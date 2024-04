Cumpărături de Paște la suta de grame: „Sărbătorile Pascale vor fi cele mai triste din punct de vedere financiar din ultimii ani”

Aproape trei săptămâni ne mai despart de Sărbătorile Pascale, însă românii nu se mai înghesuie la cumpărături așa cum o făceau în anii trecuți. Asta pentru că prețurile din magazine au explodat, iar analiștii spun că mai urmează clasicele scumpiri din preajma sărbătorilor de 10-15%. Aceștia prognozează că de Paște românii vor cumpăra la bucățică: o bucățică de miel, 100 de grame de pască sau de cozonac, spun experții

Vasile locuiește în comuna Stănești, județul Argeș, și crește 70 de oi.

„Mai multe nu avem cum să creștem, căci doar eu cu soția ne ocupăm de ele. Amândoi mergem și la serviciu, nu avem timp pentru mai multe. Este doar o mică afacere de familie. Mereu mi-am dorit să am, îmi plac, îmi sunt foarte dragi”, ne-a mărturisit fermierul. Anul acesta, Vasile a scos la vânzare 50 de miei. Deocamdată, însă, nu prea cumpără lumea. „În două săptămâni nu am vândut decât 15 bucăți. E puțin. Sper ca înainte de Paște, în săptămâna aceea, să am clienți mai numeroși. Deocamdată, vânzările merg slăbuț”, a recunoscut el. Dar nu este motiv de îngrijorare, căci așa a fost în fiecare an: vânzările nu au mers bine chiar de la început. „Însă, spre final am vândut tot”.

Anul acesta fermierul se mai confruntă cu o problemă. „Oile mele au fătat târziu, după data de 20 februarie. Dar am avut grijă cu mâncarea și avem miei cât de cât mărișori. Sper să ajungem la o medie de 15 kilograme pe carcasă înainte de sărbători”, ne-a mai spus bărbatul. Cât despre prețuri, Vasile vinde carcasa de miel cu 40 de lei kilogramul. „Anul trecut am dat-o cu 38 de lei. Doar așa vindem. La carcasă. Nu dau miei vii, dar dacă ar cere cineva în mod special, probabil că aș vinde cu 24 de lei”. În preț se reflectă toată munca și toate cheltuielile de peste an. „Mâncarea animalelor costă mult. De exemplu, trebuie plătită mâna de lucru pentru fânul adunat. Trebuie să-l taie cineva. Apoi trebuie cules, făcut baloți, transportat… apoi ne costă eventualele tratamente și medicamente, furajele, paza animalelor”, continuă el.

Presiune pe coșul de cumpărături

Sunt prețuri mici, dacă ne gândim la cheltuielile fermierilor, dar prețuri mari dacă ne uităm în buzunarele din ce în ce mai goale ale românilor care vor avea parte anul acesta de sărbători cu gust amar. „Este un an în care scăderea puterii de cumpărare pune presiune puternică pe coșul de consum, astfel încât sărbătorile pascale vor fi cele mai triste din punct de vedere financiar din ultimii ani”, a precizat pentru „Adevărul” analistul economic Adrian Negrescu.

Într-adevăr, și fermierul a recunoscut că, deși are clienți care i-au trecut an de an pragul, este foarte posibil ca mulți dintre ei să renunțe la cumpărături. „Eu nu merg să-mi vând mieii în piață. Vând direct de la mine din curte. Cât despre clienți, majoritatea sunt de la oraș. Iar mulți sunt clienți vechi, pe care îi servesc de ani de zile”. Bărbatul speră să facă vânzare bună, deși recunoaște că oamenii nu mai au banii pe care îi aveau odată. „Să sperăm că se vor întoarce”, ne-a mai spus Vasile.

