search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum fac față românii dimineților grele de iarnă: „Pun facturile lângă mine, îmi amintesc de ce muncesc”

0
0
Publicat:

Primele zile din 2026 au adus multor români adevărate provocări în privința trezirii devreme și a sosirii la timp la muncă sau la școală. Problemele sezoniere au explicații științifice legate de somn, lumină și ritmul biologic, dar există și soluții prin care efectele lor pot fi atenuate.

Trezitul de dimineață este mai dificil în timpul iernii, arată unele studii. Foto: Freepik.com
Trezitul de dimineață este mai dificil în timpul iernii, arată unele studii. Foto: Freepik.com

Începutul de an îi pune cu greu în mișcare pe români, iar întârzierile la locul de muncă sau la școală sunt frecvente.

Întârzierile, taxate la locul de muncă

Unele cauzează neplăceri la serviciu și duc la reguli absurde, povestesc unii dintre aceștia. Un român a relatat pe platforma Reddit despre regulile impuse angajaților, la început de an, de patronul companiei unde lucrează.

„Începând de astăzi se aplică următoarele reguli privind programul de lucru: orice angajat care ajunge după ora 08:45 de mai mult de patru ori într-o lună va avea targetul majorat cu 10% și va fi necesar să își ia o zi de concediu. Dacă întârzierea depășește ora 09:30, este obligatoriu să vă învoiți sau să depuneți cerere de concediu pentru ziua respectivă”, arată acesta, menționând că mesajul patronului a fost trimis pe grupul de WhatsApp al companiei.

În continuare, administratorul societății i-a îndemnat pe angajați să nu se mai învoiască pentru a munci de acasă, decât în cazuri neprevăzute, arată mesajul care a stârnit numeroase reacții pe platforma de socializare.

Problemele cu trezitul devreme, reclamate tot mai des iarna

Alți români au povestit că, deși și-au propus la început de an să devină mai matinali sau sunt nevoiți să facă acest lucru pentru a ajunge la timp la serviciu ori la școală, întâmpină mari dificultăți la trezire.

„Nu suport să mă trezesc dimineața și, cumva, Universul a făcut astfel încât să am un loc de muncă la care trebuie să ajung la 07:30 (pentru care, totuși, sunt foarte recunoscătoare). Nu funcționez dimineața, nu beau cafea și nu fumez, deci nu am niciun tabiet care să mă ajute să mă trezesc. În momentul în care îmi sună alarma, duc mereu o luptă interioară cu mine însămi ca să mă trezesc și să mă dau jos din pat”, povestește o tânără de 22 de ani.

Mulți români recunosc că au aceeași problemă, în special la început de an, după sărbătorile care le-au dat peste cap programul obișnuit.

„Eu am ajuns la performanța de a mă da jos din pat și de a închide telefonul, în somn, ca apoi să mă bag înapoi în pat. Foarte amuzant să te trezești pe la prânz și să te întrebi: «De ce e atâta lumină afară?»”, a relatat un alt român.

Altcineva povestește că se trezește la 6:46 zilnic, însă după sărbători i-a fost extrem de greu să își păstreze rutina.

„Zilele astea, după ger, au fost o adevărată tortură. A trebuit să ies și mai devreme din casă ca să-mi dezgheț mașina. M-am gândit serios să mă mut la casa bunicilor de la țară și să mă fac fermier, dar apoi mi-am dat seama că și ei se trezeau la 6 dimineața ca să hrănească animalele, să plece cu vaca și la câmp pe timpul verii… plan abandonat rapid”, a susținut acesta.

Alți români povestesc că au ajuns și ei, în ultimele zile, aproape inconștient, să oprească alarma de dimineață și să își continue somnul. Mulți oferă și câteva soluții pentru cei care vor să scape de întârzieri. Unii recomandă un ceas deșteptător programat să sune cu câteva minute mai devreme decât alarma telefonului.

„Pun factura de la utilități lângă mine. Când le văd, îmi aduc aminte de ce trebuie să merg la lucru”, susține un alt român.

Altcineva crede că de ajutor ar fi lăsarea telefonului cu alarmă cât mai departe de pat, astfel încât cei care se trezesc să facă mișcare pentru a ajunge la acesta.

