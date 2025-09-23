Exercițiu internațional cu peste 500 de militari. Jandarmeria: „Facem apel la populație să nu intre în panică!”

În perioada 21–26 septembrie 2025, la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița, se desfășoară un exercițiu internațional de antrenament cu participare a peste 500 de militari români și străini, informează Jandarmeria Română.

Potrivit comunicatului oficial, exercițiul include simulări tactice și scenarii specifice intervențiilor în situații de criză, ceea ce poate implica deplasări de trupe, utilizarea echipamentelor speciale și prezența sporită a forțelor de ordine.

Jandarmeria face apel la cetățeni să nu intre în panică, subliniind că toate activitățile sunt planificate și controlate, fără a exista vreun pericol real pentru populație.

Exercițiul „Carpathian Blue Shield” reunește reprezentanți din 15 țări, 5 organizații internaționale de securitate, precum și peste 500 de militari români și străini, având ca scop consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității și perfecționarea capacității de intervenție a forțelor de ordine, potrivit comunicatului.

„Este o ocazie unică de a întări parteneriatele strategice și de a dezvolta expertiza operațională în domeniul securității publice și al gestionării situațiilor de urgență. Exercițiul reprezintă o evaluare a nivelului nostru de pregătire și reafirmă angajamentul ferm pentru protejarea cetățenilor și asigurarea stabilității”, a declarat generalul-maior Cătălin Stegăroiu, prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

Autoritățile subliniază importanța informării corecte, în contextul apariției recente a unor dezinformări online privind presupuse mobilizări militare sau conflicte.