Daniel David, despre scandalurile din educație și sănătate: „România bolnavă are nevoie de noradrenalină!”

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, spune că România are nevoie urgentă de „noradrenalină”, în contextul crizelor din educație, caracterizate de scandaluri de hărțuire și discriminare, și din sănătate, unde au medicii sunt acuzați că au grăbit moartea pacienților în stare gravă.

România a fost zguduită recent de scandaluri în domenii esențiale: în educație, prin acuzații de hărțuire în sistemul universitar, și în sănătate, unde medici de la Spitalul „Sf. Pantelimon” din București sunt acuzați că au redus doza de noradrenalină, provocând moartea pacienților. În acest context, Daniel David subliniază că țara nu a reușit să dezvolte instituții moderne, guvernate de valori europene, care să faciliteze o distribuție eficientă a puterii.

Psihologul Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, a realizat o radiografie a realității din sistemele de educație și sănătate din România, într-un text denumit „România bolnavă are nevoie de noradrenalină!”, publicat pe blogul său.

„Într-o structură colectivistă care domina și încă domină ușor societatea românească, instituțiile sunt guvernate de șefi și de părerile/regulile lor, într-o complicitate a relațiilor personale și a concentrării puterii, care diminuează și/sau invalidează regulile comune explicite. (...) Acest profil psihocultural mai vechi este acum în fază de disoluție, fără însă să apucăm încă să construim, prin cooperare și încredere, instituții moderne, guvernate de valori și reguli agreate în comun, în care cei din poziția de putere sunt proiectați ca reprezentanții celorlalți, iar puterea este distribuită, pentru a nu putea fi concentrată în abuzuri.”, arată psihologul.

Daniel David afirmă că problemele recente din educație și sănătate reflectă crizele profunde ale României, comparând situația cu un „tablou clinic” al unei țări bolnave.

„Din punctul meu de vedere, fenomenele pe care le-am văzut în ultimul timp în educație (ex. hărțuire/discriminare) și sănătate (ex. practici medicale discutabile), mai accentuate în această vară, se înscriu în aceste schimbări psihoculturale paradigmatice din societatea noastră. Într-adevăr, disoluția vechilor structuri a scos și scoate în evidență practici individuale reprobabile, adesea mai tolerate în paradigma psihoculturală veche. În acest sens, folosind o analogie medicală, România este acum bolnavă, cu tabloul clinic la vedere! Sigur că demersurile legale și etice se vor pronunța asupra acestor situații individuale, dar eu sper să onorăm suferințele individuale și prin accelerarea procesului de construcție a noilor instituții moderne, după un diagnostic cinstit și rațional, nu prin acuzații politice (când de fapt toate partidele majore au fost în ultimii ani la putere), defense sau acuzații de breaslă (incorecte în abordare) sau simple truisme (ex. „legea trebuie aplicată”, „să nu generalizăm” etc. – care nu aduc schimbarea). În acest sens, păstrând analogia medicală, construcția noilor instituții are însă nevoie de noradrenalină!”, spune rectorul UBB Cluj, Daniel David.

Este esențială o schimbare de mentalitate privind gestionarea resursei umane în sectorul medical, axată pe formare academică și educație continuă bazată pe dovezi.

„Este nevoie de o schimbare în mentalitatea resursei umane – atât prin formarea academică, cât și prin educația continuă –, pe linia practicii validate științific/bazate pe dovezi (”evidence-based health practice”). Asta cu atât mai mult cu cât societatea a înțeles și a acceptat salarii decente în sistem (cel puțin pentru medici) și, așadar, la schimb, este timpul unei schimbări de mentalitate în sistem”, semnalează psihologul Daniel David.

Concret, este nevoie să se implementeze în întreg sistemul de sănătate o nouă paradigmă bazată pe practici validate științific:

„Cred că este timpul ca în tot sistemul de sănătate (nu doar în puținele insule de excelență, unde acest lucru se manifestă deja) să implementăm programatic și pragmatic noua paradigmă a instituțiilor moderne, grevate serios de practica de sănătate validată științific, care:

Protejează pacientul – acesta având astfel acces la cele mai avansate tratamente bazate pe cercetare, personalizate apoi prin experiența-expertiza clinicianului, sensibilă la nevoile sale psihologice.

Protejează specialistul în sănătate – care mereu poate justifica decizia pe baza protocoalelor/ghidurilor și/sau pe decizia co-creată ca expert împreună cu bolnavul/aparținătorii acolo unde protocoalele/ghidurile trebuie completate cu experiența-expertiza clinică și psihologia bolnavului.

Scoate din sistem și responsabilizează specialiștii în sănătate care nu respectă regulile și nu oferă intervenții personalizate și validate științific pentru pacienți.”, a subliniat psihologul.

„Suntem într-o fază vulnerabilă”

Daniel David subliniază că România se află într-o tranziție dificilă de la vechile instituții la una modernă, marcată de crize în educație și sănătate. Deși investițiile recente în infrastructura medicală sunt un pas în direcția corectă, este necesară o schimbare de mentalitate și o reformă urgentă a instituțiilor.

„Suntem într-o fază vulnerabilă în drumul dinspre profilul vechi spre modernitate și emancipare: se prăbușesc vechile instituții, nu le avem încă pe cele noi, pe un fond al creșterii egoismului individual amplificat de probleme ale educației, ambele susținând polarizări sociale, conspirații și rezistență la reguli, totul în contextul slăbirii democrației la nivel internațional.”, accentuează Daniel David..

Rectorul UBB Cluj sugerează că România are nevoie de o „noradrenalină” pentru a accelera construcția unor instituții moderne, bazate pe practici științifice și valori europene.

„Această construcție a instituțiilor moderne trebuie făcută, așadar, pe repede înainte – așa cum spuneam, într-o analogie a administrării noradrenalinei -, preluând, cu micile adaptări necesare, care însă să nu le schimbe esența, instituțiile și practicile lor riguroase care există deja la nivel internațional. Fenomenele reprobabile descoperite în educație și sănătate fiind complexe, rațional nu putem să ne așteptăm la eradicarea lor. Dar prin instituții moderne vom face două lucruri: (1) vom reduce major aceste fenomene și (2) când apar, le vom trata transparent, cu celeritate și eficient, după cele mai avansate practici internaționale, în beneficiul oamenilor și al sistemelor de educație și sănătate.”, conchide psihologul daniel David.