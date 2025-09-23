search
Marți, 23 Septembrie 2025
Exercițiu internațional cu peste 500 de militari. Jandarmeria: „Facem apel la populație să nu intre în panică!”

Publicat:

În perioada 21–26 septembrie 2025, la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița, se desfășoară un exercițiu internațional de antrenament cu participare a peste 500 de militari români și străini, informează Jandarmeria Română. 

Peste 500 de militari și jandarmi participă la exercițiul internațional FOTO: FB
Peste 500 de militari și jandarmi participă la exercițiul internațional FOTO: FB

Potrivit comunicatului oficial, exercițiul include simulări tactice și scenarii specifice intervențiilor în situații de criză, ceea ce poate implica deplasări de trupe, utilizarea echipamentelor speciale și prezența sporită a forțelor de ordine.

Jandarmeria face apel la cetățeni să nu intre în panică, subliniind că toate activitățile sunt planificate și controlate, fără a exista vreun pericol real pentru populație.

Exercițiul „Carpathian Blue Shield” reunește reprezentanți din 15 țări, 5 organizații internaționale de securitate, precum și peste 500 de militari români și străini, având ca scop consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității și perfecționarea capacității de intervenție a forțelor de ordine, potrivit comunicatului.

„Este o ocazie unică de a întări parteneriatele strategice și de a dezvolta expertiza operațională în domeniul securității publice și al gestionării situațiilor de urgență. Exercițiul reprezintă o evaluare a nivelului nostru de pregătire și reafirmă angajamentul ferm pentru protejarea cetățenilor și asigurarea stabilității”, a declarat generalul-maior Cătălin Stegăroiu, prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

Autoritățile subliniază importanța informării corecte, în contextul apariției recente a unor dezinformări online privind presupuse mobilizări militare sau conflicte.

