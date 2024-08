Scandalul morților suspecte de la Spitalul Sf. Pantelimon: managerul și directorul spitalului au demisionat. Voci din PNL și USR cer demisia ministrului Rafila

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că managerul și directorul Spitalului Sf. Pantelimon din București și-au dat demisia. Rafila a adăugat că în prezent se caută persoane pentru a prelua conducerea interimară a spitalului de urgență din Capitală. Mai multe voci din PNL și USR cer demisia ministrului Sănătății.

Managerul Spitalului Sf. Pantelimon, medicul chirurg Bogdan Socea, și directorul unității medicale au demisionat, a transmis Alexandru Rafila la Digi 24.

Întrebat de jurnaliști despre motivele cererii de demisii de la Spitalul Sf. Pantelimon, ministrul Sănătății a răspuns: „Pentru că după ce dimineață a apărut acel comunicat la prima oră, am cerut demisii pentru că acolo deja era o problemă care punea în discuție credibilitatea serviciilor oferite de spital, acest lucru care dura de mai multe luni avea un impact foarte mare asupra credibilității și încrederii oamenilor în spitale, în acest spital în particular. Am discutat personal cu managerul, a înțeles solicitarea și motivația ei, directorul medical și-a depus demisia, managerul la fel, trebuie să asigurăm interimatul funcțional al acestui spital, să găsim persoanele care să conducă interimar un spital de urgență din București. Să lucrăm acum la recâștigarea încrederii cu furnizarea către Parchetul București a tuturor informațiilor necesare.”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că problema nu ține de pregătirea medicilor.

„Nu are nicio legătură cu slaba pregătire a medicilor, vorbim despre premeditare. Slaba pregătire putea duce la o culpă, dar aici vorbim despre o acuzație în care este menționată premeditarea.”, a spus acesta.

Doi medici de la Spitalul „Sfântul Pantelimon”, Mirela Păiuș și Maria Miron, au fost reținuți de procurori pentru tentativă de omor și omor calificat, fiind acuzați că au provocat moartea unui pacient prin reducerea drastică a dozei de noradrenalină. De asemenea, asistenta C.M. a fost reținută pentru mărturie mincinoasă, fiind acuzată că a oferit declarații false în calitate de martor. Toate trei au fost reținute pentru 24 de ore, iar judecătorul de drepturi și libertăți urmează să decidă asupra arestării preventive. Patru angajați ai Spitalului Pantelimon din Capitală au fost ridicați miercuri de polițiști și duși la audieri în cadrul unei investigații privind decesele suspecte de la Secția ATI.

Ancheta, care vizează decesul a 17 pacienți la Secția ATI în aprilie 2024, continuă sub coordonarea Parchetului și a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Amintim că pe 11 aprilie managerul spitalului a fost informat în scris de către directorul de îngrijiri că există informaţii provenite de la un asistent medical, că în perioada 4-7 aprilie, în cadrul secţiei ATI ar fi decedat 20 de pacienţi printr-o administrare incorectă a unui medicament.

Se cere demisia lui Alexandru Rafila

Voci din PNL și USR cer demisia ministrului Alexandru Rafila, după ce procurorii au reținut pentru 24 de ore doi medici de la Spitalul „Sfântul Pantelimon” sub acuzația de tentativă de omor și omor calificat.

Deputatul PNL Florin Roman a cerut demisia ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, după ce s-au descoperit abateri grave la Spitalul „Sfântul Pantelimon”. Roman consideră că Rafila, care a declarat anterior că spitalul era în regulă, trebuie să demisioneze sau să fie demis de premierul Ciolacu.

„Domnul Alexandru Rafila este obligat să demisioneze. Sau să fie demis de premierul Ciolacu. Când unii medici de la spitalul “Sfântul Pantelimon” decid cine trăiește și cât trăiește, după un control al ministerului condus de dl Rafila, care a spus ca e totul ok, singura ieșire este demisia! Să moară 17 oameni la ATI și să te faci ca plouă este de neacceptat. Să aperi niște medici malefici scoși în cătușe, poate fi “colegial”, dar ca ministru nu te poți juca cu așa ceva. Îl respect pe profesorul Rafila, dar e clar, ca după aceste drame cumplite, ministrul Rafila trebuie să-și depună demisia sau în caz contrar, să fie de urgență demis!”, a scris acesta.

„Îl respect pe profesorul Rafila, dar e clar, ca după aceste drame cumplite, ministrul Rafila trebuie să-și depună demisia sau în caz contrar, să fie de urgență demis!”, a adăugat deputatul PNL.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu îl acuză ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, că a încercat să acopere crimele de la Spitalul „Sfântul Pantelimon” și că a dat vina pe medicul care a sesizat abaterile. Ungureanu cere demisia imediată a lui Rafila și a celor responsabili din Ministerul Sănătății pentru că nu au intervenit după moartea a 17 pacienți.

