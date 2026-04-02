Ce va face România cu cei 5,85 milioane de euro după recuperarea Coifului de la Coțofenești. Țoiu: „Prioritatea a fost identitatea noastră”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, după găsirea Coifului de aur de la Coţofeneşti, că a discutat cu Tom Berendsen, ministrul de Externe al Regatului Ţărilor de Jos, pe tema acestei veşti. Țoiu a precizat că România a încasat suma de 5,85 milioane de euro, iar aceste fonduri vor fi restituite după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor.

„Coiful de aur de la Coţofeneşti şi brăţările dacice, comori ale patrimoniului României vechi de 2.500 de ani, se întorc acasă. Am discutat cu Tom Berendsen, ministrul de Externe al Regatului Ţărilor de Jos, pe tema acestei veşti extraordinare. După un an de căutări şi eforturi comune ale ţărilor noastre, am concluzionat cât de important este să nu renunţăm atunci când miza este un obiect atât de valoros pentru generaţii întregi. Mulţumirile noastre se îndreaptă către echipele de profesionişti care au colaborat în anchetă. A contat foarte mult comunicarea constantă dintre autorităţi, prin intermediul ministerelor de Externe şi de Interne”, a scris ministrul de Externe, Oana Ţoiu, pe Facebook.

Ministrul precizează că a fost esenţial faptul că autorităţile olandeze au înţeles că recuperarea tezaurului este absolut necesară pentru noi, deşi valoarea asigurată fusese deja transferată statului român.

”Prioritatea a fost întotdeauna valoarea inestimabilă a tezaurului pentru identitatea noastră, pentru patrimoniul universal şi pentru încrederea în circuitul expoziţional internaţional. Coiful de aur de la Coţofeneşti şi brăţările au făcut parte din expoziţia „Dacia - Tărâmul Aurului şi Argintului”, găzduită anul trecut la Muzeul Drents din Assen, şi vor fi expuse din nou, curând, în faţa publicului din România, unde aşteptăm să ne bucurăm împreună de revenirea lor acasă”, subliniază Ţoiu.

Ea mai afirmă că ”urmează finalizarea unor aspecte esenţiale privind recuperarea tuturor celor patru artefacte: evaluarea stării de conservare şi stabilirea calendarului de restituire către statul român, în vederea reintegrării în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României”.

”Ca urmare a activării mecanismelor internaţionale de asigurare şi despăgubire, România a încasat suma de 5,85 milioane de euro, fonduri care vor fi restituite după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor. Informaţiile primite pe parcursul zilei privind integritatea pieselor sunt încurajatoare şi sperăm ca acestea să poată fi admirate curând, acasă, de toţi cei care au trăit cu emoţie perioada în care ne-am temut că le-am pierdut”, spune Oana Ţoiu.

→ Imaginea 1/4: Primele imagini cu coiful de la Coțofenești găsit FOTO AFP

Ministrul de Externe menţionează că procesul continuă în Assen, pentru ca responsabilii să răspundă pentru faptele lor, însă bucuria recuperării tezaurului este deja deplină.

”Cooperarea pentru soluţionarea cazului de la Muzeul Drents s-a desfăşurat sub egida EUROJUST, prin constituirea unei Echipe Comune de Investigare (JIT), formată din procurori, judecători şi poliţişti din ambele state”, apreciază ministrul.

Prețioasele artefacte găsite joi

Anunțul găsirii Coifului de la Coțofenești a fost făcut astăzi, 2 aprilie 2026, de către celebrul detectiv de artă Arthur Brand, supranumit „Indiana Jones al lumii artei”, care a confirmat pentru publicația olandeză AD că prețioasele artefacte au fost găsite.

Coiful si două brățări dacice au fost recuperate și se află în posesia anchetatorilor olandezi, urmând să fie arătate publicului în scurt timp, potrivit publicației Hart van Nederland.

Coiful ar avea însă ușoare deteriorări.

Piesele, aflate în proprietatea Muzeului Național de Istorie a României, au fost sustrase în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen. În câteva minute, hoții au reuşit să fure cele mai importante comori. Valoarea totală a acestora a fost stabilită la 5,8 milioane de euro. La mai puţin de o săptămână după jaf, trei suspecţi au fost arestaţi în Heerhugowaard.

Coiful se afla în Olanda cu ocazia expoziției „Dacia – Rijk van goud en zilver” („Dacia – Regatul Aurului și Argintului”), unde au fost aduse peste 50 de comori ce aparțin vechiului Regat al Daciei, ce datează din secolele XX î.Hr. – III d.Hr.

În septembrie 2025, Ministerul Culturii anunța că România a primit integral despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru artefactele furate, bani virați la bugetul de stat.