„Culcați-vă la 22, mâncați sănătos, hidratați-vă și faceți sport. Nu veți mai avea astfel de probleme”, crede altcineva.

Un internaut spune că setarea mai multor alarme de dimineață, la intervale diferite de câteva minute (5, 7, 10 minute, nu doar din zece în zece minute), îi este de folos. Un alt român crede însă că dorința de a nu se mai trezi de dimineață îi motivează pe oameni să muncească mai mult, astfel încât să nu mai fie nevoiți să aibă această rutină.

Iarna aduce mai multă oboseală și probleme cu trezitul

Oamenii de știință arată că, în timpul iernii, nopțile lungi, zilele scurte și temperaturile scăzute îi pot face pe mulți oameni să se simtă obosiți și lipsiți de energie, iar dorința de a rămâne mai mult în pat dimineața este un lucru obișnuit în această perioadă.

„Venirea iernii aduce cu sine o serie de provocări potențiale pentru somn, inclusiv expunerea redusă la lumina soarelui, temperaturile mai scăzute, schimbările de oră și imunitatea diminuată. Toți acești factori perturbă somnul, făcând mai dificilă trezirea dimineața”, a explicat Guy Meadows, cercetător în domeniul somnului și cofondator al The Sleep School, o platformă online care oferă sprijin bazat pe dovezi științifice pentru problemele de somn.

Citește și: De ce nu ar trebui să ne temem de răcirea vremii. Wim Hof: „Temperaturile scăzute cresc fericirea și reduc oboseala”

Specialistul arată că schimbările hormonale, comportamentele nesănătoase și anumite carențe de vitamine pot sta, de asemenea, la baza apariției oboselii sezoniere.

Oboseala se simte mai accentuat iarna, arată unele studii. Sursa: Freepik.com
Oboseala se simte mai accentuat iarna, arată unele studii. Sursa: Freepik.com

„Studiile au arătat că, în țările cu variații sezoniere pronunțate, oamenii tind să se culce și să se trezească puțin mai târziu iarna decât vara. Lipsa luminii naturale din timpul iernii poate explica acest lucru, deoarece întârzie ciclul nostru somn–veghe”, arată omul de știință, citat de platforma Live Science.

Aproximativ o treime dintre americani spun că dorm mai mult în timpul iernii, potrivit unor cercetări prezentate de Live Science. Specialiștii citați de publicație recomandă ca adulții să doarmă aproximativ șapte până la nouă ore pe noapte. Aceste recomandări nu diferă în funcție de anotimp, ceea ce sugerează că oamenii nu au nevoie de mai mult somn în lunile reci, chiar dacă factorii sezonieri pot influența somnul.

Absenteismul crește în timpul iernii

Un studiu realizat în Olanda a analizat frecvența întârzierilor, concediilor medicale, absențelor de la ore și performanța școlară în funcție de perioadă. Datele, colectate de la peste 1.700 de elevi de liceu, pe parcursul a patru ani școlari, au arătat că, în timpul iernii, întârzierile și absenteismul au atins cele mai ridicate niveluri.

„Vârful de iarnă al întârzierilor ar fi putut fi explicat prin condiții meteo nefavorabile, cauzate de temperaturile scăzute, precum prezența gheții și a zăpezii pe străzi. Totuși, rezultatele noastre indică faptul că durata zilei a fost mai puternic asociată cu absenteismul decât temperatura medie săptămânală și condițiile meteorologice. Expunerea la mai puțină lumină și la lumină pe timp de noapte este asociată cu un somn întârziat. În lunile de iarnă, elevii au fost probabil expuși la mai puțină lumină naturală, în special dimineața: în decembrie și ianuarie, răsăritul soarelui avea loc mai târziu decât ora de începere a cursurilor”, arătau autorii studiului „Întârzierile cresc iarna: dovezi ale existenței ritmurilor anuale la oameni”, publicat pe platforma Bibliotecii Naționale de Medicină a SUA.

