Cum ne apărăm de atacurile cibernetice care sunt în creștere în perioada Paștelui

Perioada Sărbătorilor Pascale vine la pachet nu doar cu aglomerația specifică cumpărăturilor online și a donațiilor, ci și cu un risc crescut de fraude pe internet. Autoritățile avertizează că infractorii cibernetici profită de această perioadă pentru a obține date bancare sensibile de la utilizatori.

Un semnal de alarmă a fost transmis de Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Asociația Română a Băncilor, care atrag atenția asupra creșterii semnificative a tentativelor de fraudă în această perioadă.

Potrivit datelor furnizate de DNSC, numărul incidentelor și tentativelor de fraudă a crescut cu peste 90%, iar atacurile de tip phishing sunt mai frecvente cu peste 70%. Specialiștii explică faptul că atacatorii exploatează emoțiile, graba și încrederea oamenilor pentru a-i determina să ofere informații confidențiale.

În cele mai multe cazuri, fraudele pornesc de la gesturi aparent banale: accesarea unor linkuri primite prin e-mail sau SMS, furnizarea datelor cardului ori a codurilor de securitate, instalarea unor aplicații necunoscute sau urmarea instrucțiunilor primite în apeluri telefonice nesolicitate.

De asemenea, atacatorii folosesc scenarii convingătoare, precum mesaje false despre livrarea coletelor, campanii umanitare fictive sau apeluri telefonice în numele unor instituții.

În acest context, inițiativa SiguranțaOnline, susținută de instituțiile menționate și de sectorul bancar, pune la dispoziția utilizatorilor un ghid gratuit de protecție digitală. Acesta include o serie de recomandări esențiale:

evitarea accesării linkurilor suspecte;

protejarea datelor bancare și a codurilor de securitate;

utilizarea autentificării în doi pași;

evitarea rețelelor Wi-Fi publice pentru tranzacții financiare.

Autoritățile subliniază că nicio instituție sau companie legitimă nu va solicita informații sensibile, precum parole sau date bancare, prin telefon, e-mail sau SMS. În plus, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice sursa mesajelor și să evite luarea deciziilor sub presiune.

Un avertisment special este adresat părinților: minorii pot deveni ținte ușoare pentru infractorii cibernetici, motiv pentru care este important ca aceștia să fie informați și educați în privința riscurilor din mediul online.