„A trimis Corpul de Control al Ministerului Sănătății și a dat vina pe medicul care a sesizat crimele! Rafila, cel mai catastrofal ministru al Sănătății din istoria României trebuie demis urgent.

Acesta a încercat în mod mișelesc să acopere faptele îngrozitoare ale unor medici din Spitalul Sfântul Pantelimon care au decis că niște pacienții aflați la terapie intensivă trebuie să moară mai repede prin scăderea bruscă a dozelor de noradrenalină. Rafila, complet iresponsabil, s-a năpustit împotriva medicului care a reclamat faptul că pe secția ATI a Spitalului Sf Pantelimon, se încalcă protocoalele medicale, dreptul la viață al pacienților și a cerut expres Ministerului Sănătății să ia măsuri.

Rafila a ignorat mesajele medicului care a descris grozăviile care se întâmplau la Spitalul Sfântul Pantelimon și a trimis un control de formă la acest spital pentru a mușamaliza situația de o gravitate fără precedent în ultimii 34 de ani. Rafila trebuie demis de Ciolacu imediat, împreună cu responsabilii din Ministerul Sănătății care au știut ce se întâmplă la Spitalul Sfântul Pantelimon, au fost sesizați de moartea suspectă în interval de 48 de ore a 17 bolnavi și nu au luat niciun fel de măsuri!”, a transmis Emanuel Ungureanu.

Și Elena Lasconi a reacționat pe Facebook: „Domnule Marcel Ciolacu, dacă un om drag dumneavoastră ar fi tratat la ora asta într-un spital din România, ați sta liniștit știind că Rafila este șef peste Sănătate? Ați sta liniștit acum, că ați văzut cum a încercat să ascundă adevărul în cazul morții a 17 oameni? Oameni ca mine și ca dumneavoastră.”

Președintele USR îl acuză pe ministrul Sănătății de nepăsare extremă față de nevoile pacienților și de încercarea de a mușamaliza problemele grave de la Spitalul „Sfântul Pantelimon”. Ea critică lipsa de acțiune a lui Rafila în fața avertismentelor medicilor și consideră că reforma Sănătății este doar o vorbă goală.

„Niciodată în istoria recentă a României nu am avut un ministru PSD atât de nepăsător față de nevoile pacienților. NICIODATĂ! Ca om, nu ai cum să nu te cutremuri când vezi cum Rafila a încercat să mușamalizeze abaterile grave de la Spitalul Sf. Pantelimon, acuzând deficiențe de comunicare în loc să acționeze. A ignorat avertizările medicului care a semnalat încălcări grave ale protocoalelor medicale și ale dreptului la viață al pacienților. A încercat să ascundă mizeria sub preș, în loc să scoată la lumină problema și să o rezolve așa cum îi cere funcția. Reforma Sănătății, domnule Ciolacu, pentru dumneavoastră este doar o vorbă. Pentru cei care plătesc taxe să întrețină acest sistem, reforma lui nu va fi o realitate atât timp cât lăsați să decidă oameni care nu au nici măcar rușine.Domnule Ciolacu, Rafila chiar nu răspunde pentru nimic? Nici pentru vizitele în Cuba, plătite din bani publici, fără rezultate pentru pacienți, nici pentru că a lăsat România fără 740 de milioane de euro din PNRR și fără spitale noi? Nici pentru că a distrus Planul Național de Combatere și control a Cancerului și nici pentru că ignoră criza medicamentelor? Chiar nu răspunde pentru nimic?Ce încredere să mai aibă pacienții în sistemul medical când văd că, de la cel mai înalt nivel, omul care îl conduce minte, ascunde, nu își asumă nimic, nu are niciodată soluții, e mai mult analist decât decident politic?!Ce vede acum o țară întreagă în cazul Pantelimon este fără precedent, iar dumneavoastră, domnule Ciolacu, aveți puterea să faceți ceva. Faceți, dar pentru oameni, nu pentru prietenii de la partid!”, a scris aceasta pe rețeaua de socializare.

La rândul lui, deputatul USR Adrian Wiener solicită demisia lui Alexandru Rafila. El subliniază că, în aprilie 2024, ministrul Sănătății a minimizat sesizarea șefei secției ATI de la Spitalul Pantelimon, care avertizase despre reducerea periculoasă a dozelor de noradrenalină. Wiener afirmă că, în august 2024, aceiași medici au fost reținuți pentru omor calificat, demonstrând astfel că problemele semnalate erau reale și nu doar conflicte personale.

„Corupția ucide. A ucis cu siguranță între aprilie și august. A ucis pentru că nu avem avertizori de integritate. Pentru că de la cel mai înalt nivel, reacția mârșavă este să îi duci în derizoriu pe cei care îndrăznesc să deranjeze, sesizând abaterile grave. Rafila cere acum demisii la Spitalul Pantelimon, dar prima demisie ar trebui să fie a lui de la minister.”, a scris acesta pe Facebook.