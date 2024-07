Experiența unui vlogger român în Israel: a fost acuzat că susține terorismul

Acuzat că susține terorismul palestinian, după ce a petrecut o lună de zile în Israel și Palestina, prezentând ambele tabere ale conflictului, vloggerul Cosmin Avram susține că a fost amenințat și reclamat la toate autoritățile posibile de „românii noștri, cetățeni israelieni”.



„Românii m-au reclamat din nou la poliție. De această dată în Israel, am primit foarte multe mesaje, comentarii, amenințări. Am fost reclamat la poliția israeliană, au fost scrisori trimise către Ministerul de Interne israelian, către Ambasada României din Israel, peste tot, oamenii mi-au făcut reclamație. Peste tot mi-au garantat că nu o să mai pun piciorul în acea țară. Bine, mi-au spus că nu o să mai plec de acolo” – așa își începe vloggerul Cosmin Avram ultimul clip din Israel.

El a petrecut circa o lună de zile în Israelul și Palestina. A vizitat ambele zone și a stat de vorbă atât cu israelieni, cât și cu palestinieni si spune ca a încercat să prezinte cât mai obiectiv ceea ce a văzut. A fost în Ierusalim și Tel Aviv, dar și în orașele controlate de Autoritatea Palestiniană – Bethleem și Hebron.

Vlogger român acuzat că susține terorismul

Principala problemă pentru care a fost amenințat și reclamant au fost vlogurile făcute pe teritoriile palestiniene.

„Eu am încercat să fiu neutru și să prezint lucrurile exact așa cum le văd oamenii în ambele zone. Ei bine, aici intervin românii noștri, o parte din românii noștri care se bat pumnii în piept că sunt cetățeni ai Israelului, că au pașapoarte israeliene. Așa o fi, nu-i contrazic. Cei mai mulți sunt trecuți de 40 de ani. Asta demonstrează că propaganda din Israel este la fel de periculoasă, între ghilimele, ca cea din Palestina”, a precizat el.

Cosmin nu a scăpat de critici nici din partea celeilalte tabere.

„În momentul în care am pus primele globuri din Israel am fost acuzat de o parte din palestinieni că sunt de acord cu genocidul și că sunt plătit de americani. Nu vreau să mă plâng, vreau doar să evidențiez anumite lucruri, pentru că în momentul în care am decis să merg în acele zone mă așteptam la asta. ”

„Nimic nu se compară cu felul în care s-au comportat românii în Israel”

Avram susține că se aștepta la comentarii răutăcioase. „Sunt obișnuit cu ele, pentru că am fost reclamat la poliție în Singapore, în Dubai, în Grecia, după vlogurile făcute în Rusia am fost reclamat la CNA. Dar nimic nu se compară cu felul în care s-au comportat românii în Israel. Atenție, nu vreau să vorbesc despre toți românii, ci despre o parte dintre ei vorbesc aici, doar de românii în cauză, cei care m-au înjurat, m-au jignit, m-au amenințat, mi-au amenințat familia, au amenințat absolut orice”, a precizat el.

Cosmin a susținut că ghizii locali l-au criticat dur pentru că „le-am stricat combinațiile pentru că am arătat adevărul de la Biserica Sfântului Mormânt. În acel bloc am încercat să arăt o mică parte din mafia de acolo și cum oamenii sunt prostiți pe banii lor, cred că așa a fost mereu.”

„Foarte multe escrocherii în jurul Luminii Sfinte”

Unul dintre vloggurile care au deranjat foarte mult prezenta micile escrocherii care se produc în jurul așa-zisei lumini sfinte de la Ierusalim, cu ocazia Paștelui ortodox.

„Din păcate, foarte multe escrocherii în jurul Luminii Sfinte, chiar aici în Ierusalim, nu știu cum să o spun să sune frumos. Să nu sune jignitor, dar lucrurile care se întâmplă aici sunt de nedescris. Oamenii plătesc între 80 și 300 de euro. Am auzit sume și mai mari pentru a intra în biserică în acest moment, pentru a avea parte de Lumina Sfântă, cu toate că nimeni nu-i garantează accesul în biserică. Chiar dacă tu plătești 300 de euro, nimeni nu-ți garantează că ajungi să intri în biserică. Lucruri care pe mine unul m-au șocat pentru că nu am văzut nicăieri vorbindu-se despre așa ceva. Nimeni nu vorbește despre aceste lucruri.”

Cât despre mitul focului sfânt care nu arde, Cosmin a relatat ca s-a ales cu tricoul ars: „Oamenii îți dau foc. Aprind zeci de lumânări. (..) Cam asta se întâmplă lângă Mormântul Sfânt. Miroasea a păr ars peste tot”.

„În momentul în care încerci să prezinți adevărul, lumea îți sare în cap”

„În momentul în care încerci să prezinți adevărul, lumea îți sare în cap pentru că adevărul este greu de acceptat, iar oamenilor le place să trăiască minciuna, motiv pentru care propaganda funcționează. Acest termen este atât de bine implementat în mintea unei categorii de persoane încât orice ai spune, dacă nu gândești ca el e propagandă”, a explicat vloggerul.

Pe de altă parte, Cosmin a mulțumit celor care au încercat să-i ia apărarea în comentarii și care au înțeles ce face el. „Vreau să le mulțumesc și celor care au ales să fie alături de mine în locurile din Israel. Români și ei, unii cu pașapoarte israeliene, dar cu o altă mentalitate, cum sunt Paul și soția lui, Maricel, care a mers cu noi la Marea Moartă, Roxana, o persoană extraordinară. Drept dovadă, în Israel trăiesc și români cu o altfel de mentalitate. Deci se poate”, a concluzionat vloggerul.

„Sunt acuzat că susțin terorismul”. Răspunsul lui Cosmin

El a precizat și motivul pentru care a fost reclamat la poliție: „Sunt acuzat că susțin terorismul.”

„Reclamațiile voastre sunt ca o hârtie mototolită aruncată în toaletă, tragi apa după și asta e. Toate aceste reclamații ar fi funcționat în Coreea de Nord. Surpriză, nu trăim acolo”, susține Cosmin, referitor la plângerile care îl vizează.