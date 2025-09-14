search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din SUA: „M-au înjurat când eram cu cei trei copii mici”

O româncă care a locuit mai mulți ani în Chicago, Statele Unite, a decis să se întoarcă în România, însă experiența s-a dovedit a fi diferită de așteptările ei. Femeia a împărtășit pe grupul de Facebook „Grupul Întorșilor Acasă” frustrările întâmpinate în țară, atrăgând rapid atenția internauților, notează Click.ro. 

O româncă care a locuit în Chicago, Statele Unite, a decis să se întoarca acasa. FOTO: Shutterstock
O româncă care a locuit în Chicago, Statele Unite, a decis să se întoarca acasa. FOTO: Shutterstock

„Regret că m-am întors. Suntem întorși din Chicago de aproximativ o lună. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”, a scris aceasta. Printre nemulțumirile sale se numără agresivitatea întâlnită în spațiul public: „Am avut bărbați care m-au înjurat când eram cu cei trei copii mici doar pentru că le-am spus să mă lase să trec cu căruciorul”.

Românca a mai atras atenția asupra prețurilor tot mai mari și a lipsei de calitate în serviciile oferite. Postarea ei a generat numeroase comentarii, unele critice: „Dacă ați fi venit din alt stat mai bun din America, poate aș fi înțeles, dar să vii din Chicago ar trebui să-i mulțumești lui Dumnezeu că ați lăsat Chicago pentru viața din România”, a scris un internaut.

Experiența femeii reflectă dificultățile multor români care se întorc acasă după ani petrecuți în străinătate, confruntându-se cu adaptarea la stilul de viață din țară.

Societate

Top articole

