se identifică oricare din următoarele situații: situația economică precară a familiei, condiții de locuit precare existente în familie, starea de sănătate precară a unui membru al familiei, starea de dizabilitate a unui membru al familiei, nivelul de educație scăzut al membrilor familiei, anumite comportamente ale copilului, cum ar fi: comportament delincvent; consum de alcool și droguri; tentativă de suicid; abandon școlar etc., chiar dacă părinților nu li se poate reproșa nimic raportat la comportamentul copilului lor”, mai reclamă OCDL, care susține că oricine se găsește într-una dintre situațiile de mai sus „poate fi vizitat de un asistent social pentru verificări, respectiv întocmirea unui ‹plan de acțiuni›, în mod legal”.

Reacția familiei Bodnariu

Împotriva proiectului de lege a luat atitudine și familia Bodnariu, rămasă fără cinci copii în Norvegia și stabilită în România după ce copiii au fost trimiși în țară în urma unor procese fără precedent.

„Este un fel de traducere a cadrului norvegian de constituire a unui Barnevernet românesc: Observatorul Copilului. Ai copii, ai probleme financiare, suferi de o boală cronică, ai un nivel scăzut de studii sau un copil mai răzvrătit, chiar dacă nu din cauza ta? Pentru oricare dintre aceste situații poți devein ‹beneficiarul› serviciilor Observatorului care, pentru binele superior al copiilor tăi, vor avea puteri depline. Spectrul este atât de larg încât oricine poate intra în vizor. Am trăit-o pe pielea noastră”, a spus Marius Bodnariu.

Reacția Gabrielei Firea

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a reacționat pe pagina sa de Facebook în apărarea proiectului, susținând că „prin Legea Prevenirii Separării copilului de familie statul român nu ia copiii din familii, ci le ajută pe acestea să-i crească”. „O manipulare îngrozitoare se distribuie în spațiul public! Nu înființăm instituții care să ia copiii cu forța din familiile lor, așa cum se întâmplă în alte state”, a scris Firea, pe Facebook.

Gabriela Firea a mai arătat, în aceeași postare, că „prin această lege au fost create mecanismele pentru a preveni separarea copiilor de familie, acolo unde există acest risc”.

Deputatul PNL Ben Oni Ardelean a anunțat pe pagina sa de Facebook că în urma discuțiilor din coaliție, proiectul aflat pe ordinea de zi a ședinței de marți a Camerei Deputaților a fost retras.

„Proiectul va fi amendat și dezbătut astfel încât să respingem categoric ca un Jugendamt sau Barnevernet să poată lua ființă în țara noastră. Această formă a legii este inadmisibilă și trebuie modificată!”, a anunțat Ardelean.