VIDEO Cea mai săracă țară din UE, prezentată lumii întregi de un celebru vlogger. „Mi-a ajuns, nu se va mai repeta aventura”

Cea mai săracă țară membră a Uniunii Europene e prezentată de un cunoscut vlogger, pe You Tube. Vloggerul Cosmin Avram se declară surprins de ceea ce a văzut și spune că realitatea contrazice mult zvonurile.

Cosmin Avram a ajuns în Bulgaria, țară pe care o prezintă pe You Tube într-un clip și despre care spune că e cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Clipul a avut aproape 300.000 de vizionări. E adevărat, potrivit oficiului european de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, românii sunt și mai săraci decât vecinii de la Sud de Dunăre. În rândul statelor membre UE, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială se înregistra în România (32%), urmată de Bulgaria (30%), Spania ( 27%) şi Grecia (26%).

„Am ajuns în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Dacă ați văzut vlogul trecut știți cât de greu a fost să ajungem aici. Am plecat la ora 5.00 dimineața din România și am ajuns la 22.00, am trecut prin multe peripeții. Am ținut morțiș să ajungem cu trenul în țara vecină. Mi-a ajuns, nu se va mai repeta aventura. Sunt pentru prima dată în capitala Bulgariei, așa că în clipul de astăzi o să explorăm acest oraș, vedem ce are de oferit”, spune el la începutul clipului.

Puțină istorie

În continuare, Cosmin vine cu câteva date de cultură generală despre țara din Sudul Dunării și face o scurtă incursiune în istoria sa.

„Foarte mulți spun că aceasta ar fi cea mai veche țară din Europa, cel care a inventat calculatorul este de aici, tot aici ar fi fost inventată și pâinea. Nu am știut că Bulgaria este considerată cea mai veche țară din Europa care și-a păstrat numele original. Fondată în anul 681 dupa Cristos, a fost una dintre primele entități politice din Europa răsăriteană și a avut o contribuție istorică considerabilă sub acest nume. Fondarea țării este legată de înființarea primului imperiu bulgar, în anul 681 d.C., sub conducerea Hanului Asparuh. Acest moment marchează un punct important în istoria Bulgariei și a Europei de Est, deoarece a consolidat puterea și influența bulgarilor în regiune.”

Cosmin amintește și de Primul Imperiu Bulgar și de felul în care Bulgaria a influențat țările din zonă.

„De-alungul secolelor țara a avut o serie de perioade de expansiune și contracție, dar a reușit să-și mențină identitatea sa națională și numele său distinct. Primul Imperiu Bulgar a dominat cea mai mare parte a Balcanilor și a influențat semnificativ culturile slave prin dezvoltarea alfabetului chirilic printre multe alte lucruri și a durat până la începutul secolului al XI-lea când împăratul bizantin Vasile al II-lea l-a cucerit și l-a desființat. Limba bulgară este una dintre cele mai vechi limbi slave scrise, datând din secolul al 9-lea, având un impact semnificativ asupra limbilor slave din Est”, mai spune el.

Viață grea la Sofia

Pe parcurs, Cosmin s-a întâlnit cu o localnică, o tânără pe care a întrebat-o cât de grea e viața.

„Depinde pe cine întrebi. Pentru că eu pot să-ți spun ce înseamnă pentru mine. Greu... Sunt studentă”, i-a răspuns tânăra.

Ea a explicat și că alimentele sunt în general scumpe, dar și de calitate.

„Universitatățile de stat nu sunt scumpe, dar cele private sunt. Ce este scump aici este mâncarea. Genul de lucruri care sunt scumpe sunt fructele, legumele, carnea, totul. Pentru că aici ele sunt de bună calitate, au gust. Sunt scumpe, dar în același timp sunt accesibile tuturor. Dar..., pentru că există și un dar. Îmi place să vorbesc cu doamnele în vârstă care spun că dacă vor să cumpere ceva de cea mai bună calitate nu pot pentru că pensia lor este mică”, a mai explicat studenta.

Multe nume rusești

Ajuns la o catedrală impozantă din Sofia, tânăra s-a plâns de faptul că numele rusești sunt omniprezente în Bulgaria.

„Numele bisericii este Alexander Nevsky, care este un nume rusesc. Nu am nimic împotriva rușilor, dar pur și simplu nu îmi place că totul aici are nume rusești. De ce nu au nume bulgărești?”, a mai spus ea. Întrebată dacă vorbește rusește, fata a răspuns: „Foarte mulți dintre noi vorbesc. Eu vorbesc puțin. Pot să vorbesc ucraineană și rusă.”

Mai departe, Cosmin s-a arătat surprins plăcut de faptul că bulgarii sunt oamenii sunt de treabă, deschiși și comunicativi.

Și tot aici, el a remarcat un fenomen interesant.

