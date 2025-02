Dispută în mediul online, după experiența unei foste prezentatoare TV, în avion: „3 bărbați așezați pe scaune mă privesc sau îmi dau indicații"

Val de reacții pe rețelele de socializare, după ce o fostă prezentatoare TV a povestit experiența pe care a avut-o recent în avion. „Mă întreb, cu amărăciune, ce o fi asta: lipsa de empatie, proastă creștere sau teama de a nu jigni femeia puternică”, s-a întrebat aceasta.

Postarea a fost făcută de fosta prezentatoare TV şi fondatoarea MagiCamp, Melania Medeleanu, pe pagina sa de Facebook. Ea s-a arătat, inițial, nedumerită de lipsa de reacție a bărbaților din avion, care nu s-au oferit să o ajute cu bagajul.

„Sunt în avion. Am cu mine o valiză mică, ușurică. Mai port cu mine de vreo 4 luni o durere de umăr care nu trece neam. Mă doare când îmi pun haina pe mine, când car rucsacul sau când țîn brațele ridicate. Cum sunt printre ultimii urcați în avion, nu prea mai sunt spații libere pentru valiza, așa că trebuie să fac tot felul de artificii- mut haine, înghesui ghiozdane, doar doar o încăpea și a mea iar fiecare mișcare se lasă cu cate un icnet sau fata schimonosita. 3 bărbați așezați pe scaune mă privesc sau îmi dau indicații. Niciunul nu se ridica să mă ajute. Și mă întreb, cu amărăciune, ce o fi asta: lipsa de empatie, proasta creștere sau teama de a nu jigni femeia puternica și independența prin insinuarea că nu s-ar decurca singura? Update: sunt destul de sigura că daca aș fi cerut ajutorul, l-aș fi primit. Și poate asta e concluzia cea mai cinstită: dacă ai nevoie de ajutor, cere-l, bărbat sau femeie, orice ai fi:)”, a scris Melania Medeleanu.

Postarea Melaniei a devenit virală, fiind comentată și analizată de sute de persoane.

„Cu riscul de-a jigni femeia puternică și independentă, tot m-aș oferi s-o ajut. Șansele să nimeresc taman o femeie pre-jignită sunt totuși foarte mici, pe când șansele de a fi un ajutor binevenit sunt mari”, a scris o persoană.

„Cred că peste 90% ar accepta ajutorul oferit. Poți fi independentă, puternică și, cu toate astea, să accepți ajutorul unui bărbat. Nu trebuie sa se excluda una pe alta”, a comentat alt internaut.

„Poate este si vina noastră că nu cerem ajutorul. Din experienta, am învațat ca dacă ceri să fii ajutata, de cele mai multe ori sunt persoane disponibile să ajute. Poate la tine cu atât mai mult ezită să se ofere să te ajute, de teamă să nu fie interpretat greșit acest ajutor. În plus de asta, nimeni nu are de unde să stie ca ai o problema cu umărul”, a scris o femeie.

„Nu cred ca toți bărbatii din jur, care au văzut scena sunt niște nesimtiti, cred că pur si simplu nu au îndrăznit”, a adăugat o altă persoană.

„Lipsa de inteligenta emoțională. Puterea de a întelege niște lucruri sau anticipa un eveniment, fără să îți zică cineva verbal sau explicit pașii”, a adăugat altul.