Experiența unui vlogger român în Ucraina însângerată. „Chiar dacă ai un buncăr la subsol, nu e garantat că scapi” VIDEO

Vloggerul român Cosmin Avram a revenit în Ucraina, la un an după experiența sa anterioară în această țară.

Cosmin Avram și-a început aventura în capitala Ucrainei chiar din Piața Independenței, unul din locurile în care a filmat și în urmă cu un an. De această dată, a revenit însoțit de partenera sa, Andreea.

„Am revenit în Ucraina pentru că anul trecut v-am promis că o să vin să vizitez și alte zone, alte orașe pe care atunci nu am avut cum să le vizitez. Se pare că de data aceasta o să am ceva mai mult noroc. De aici plecăm în Harkov. De fapt, mâine dimineață plecăm acolo. Avem un tren care face în jur la 6-7 ore. Sper să fie ok. Vom merge cât de aproape se poate de granița Rusiei. Harkov este foarte aproape. Vom merge pentru că de această dată nu sunt singur, Andreea este cu mine”, a spus Cosmin.

Aparent, lucrurile par sub control, iar oamenii încearcă să se adapteze și să ducă o viață cât mai aproape de normal.

„Aici, în Kiev, lucrurile, la prima vedere, arată bine. Oamenii sunt liniștiți, au ieșit la o plimbare. Astăzi este duminică”, au fost primii săi pași. Puțin mai încolo, lucrurile s-au schimbat.

Curent cu porția

„Cred că avem aici ceva în semn de protest. O persoană, un manechin, mai bine zis, plin de sânge. Vă spuneam că la prima vedere lucrurile par normale. Oamenii au ieșit la terasă să fac o plimbare. Dar probleme sunt, sunt mai mari ca anul trecut. Cel puțin din punctul meu de vedere, cum am văzut eu lucrurile. Pentru că anul trecut nu m-am lovit de problemele de care m-am lovit în aceste două zile aici în Kiev. Lipsa electricității ar fi una dintre aceste probleme. Primești curent cu porția, iar asta este o problemă gravă, din punctul meu de vedere”, a continuat Cosmin Avram.

În continuare, el a filmat un supermaket scufundat în beznă și o mulțime steaguri care marchează moartea eroilor pe front.

„Gândiți-vă ce înseamnă pentru supermarketuri, pentru magazine, cei care trebuie să țină produsele la rece. Am ajuns în locul unde sunt amplasate aceste stegulețe, steaguri, sunt din ce în ce mai multe. Cred că numărul lor s-a dublat față de anul trecut, așa e la prima vedere. Anul trecut nu aveam atâtea steaguri mari, mă refer la acestea mai înalte. Toate sunt amplasate aici în piața Libertății. Vă reamintesc că fiecare steguleț reprezintă o persoană care și-a pierdut viața, care astăzi nu mai este printre noi, din păcate. Văd și foarte mulți tineri. Este trist, este dureros să mergi printre aceste steaguri, ca și cum mai merge printr-un cimitir. Este groaznic, terifiant. Mai vezi și persoane care vin și aprind lumânări, persoane care și-au pierdut apropiați sau chiar membri ai familiei. Avem și câteva steaguri americane”, a relatat el.

Steagurile morții

Și tot în apropiere a văzut alte embleme ale unui război devastator, care a îndoliat mii de familii și a lăsat poate zeci de mii de oameni cu sechele și cu răni care nu se vor vindeca niciodată.

„Un fel de mormânt improvizat. Priviți ce e aici. Ce să spun? Bine ați revenit în Ucraina, dragi prieteni, bine ați revenit în Kiev. Cuvintele sunt de prisos în acest moment. Dacă ai ceva de comentat, dacă ai ceva de spus în acest moment, vino aici, pentru că există un QR code cu datele fiecarei persoanei care și-a pierdut viața aici. Accesează QR codul, contactează familia și spune-i acele lucruri familiei în față, pentru că în comentarii cu toții suntem buni să scriem și să ne dăm cu părerea (...) Această persoană în ianuarie era alături de noi, era alături de familie, iar astăzi a ajuns un steaguleț înfipt aici, în această piață”, a explicat vloggerul.

Spre deosebire de vizita sa de anul trecut, când situația din Kiev era mult mai liniștită, de această dată lucrurile se prezintă diferit.