„Nu foarte departe avem biserica Sfântul Nicolae, o biserică rusească. Foarte multe biserici în acest oraș. Sunt și foarte multe clădiri frumoase, curate, fără grafitti. Se poate și prin țările mai sărace. Din câte am observat în Europa, cu cât o țară este mai săracă, cu atât vezi mai multe maini scumpe pe stradă. Ciudat, dar acesta este un lucru care îmi sare în ochi în momentul în care ajung într-o astfel de țară. Chiar și la noi, nici noi nu stăm atât de rău la acest capitol.”

Spre deosebire de România, în Bulgaria nu există Uber și alte aplicații similare. Zonele famate și sărăcia nu lipsesc din peisaj.

Locul 3 la situri arhelologice

Interesant este că, așa cum spune vloggerul, Bulgaria ocupă locul 3 în lista țărilor cu cele mai importante situri arheologice descoperite pe teritoriile lor, precedată doar de Grecia și Italia.

„Un lucru pe care nu l-am știut până acum, bulgarii își exprimă aprobarea dând din cap în lateral mai degrabă decât din sus în jos, cum facem majoritatea europenilor”, a mai spus el.

Membră a Uniunii Europene din 2007, la fel ca România, Bulgaria este cea mai săracă țară membră UE. La concurență chiar cu România.

Salvați de intrarea în UE

„În 1989, Bulgaria a început tranziția spre democrație, iar în 2007 a devenit membră a Uniunii Europene. De atunci este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, cu toate că și aici evoluția este vizibilă. Lucrurile merg din ce în ce mai bine, se îndreaptă spre bine. Au și foarte multe tramvaie noi, cred că sunt cumpărate cu fonduri europene. Doar că nu au un loc, un spațiu de refugiu. Oamenii așteaptă liniștiți pe trotuar, după care se deplasează în mijlocul străzii pentru că acolo oprește”, amintește el.

Concluzia lui este însă una surprinzătoare. „Pentru cea mai săracă țară din Uniunea Europeană eu zic că arată foarte bine, cel puțin din câte am văzut până acum lucrurile îmi plac. Multe spații verzi, curățenie și te simți în siguranță. Noi venim din Atena, cred că ați văzut ultimul clip de acolo, este de Doamne ferește! Aici până acum nu am văzut așa ceva, nu am văzut așa ceva în centru. Acolo ne aflam în centrul orașului. Aici centrul orașului este sigur. Bine, și acolo te simțeai oarecum în siguranță, dar da, e cu dus și întors. Pe când aici lucrurile sunt total diferite, arată mult mai bine, orașul îmi place mai mult.”

O altă observație a fost că fondurile europene schimbă încet fața Sofiei.

„Foarte multe parcuri renovate cu ajutorul fondurilor europene, foarte multe străzi, piste pentru bicicliști. Vedem semne peste tot: modernizat cu ajutorul fondurilor europene. Și persoanele cu care am discutat în tren îmi spuneau același lucru cum că Uniunea Europeană a ajutat această țară foarte mult, dar că tot Uniunea Europeană a mărit și prețurile.”

În Bulgaria, spune el, ar fi fost inventată pâinea. Și nu numai atât.

„Primul computer din lume a fost creat de un bulgar. În perioada 1937-1942, John Atanasoff, om de știință cu origini bulgare, împreună cu Clifford Berry, un inventator american care lucrează la Universitatea din Iowa, au proiectat și dezvoltat primul dispozitiv electronic de calcul digital. Alfabetul chirilic a fost inventat în secolul al IX-lea după Cristos de cei mai frumoși călugări care au trăit vreodată în Bulgaria, Chiril și Metodie, doi frați venerați astăzi în Biserica Ortodoxă ca sfinți. Pe lângă asta, în 1980, Papa Ioan Paul al II-lea i-a declarat sfinți patroni ai Europei”, completează vloggerul.

Prețuri sub Cluj li București

Deși se spune că Bulgaria e cea mai săracă țară europeană, Sofia i-a lăsat o impresie bună.

„Mă surprinde orașul, mă surprinde curățenia din oraș. Nu mă așteptam la așa ceva. Sunt sincer și vă spun că mă așteptam ca lucrurile să arate mult mai rău. Pentru că vezi peste tot Bulgaria cea mai săracă țară din Uniune, cea mai săracă în sus, cea mai săracă în jos, dar când ajungi aici, când ajungi în capitală și compari cu alte capitale europene, lucrurile nu stau chiar atât de prost pe cum se vehiculează. Cel puțin la suprafață. Acum nu știu cum este să trăiești într-un astfel de oraș. Oamenii nu par atât de încruntați pe stradă, sunt, după cum vă spuneam, comunicativi.”

Prețurile în restaurante nu sunt mari. De altfel, în comparație cu orașe scumpe din România precum Bucureștiul și Clujul, localurile din Sofia sunt chiar ieftine.

„Până la urmă am mâncat o pizza, nu este mâncare tradițională, dar mirosea atât de bine încât ni s-a făcut poftă. Am plătit 46 de leva pe două pizza, o apă și un suc de portocale, undeva la 23 de euro, un preț decent aș spune având în vedere că zona în care ne aflăm este una ultracentrală”, mărturisește Cosmin.