Una dintre sugestiile cercetătorilor a fost ca, la latitudini mari, școlile să înceapă mai târziu iarna, pentru a observa dacă acest lucru ar reduce ratele mai ridicate de absenteism din această perioadă și ar putea îmbunătăți performanța școlară, având în vedere că absenteismul este asociat negativ cu notele.

Trucuri pentru a deveni matinal

Andrew Huberman, specialist american în neuroștiință, urmărit de milioane de oameni pe platformele sale media, explică pașii simpli pe care ar trebui să îi urmeze cei care vor să nu mai aibă probleme cu întârzierile matinale, indiferent de sezon.

Citește și: De ce mulți români preferă să înceapă lucrul devreme. Avantajele și dezavantajele programului matinal

Dacă cineva vrea să se trezească mai devreme, are nevoie de patru lucruri, numite de oamenii de știință germani „zeitgeber” sau „ceasuri deșteptătoare”, arată dr. Andrew Huberman. Zeitgeber este un eveniment de mediu, cum ar fi apariția luminii sau a întunericului, care stimulează sau resetează ceasul biologic al unui organism. Temperaturile ridicate sau scăzute, programul de lucru, școala și orele regulate de masă pot fi, de asemenea, astfel de stimuli ai ceasului biologic.

„Prima cale de a regla acest ciclu este ca, la ora la care vreți să fiți treji dimineața, să vedeți lumină puternică”, afirmă specialistul.

Al doilea cel mai puternic „ceas deșteptător”, care poate fi combinat cu expunerea la lumină, este mișcarea sau exercițiul fizic. Al treilea stimul pe care îl pot folosi cei care vor să își antreneze ritmul circadian să fie mai alert dimineața este cofeina (cafeaua sau ceaiurile cu cofeină). Consumul alimentelor la anumite ore ale dimineții poate contribui, de asemenea, la formarea obiceiului trezirii devreme. Al patrulea element util pentru trezirea matinală este interacțiunea cu alți oameni.

„Lumina, exercițiile fizice, cafeaua, mâncarea și interacțiunile sociale îți aliniază ritmul circadian cu aceste mecanisme. Astfel, dacă mâine vei începe procesul de a deveni o persoană care se trezește devreme și îți vei seta alarma la ora 5, indiferent de ora la care te-ai culcat în seara dinainte, te vei trezi și vei face aceste lucruri. Poate vei lăsa la o parte mâncarea sau cofeina, dacă nu le dorești, și va fi greu. În prima zi, pe la prânz, s-ar putea să te simți epuizat. În a doua zi vei observa că îți va fi puțin mai ușor să faci această rutină de dimineață, iar în a treia zi ar trebui să te trezești cu câteva minute înainte ca alarma să sune, pentru că ritmul tău circadian s-a schimbat”, explică dr. Andrew Huberman.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu | România și Republica Moldova: tentația unirii, constrângerile geopoliticii
gandul.ro
image
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
mediafax.ro
image
Jefte, „killerul” lui Real Madrid, a plecat din România după un episod halucinant! Gestul care i-a semnat condamnarea
fanatik.ro
image
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
libertatea.ro
image
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
digi24.ro
image
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
gsp.ro
image
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
SUA iau în calcul patru variante pentru a acţiona în Iran
observatornews.ro
image
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Singura literă din alfabet cu care nu se încheie niciun cuvânt în limba română. Nu este vorba despre w sau y
playtech.ro
image
Video. Golgheterul SuperLigii inventat de Gică Hagi, „dublă” cu Real Madrid! Atacantul a marcat două goluri în ultimele 8 minute și i-a eliminat pe „galactici” din Cupa Spaniei
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
BNR face angajări. Posturi disponibile și beneficii atractive, Mugur Isărescu te tratează regește
romaniatv.net
image
Crește alocația de hrană pentru copii și bătrâni. Ministerul Muncii anunță mai mulți bani pentru serviciile sociale
mediaflux.ro
image
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
click.ro
image
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!”
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei, fosta Sofia Hellqvist, și soțul ei, Prințul Carl Philip al Suediei, 2024 Casa Regală suedeză jpg
În mijlocul scandalului sexual, prințesa revine în ochii publicului! Evenimentul la care va participa alături de soț
okmagazine.ro
william kate gettyimages jpg
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet