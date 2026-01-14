Cum fac față românii dimineților grele de iarnă: „Pun facturile lângă mine, îmi amintesc de ce muncesc”

Primele zile din 2026 au adus multor români adevărate provocări în privința trezirii devreme și a sosirii la timp la muncă sau la școală. Problemele sezoniere au explicații științifice legate de somn, lumină și ritmul biologic, dar există și soluții prin care efectele lor pot fi atenuate.

Începutul de an îi pune cu greu în mișcare pe români, iar întârzierile la locul de muncă sau la școală sunt frecvente.

Întârzierile, taxate la locul de muncă

Unele cauzează neplăceri la serviciu și duc la reguli absurde, povestesc unii dintre aceștia. Un român a relatat pe platforma Reddit despre regulile impuse angajaților, la început de an, de patronul companiei unde lucrează.

„Începând de astăzi se aplică următoarele reguli privind programul de lucru: orice angajat care ajunge după ora 08:45 de mai mult de patru ori într-o lună va avea targetul majorat cu 10% și va fi necesar să își ia o zi de concediu. Dacă întârzierea depășește ora 09:30, este obligatoriu să vă învoiți sau să depuneți cerere de concediu pentru ziua respectivă”, arată acesta, menționând că mesajul patronului a fost trimis pe grupul de WhatsApp al companiei.

În continuare, administratorul societății i-a îndemnat pe angajați să nu se mai învoiască pentru a munci de acasă, decât în cazuri neprevăzute, arată mesajul care a stârnit numeroase reacții pe platforma de socializare.

Problemele cu trezitul devreme, reclamate tot mai des iarna

Alți români au povestit că, deși și-au propus la început de an să devină mai matinali sau sunt nevoiți să facă acest lucru pentru a ajunge la timp la serviciu ori la școală, întâmpină mari dificultăți la trezire.

„Nu suport să mă trezesc dimineața și, cumva, Universul a făcut astfel încât să am un loc de muncă la care trebuie să ajung la 07:30 (pentru care, totuși, sunt foarte recunoscătoare). Nu funcționez dimineața, nu beau cafea și nu fumez, deci nu am niciun tabiet care să mă ajute să mă trezesc. În momentul în care îmi sună alarma, duc mereu o luptă interioară cu mine însămi ca să mă trezesc și să mă dau jos din pat”, povestește o tânără de 22 de ani.

Mulți români recunosc că au aceeași problemă, în special la început de an, după sărbătorile care le-au dat peste cap programul obișnuit.

„Eu am ajuns la performanța de a mă da jos din pat și de a închide telefonul, în somn, ca apoi să mă bag înapoi în pat. Foarte amuzant să te trezești pe la prânz și să te întrebi: «De ce e atâta lumină afară?»”, a relatat un alt român.

Altcineva povestește că se trezește la 6:46 zilnic, însă după sărbători i-a fost extrem de greu să își păstreze rutina.

„Zilele astea, după ger, au fost o adevărată tortură. A trebuit să ies și mai devreme din casă ca să-mi dezgheț mașina. M-am gândit serios să mă mut la casa bunicilor de la țară și să mă fac fermier, dar apoi mi-am dat seama că și ei se trezeau la 6 dimineața ca să hrănească animalele, să plece cu vaca și la câmp pe timpul verii… plan abandonat rapid”, a susținut acesta.

Alți români povestesc că au ajuns și ei, în ultimele zile, aproape inconștient, să oprească alarma de dimineață și să își continue somnul. Mulți oferă și câteva soluții pentru cei care vor să scape de întârzieri. Unii recomandă un ceas deșteptător programat să sune cu câteva minute mai devreme decât alarma telefonului.

„Pun factura de la utilități lângă mine. Când le văd, îmi aduc aminte de ce trebuie să merg la lucru”, susține un alt român.

Altcineva crede că de ajutor ar fi lăsarea telefonului cu alarmă cât mai departe de pat, astfel încât cei care se trezesc să facă mișcare pentru a ajunge la acesta.

„Culcați-vă la 22, mâncați sănătos, hidratați-vă și faceți sport. Nu veți mai avea astfel de probleme”, crede altcineva.

Un internaut spune că setarea mai multor alarme de dimineață, la intervale diferite de câteva minute (5, 7, 10 minute, nu doar din zece în zece minute), îi este de folos. Un alt român crede însă că dorința de a nu se mai trezi de dimineață îi motivează pe oameni să muncească mai mult, astfel încât să nu mai fie nevoiți să aibă această rutină.

Iarna aduce mai multă oboseală și probleme cu trezitul

Oamenii de știință arată că, în timpul iernii, nopțile lungi, zilele scurte și temperaturile scăzute îi pot face pe mulți oameni să se simtă obosiți și lipsiți de energie, iar dorința de a rămâne mai mult în pat dimineața este un lucru obișnuit în această perioadă.

„Venirea iernii aduce cu sine o serie de provocări potențiale pentru somn, inclusiv expunerea redusă la lumina soarelui, temperaturile mai scăzute, schimbările de oră și imunitatea diminuată. Toți acești factori perturbă somnul, făcând mai dificilă trezirea dimineața”, a explicat Guy Meadows, cercetător în domeniul somnului și cofondator al The Sleep School, o platformă online care oferă sprijin bazat pe dovezi științifice pentru problemele de somn.

