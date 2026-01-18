Video Doi cerbi, surprinși lângă un traseu turistic din Munții Rodnei. Jandarmi: „Avantajul de a avea biroul în inima naturii!”

Imagini cu doi cerbi în zăpadă, între brazi, au fost filmate de către jandarmii montani în Munţii Rodnei şi publicate pe pagina de Facebook. Oficialii Jandarmeriei subliniază că acesta e avantajul când ai „biroul” în natură.

Doi cerbi ieşiţi din pădure, într-un luminiş, între brazi, au fost filmaţi în Munţii Rodnei, de către un echipaj de jandarmi montani, filmul fiind făcut public duminică, de către Jandarmerie.

”Împărtășim cu voi imagini emoționante cu doi cerbi, surprinși de jandarmii montani pe un traseu din zona Pasului Rotunda din Munții Rodnei. Acesta este avantajul când ai "biroul" chiar în inima naturii!”, potrivit unei postări pe Facebook a Jandarmeriei Române.

Parcul Național Munții Rodnei, unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, este al doilea parc național din țară ca suprafață, cu peste 47.000 de hectare, fiind situat în partea de nord a țării, în județele Maramureș și Bistrița-Năsăud.

Potrivit specialiștilor Romsilva, cerbul este animal erbivor adaptat zonelor montane, dar poate fi regăsit și în zonele de deal, iar în ultimele decenii a fost reintrodus și în zonele de câmpie.

„Cerbul este sociabil din toamnă până în primăvară, perioadă în care masculii se grupează în cârduri de tauri, conduse de un cerb tânăr, iar femelele în cârduri separate de ciute, conduse de ciuta cea mai în vârstă. În cârdurile de ciute sunt amestecaţi, întotdeauna, viţei şi chiar cerbi din al doilea an”, susțin cei de la Romsilva.