„De această dată, Kievul sângerează, dragi prieteni. Dacă anul trecut nu am auzit nici măcar o alarmă și am rămas undeva la 8 zile aici, dacă îmi aduc bine aminte, de această dată, încă din prima seară am auzit alarmele, chiar de două ori. Prima a fost pe la 11 noaptea, după care în jurul orei două, pur și simplu te trezește din somn, nu ai cum să mai dormi, dar asta este situația. Când tocmai vorbeam ceva mai devreme de beznă, am rămas pe întuneric, în drum spre metrou. Cam aceasta este situația în oraș, prieteni. Avem lumină, dar nu peste tot. Este lumină doar în zonele în care generatoarele mai merg, pentru că în rest este întuneric. Va trebui să mergi cu lanterna”, a continuat el.

Un oraș scufundat în beznă

Condițiile în care trăiesc oamenii sunt dintre cele mai dificile: stau în beznă și fiecare se descurcă așa cum poate.

„Centrele comerciale, pur și simplu, sunt blocate. Cred că pe aici se poate intra oamenii cu lanterna. Suntem într-un centru comercial. Am intrat doar pentru a vă arăta cum se prezintă. Da, aceasta este realitatea. Întuneric. Oamenii circulă cu lanterne. Sunt care nu au închis magazinele încă. Gândiți-vă că acești oameni trec prin asta în fiecare zi de câteva luni încoace”, adaugă românul.

În apartamentul închiriat în Kiev, Cosmin are curent doar câteva ore pe zi: "Prețul este acceptabil, dar mai bine vă las imaginele după care revenim. Cam așa arată apartamentul nostru din Kiev. Apartament decent, doar ce ne-am cazat. Suntem în centru pentru că avem balconul cu vedere fix spre Piața Libertății. Un pat foarte mare, o canapea. Singura problemă pentru moment este curentul. Nu avem curent. Din câte se pare toată Ucraina suferă din acest punct de vedere. Au curent doar cei ce au generatoare.”

Noaptea, sirenele răsună și îi trezesc pe oameni anunțând alte și alte atacuri ale roiurilor de drone rusești. Rachetele și dronele au provocat deja daune uriașe, iar sistemul energetic al Ucrainei este la pământ.

Noaptea sirenelor horror

„Este ora 1:30 noaptea și cam așa suntem treziți din somn. E greu de dormit în aceste condiții”, a spus el.

Nu departe de casă, a trecut pe lângă un buncăr, un loc unde se aflau mai mulți soldați. E un detaliu care, spune el, nu era valabil în urmă cu un an, ceea ce arată că situația s-a agravat pe front.

„Aici avem un fel de buncăr. Soldații intră aici și păzesc intersecția, apără intersecția. Sunt din ce în ce mai multe drumuri blocate și aici, pentru că anul trecut pe aici se circula fără probleme. Acum avem puncte de control armată peste tot, aproape peste tot, să nu exagerăm. Nu ai voie să filmezi. Sunt foarte multe blocuri de ciment amplasate în fața anumitor clădiri”, a mai adăugat românul.

Totuși, oamenii dau dovadă de adaptabilitate și reușesc să trăiască în cele mai grele condiții. Vloggerul a remarcat acest aspect. De fapt, nici măcar buncărele nu garantează diferența între viață și moarte într-un oraș în care fiecare oră poate aduce sfârșitul.

„Cu toate că din câte am văzut și aseară, oamenii pur și simplu nu dau doi bani pe aceste alarme. Nu îi mai interesează. La fel se întâmpla și anul trecut în Odesa. În Kiev vă spuneam că nu am experimentat așa ceva, pentru că anul trecut nu am avut parte de alarme. Dar oamenii s-au obișnuit, din păcate, cu așa ceva. Pentru ei a devenit o normalitate. Pe lângă asta nu știu ce ai putea să faci, pentru că în momentul în care sună acele alarme poate fi prea târziu pentru a te ascunde. Chiar dacă ai un buncăr lângă tine, chiar dacă ai buncăr la subsolul blocului, este complicat. Pentru că dacă e să ai ghinionul ca racheta să vină spre blocul tău, spre apartamentul tău, asta a fost. Nu mai ai timp să mergi în buncăr, nu mai ai timp să te ascunzi. Ține doar de noroc”, e părerea lui Cosmin.

Clipul filmat de vloggerul român în primele zile petrecute la Kiev a fost vizionat în 24 de ore de peste 110.000 de ori, timp în care a adunat aproape 10.000 de aprecieri și mai bine de 1.000 de comentarii.