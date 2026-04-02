search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Primele imagini cu coiful de aur dacic de la Coțofenești, recuperat după jaful din Olanda

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primele imagini cu celebrul coif de aur dacic de la Coțofenești și două dintre brățările dacice furate din Muzeul Drents în ianuarie 2025 au fost prezentate public înaintea conferinței de presă organizate la muzeul olandez. Coiful a fost găsit îngropat și învelit într-un prosop, iar potrivit RTL, acesta prezintă „deteriorări ușoare”, afectând doar restaurările mai vechi. Brățările, în schimb, se află în stare perfectă.

Primele imagini cu coiful de la Coțofenești găsit FOTO Profimedia
„Nu vor exista daune permanente. Coiful poate fi restaurat complet, la loc”, a declarat Robert van Langh. Directorul muzeului a subliniat că piesa de tezaur, datând din secolul al V-lea î.Hr., a fost deteriorată doar parțial, iar intervențiile viitoare de restaurare vor reda obiectului forma și strălucirea inițială.

Acorduri procedurale și returnarea artefactelor

Faimoasele comori de aur au fost returnate de suspecți ca urmare a unor „acorduri procedurale” încheiate între Parchetul olandez și cei trei inculpați: Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) și Bernhard Z. (35), toți din Heerhugowaard. Potrivit procurorului Corien Fahner, „Comorile de artă ne-au fost predate ieri prin intervenția avocaților suspecților. Au fost încheiate acorduri cu suspecții în această privință. Despre ce sunt aceste acorduri, vom discuta în curând în instanță.”

O a treia brățară nu a fost încă recuperată, însă ancheta continuă. Purtătorul de cuvânt al Serviciului Public de Parchet a explicat că „prin intervenția apărării, în special a avocaților, obiectele ne-au fost returnate. Condiția era returnarea comorilor. Cu coiful și cele două brățări, acest lucru a fost în mare parte realizat”.

„Coiful cu eroi”, scos la licitație de Artmark: prețul de pornire pentru obiectul unicat din aur de 23 K

Jaful spectaculos și daunele materiale

Jaful a avut loc în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, când suspecții au folosit explozibili pentru a arunca în aer ușa muzeului și au spart vitrinele pentru a sustrage obiectele. Muzeul fusese vizitat și de autorități române, întrucât piesele istorice erau împrumutate de la Muzeul Național de Istorie din București.

Daunele materiale suferite de muzeul Drents se ridică la aproximativ 250.000 de euro, sumă utilizată pentru reparații ale ușii, vitrinelor, tavanului și curățenie. Ministerul Culturii din România a anunțat în septembrie 2025 că a primit 5,7 milioane de euro despăgubiri pentru cele patru bunuri culturale mobile furate. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, după găsirea Coifului de aur de la Coţofeneşti, că a discutat cu Tom Berendsen, ministrul de Externe al Regatului Ţărilor de Jos, pe tema acestei veşti. Țoiu a precizat că România a încasat suma de 5,85 milioane de euro, iar aceste fonduri vor fi restituite după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor. 

Procesul și audierile viitoare

Înfățișările în cazul jafului vor avea loc pe 14, 16 și 17 aprilie la tribunalul din Assen. Cei trei suspecți sunt judecați pentru furt, provocarea exploziilor și distrugeri la muzeu. În timpul audierilor preliminare, inculpații au avut o atitudine „argumentativă și aproape ofensată”, însă, în mare parte, au rămas tăcuți sau au negat acuzațiile, potrivit ad.nl.

Reacția autorităților române

Daniela Buruiană, de la Parchetul Român, a declarat că autoritățile din România au fost informate imediat despre recuperarea artefactelor: „Suntem parte din echipă, autoritățile olandeze ne-au anunțat. Este un rezultat mult așteptat de autoritățile române.” Conferința de presă a avut loc într-o atmosferă festivă, deși doi ofițeri mascați stăteau de pază lângă vitrină.

O comoară veche de 2.500 de ani

Coiful de la Coțofenești, datând din secolul al V-lea î.Hr., este unul dintre cele mai importante artefacte dacice descoperite în România, simbol al regalității și al meșteșugului de aur al dacilor. Cele două brățări, la fel de valoroase, completează tezaurul. Întoarcerea acestora reprezintă un succes major în protecția patrimoniului cultural și marchează unul dintre cele mai spectaculoase cazuri de recuperare a bunurilor istorice în Europa ultimilor ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
