Două subvariante Omicron evită tot. Avertismentul medicilor

Un studiu publicat recent în prestigioasa revistă „Cell” arată că două subvariate ale tulpinii Omicron a SARS-CoV-2 ocolesc în totalitate atât imunitatea postvaccinală, cât și pe cea postinfecțioasă, dar și tratamentul cu anticorpi monoclonali.

Este vorba despre subvariantele BQ și XBB. Studiul a fost preluat de site-ul news medical.net.

Până acum, XBB și XBB.1 și BQ.1 și BQ.1.1 sunt cele mai rezistente la neutralizare variante SARS-CoV-2. Subvariantele BQ au evoluat din Omicron BA.5, în timp ce subvariantele XBB sunt recombinante ale subvariantelor derivate din Omicron BA.2, BA.2.75 și BJ.1.

Toate aceste variante, se mai arată în studiu, au acumulat multe mutații la nivelul proteinei S și continuă să se diversifice și să evolueze.

Studiul, foarte bine documentat

Cercetătorii au urmărit rezistența la neutralizare a celor două subvariante – BQ și XBB – pe cinci loturi diferite, inslusiv și persoane vaccinate cu 3 doze, vaccinate plus booster și trecute prin infecția BA. 2 și BA. 5. „Deci, este vorba despre niște studii documentate. S-a observat creșterea rezistenței la neutralizare care la BQ – varianta dominantă în SUA acum și care provine din BA.5 care a îmbolnăvit multă lume, fiind foarte transmisibilă, este de 5 ori mai rezistentă la neutralizare decât varianta BA.5, iar XBB care provine din BA. 2 este de 36 de ori mai rezistentă decât BA. 2 la neutralizare”, explică prof.dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie.

În plus, acestea sunt rezistente și la anticorpii monoclonali. „Ceea ce ridică o problemă pentru persoanele imunocompromise”, atrage atenția universitarul.

Ce ne arată asta? „Cercetătorii ar trebui să treacă la o atitudine proactivă pentru că până acum au fost reactivi. S-a răspuns la ceea ce a făcut virusul. Prin măsuri și prin vaccinuri. Acum, aceste vaccinuri, după doi ani de succes putem spune – și mă refer la vaccinurile mARN – au ajuns spre vârful lor de performanță. Au fost vaccinuri care au salvat milioane de vieți și zeci de milioane de spitalizări care nu s-au mai produs pentru că au împiedicat formele grave și s-au pus în practică foarte repede. Deci, au avut o serie de calități. Au fost sigure ca vaccinuri, dar se pare că este momentul să se treacă la o nouă generație de vaccinuri care să nu ne ducă în situația de a ne tot revaccina”, adaugă expertul.

E nevoie de o nouă generație de vaccinuri

Pentru că dacă nu am face nimic în situația aceasta am avea două perspective: fie să ne îmbolnăvim în fiecare an – nu toți, dar o parte; fie să ne tot vaccinăm. Sau și una și alta, cum se vede în momentul de față. „Or, asta nu este o perspectivă foarte îmbucurătoare, pentru că sunt persoane cu probleme de imunitate. Ne poate prinde pe oricare dintre noi într-o situație de vulnerabilitate, și mie chiar nu mi-ar conveni să fiu scanat de virusul acesta, în fiecare an. Pentru că nu întotdeauna putem fi la un vârf de performanță a sistemului imun”, mai spune prof.dr. Popovici.

Și atunci, mai spune specialistul, ar fi foarte de dorit să se realizeze aceste vaccinuri fie administrate pe cale nazală, fie sub altă formă, dar vaccinuri care să blocheze infecția cu SARS-CoV-2. „Vedeți ce se întâmplă acum în China și se preconizează că se va întâmpla. Va fi din nou un număr mare de îmbolnăviri pe seama relaxărilor care au avut loc pentru că lumea n-a mai putut suporta restricțiile”, argumentează medicul.