Specialistul arată că schimbările hormonale, comportamentele nesănătoase și anumite carențe de vitamine pot sta, de asemenea, la baza apariției oboselii sezoniere.

„Studiile au arătat că, în țările cu variații sezoniere pronunțate, oamenii tind să se culce și să se trezească puțin mai târziu iarna decât vara. Lipsa luminii naturale din timpul iernii poate explica acest lucru, deoarece întârzie ciclul nostru somn–veghe”, arată omul de știință, citat de platforma Live Science.

Aproximativ o treime dintre americani spun că dorm mai mult în timpul iernii, potrivit unor cercetări prezentate de Live Science. Specialiștii citați de publicație recomandă ca adulții să doarmă aproximativ șapte până la nouă ore pe noapte. Aceste recomandări nu diferă în funcție de anotimp, ceea ce sugerează că oamenii nu au nevoie de mai mult somn în lunile reci, chiar dacă factorii sezonieri pot influența somnul.

Absenteismul crește în timpul iernii

Un studiu realizat în Olanda a analizat frecvența întârzierilor, concediilor medicale, absențelor de la ore și performanța școlară în funcție de perioadă. Datele, colectate de la peste 1.700 de elevi de liceu, pe parcursul a patru ani școlari, au arătat că, în timpul iernii, întârzierile și absenteismul au atins cele mai ridicate niveluri.

„Vârful de iarnă al întârzierilor ar fi putut fi explicat prin condiții meteo nefavorabile, cauzate de temperaturile scăzute, precum prezența gheții și a zăpezii pe străzi. Totuși, rezultatele noastre indică faptul că durata zilei a fost mai puternic asociată cu absenteismul decât temperatura medie săptămânală și condițiile meteorologice. Expunerea la mai puțină lumină și la lumină pe timp de noapte este asociată cu un somn întârziat. În lunile de iarnă, elevii au fost probabil expuși la mai puțină lumină naturală, în special dimineața: în decembrie și ianuarie, răsăritul soarelui avea loc mai târziu decât ora de începere a cursurilor”, arătau autorii studiului „Întârzierile cresc iarna: dovezi ale existenței ritmurilor anuale la oameni”, publicat pe platforma Bibliotecii Naționale de Medicină a SUA.

Una dintre sugestiile cercetătorilor a fost ca, la latitudini mari, școlile să înceapă mai târziu iarna, pentru a observa dacă acest lucru ar reduce ratele mai ridicate de absenteism din această perioadă și ar putea îmbunătăți performanța școlară, având în vedere că absenteismul este asociat negativ cu notele.

Trucuri pentru a deveni matinal

Andrew Huberman, specialist american în neuroștiință, urmărit de milioane de oameni pe platformele sale media, explică pașii simpli pe care ar trebui să îi urmeze cei care vor să nu mai aibă probleme cu întârzierile matinale, indiferent de sezon.

Dacă cineva vrea să se trezească mai devreme, are nevoie de patru lucruri, numite de oamenii de știință germani „zeitgeber” sau „ceasuri deșteptătoare”, arată dr. Andrew Huberman. Zeitgeber este un eveniment de mediu, cum ar fi apariția luminii sau a întunericului, care stimulează sau resetează ceasul biologic al unui organism. Temperaturile ridicate sau scăzute, programul de lucru, școala și orele regulate de masă pot fi, de asemenea, astfel de stimuli ai ceasului biologic.

„Prima cale de a regla acest ciclu este ca, la ora la care vreți să fiți treji dimineața, să vedeți lumină puternică”, afirmă specialistul.

Al doilea cel mai puternic „ceas deșteptător”, care poate fi combinat cu expunerea la lumină, este mișcarea sau exercițiul fizic. Al treilea stimul pe care îl pot folosi cei care vor să își antreneze ritmul circadian să fie mai alert dimineața este cofeina (cafeaua sau ceaiurile cu cofeină). Consumul alimentelor la anumite ore ale dimineții poate contribui, de asemenea, la formarea obiceiului trezirii devreme. Al patrulea element util pentru trezirea matinală este interacțiunea cu alți oameni.

„Lumina, exercițiile fizice, cafeaua, mâncarea și interacțiunile sociale îți aliniază ritmul circadian cu aceste mecanisme. Astfel, dacă mâine vei începe procesul de a deveni o persoană care se trezește devreme și îți vei seta alarma la ora 5, indiferent de ora la care te-ai culcat în seara dinainte, te vei trezi și vei face aceste lucruri. Poate vei lăsa la o parte mâncarea sau cofeina, dacă nu le dorești, și va fi greu. În prima zi, pe la prânz, s-ar putea să te simți epuizat. În a doua zi vei observa că îți va fi puțin mai ușor să faci această rutină de dimineață, iar în a treia zi ar trebui să te trezești cu câteva minute înainte ca alarma să sune, pentru că ritmul tău circadian s-a schimbat”, explică dr. Andrew Huberman.