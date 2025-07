Două românce, filmate în timp ce bat o tânără în New York, după o ceartă legată de un loc de parcare

Două românce au devenit protagonistele unui video viral pe internet, după ce au fost filmate în timp ce loveau cu pumnii şi trăgeau de păr o tânără în New York, după o ceartă legată de un loc de parcare.

Un incident violent petrecut în New York, având în centru două românce, mamă și fiică, a atras atenția presei americane după ce filmuleţul care a surprins momentul agresiunii a devenit viral pe reţelele sociale.

Un conflict pentru un loc de parcare a degenerat în violențe în plină stradă la New York, iar protagonistele sunt două românce, mamă și fiică. Totul s-a petrecut pe o stradă din Ridgewood, Queens, acolo unde Andreea Dumitru și fiica ei, Sabrina Starman, au fost filmate în timp ce loveau cu pumnii și palmele şi trăgeau de păr o tânără studentă, după un schimb de replici tensionat.

Cum a pornit bătaia

Incidentul a avut loc luni, 14 iulie, pe seară, când Jada McPherson, victima agresiunii, se întorcea de la serviciu și încerca să își parcheze mașina pe Putnam Avenue. Potrivit relatărilor sale, un bărbat blocase locul de parcare cu un coș de gunoi, iar atunci când a încercat să îi confrunte pe cei implicați, conflictul a escaladat rapid.

„Am înconjurat de trei sau patru ori zona şi am revenit după circa 30 de minute. Le-am spus că nu pot bloca aşa parcarea, cu coşul de gunoi”, a declarat Jada McPherson.

Disputa s-a transformat într-un schimb de replici dure între victimă și cele două românce, însoțite de gesturi provocatoare, injurii și comentarii cu tentă rasistă.

Tânăra recunoaște că a folosit şi ea cuvinte jignitoare.

„Recunosc că le-am făcut emigrante, dar una dintre ele m-a insultat, făcându-mă «sclavă» şi «maimuţă»”, a povestit ea într-un material video distribuit pe reţelele sociale.

Ce spun cele două românce

În imaginile filmate de un martor și distribuite online, se vede cum una dintre românce se repede spre victimă, o trage de păr și începe să o lovească. Un bărbat intervine și el, aplicându-i victimei mai multe lovituri cu pumnul în spate, în timp ce cei prezenți asistă neputincioși la scena violentă.

„Înregistrarea a început când cineva a coborât scările. Atunci m-au atacat. Înainte de asta, doar am discutat cu femeia mai în vârstă şi cu bărbatul acela”, a povestit Jada McPherson.

După apariția imaginilor online, scandalul s-a amplificat, iar cele două românce spun că au început să primească amenințări cu moartea. Puse față în față cu acuzațiile, ele își justifică reacția prin insultele pe care susțin că le-ar fi primit de la victimă.

„Cuvintele pe care le spunea, nu doar mie, ci tuturor celor din jur... Ne spunea mexicani, imigranţi ilegali... Apoi mi-a jignit fiica, a făcut-o nebună. Nici nu ştiu toate cuvintele care i-au ieşit din gură. Era incredibil”, a declarat Andreea Dumitru, care susţine că de aici a pornit, de fapt, bătaia.

„Am reacţionat pentru modul în care ni s-a adresat şi ne-a provocat timp de 30 de minute”, a spus şi fiica sa, Sabrina Starman.

Sute de mesaje de ameninţare cu moartea

Cele două românce afirmă că regretă modul în care au reacționat, însă nu pentru că onoarea lor nu ar fi meritat apărată, ci din cauza valului de ură pe care l-au stârnit imaginile publicate online. Sute de mesaje de amenințare le-au transformat viața într-un coșmar.

„Îmi pare rău. A fost total greşit din partea mea ce am făcut. Nu a fost corect. Am primit sute de telefoane de ameninţare în care îmi spun cum vor veni să ne omoare şi cum o vor chinui pe fiica mea în cele mai oribile moduri posibile. În viaţa mea nu am fost aşa traumatizată. Mă tem pentru viaţa mea”, a mai spus Andreea Dumitru, citată de Observator.

„Îmi cer scuze. Nu acesta trebuie să fie răspunsul. Doar Dumnezeu mai ştie când voi mai avea posibilitatea să mă simt în siguranţă”, a adăugat Sabrina Starman.

Cele două românce, mamă şi fiică, au fost reținute de poliție la locul incidentului, însă ulterior au fost eliberate, urmând să fie cercetate pentru violențe. Între timp, Jada McPherson a anunțat că nu intenționează să își retragă plângerea, iar cazul rămâne în atenția autorităților americane.