Cumpărată direct de la poarta fermierilor, carcasa de miel se vinde acum cu aproximativ 40 de lei kilogramul. Analistul economic Adrian Negrescu ne-a explicat însă că, cel mai probabil, vom rămâne cu aceste prețuri. „Puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și, practic, speculanții nu ar mai avea de unde să crească prețurile, în condițiile în care este posibil să rămână cu marfa nevândută. Inflația din România, dublă ca valoare față de media Uniunii Europene și cea mai mare inflație din Europa pentru a treia lună consecutiv grevează veniturile oamenilor. Din această perspectivă, chiar dacă speculanții vor încerca să profite de momentul freneziei sărbătorilor de Paște, probabil nu vor reuși să facă acest lucru. Așa că nu mă aștept la scumpiri semnificative de Paște, maximum 10-15% față de prețurile normale, pentru că și așa prețurile au ajuns la nivel insuportabil pentru majoritatea populației”, a explicat specialistul.

Acesta este de părere că anul acesta vom avea sărbători pascale la suta de grame, cel mai probabil. „Românii vor cumpăra la bucățică. O bucățică de miel, 100 de grame de pască, de cozonac pentru că mulți dintre ei nu-și permit să facă o masă bogată ca acum câțiva ani, când nu aveam inflația cu care ne confruntăm în momentul acesta. Marea majoritatea a populației va suferi din punct de vedere financiar de aceste sărbători. Va fi un Paște în care probabil va trebui să tăiem multe dintre cumpărăturile clasice”, a analizat situația expertul.

Mai mult, spune el, în acest an de Paște mulți români nu vor mai găti preparatele tradiționale acasă, ci vor cumpăra mâncarea gata preparată și doar de poftă. „Căci pentru a prepara acasă mâncarea tradițională trebuie să cumperi o mulțime de ingrediente care și ele costă. Asta, pe lângă carnea de miel în sine. Și nu mai este rentabil”, spune specialistul. „Vorbim despre un efort financiar pe care cei mai mulți dintre români nu și-l mai permit”.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Popăuți din județul Botoșani a anunțat că scoate la vânzare în perioada sărbătorilor pascale aproximativ 600 de miei din rase de carne. Conform instituției de cercetare, în preț a fost aplicat un adaos de 10%. Totalul: 22,03 lei/kg de miel viu. „Orice altă variantă de preț mai mare înseamnă speculă, mai mică înseamnă pierderi în rândul fermierilor”, a declarat directorul unității de cercetare, Ionică Nechifor.

În momentul de față, în piețele din București și țară un kilogram de pulpă de miel ajunge la 30-35 de lei. În marile lanțuri de magazine, prețurile sunt și mai umflate: pulpa costă și până la 60 de lei kilogramul, sfertul posterior cu cap costă între 50 și 60 de lei kilogramul, iar dacă vorbim despre organe, prețul sare de 50 de lei.

Ministrul Agriculturii crede în onestitatea fermierilor

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susţinea luna trecută că, de Sărbătorile Pascale, fermierii vor vinde carnea de miel la un „preţ decent”, care să le acopere cheltuielile şi să le aducă „un mic profit”. „Nu pot să dau un preţ estimat, pentru că vreau să fie o piaţă corectă a vânzării cărnii de miel în perioada Sărbătorilor Pascale”, a declarat el într-o intervenție televizată. „Din discuţiile pe care le-am avut cu fermierii, mi-au spus foarte clar că vor avea un preţ decent astfel încât să poată să-şi scoată cheltuielile şi, bineînţeles, să aibă şi un mic profit, pentru că toată lumea munceşte pentru acest lucru”. Ministrul Agriculturii a precizat că, anul trecut, kilogramul de carne de miel „a fost undeva la 25 de lei”. Întrebat dacă anul acesta va fi mai mult, ministrul Agriculturii a răspuns: „Eu nu cred că va fi. Eu sunt sigur că fermierii români vor vinde la preţul corect. Nu pot să influenţez piaţa. Dacă în calitatea mea de ministru dau un preţ, sigur că voi influenţa piaţa. Nu vreau să fac acest lucru. Sunt sigur că fermierii vor avea un preţ corect pentru români la carnea de miel”, a mai adăugat Florin Barbu.