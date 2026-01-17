Cum a fost soluționat cazul unui copil ținut șase ani și jumătate departe de unul dintre părinți. „Menținerea lângă agresor este mai traumatizantă decât separarea pentru protecție”

Un caz grav de alienare parentală, în care un copil a fost ținut timp de șase ani și jumătate departe de unul dintre părinți, a primit o soluție fermă din partea instanței. Decizia judecătorilor subliniază că expunerea minorului la comportamente abuzive reprezintă un risc major, mai traumatizant decât separarea temporară pentru protecție.

Într-o postare publică, Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, a vorbit despre immportanța acestei decizii.

„Pentru prima dată, justiția din România a emis un ordin de protecție pentru alienare parentală și violență psihologică asupra unui copil. Nu vorbim despre lovituri sau urme vizibile. Vorbim despre ani de abuz emoțional, despre ruperea forțată a legăturii dintre copil și părinte. Un copil a fost ținut 6 ani și jumătate departe de unul dintre părinți. Deși alienarea parentală fusese constatată anterior, copilul a rămas expus. Acum, instanța a spus limpede: menținerea copilului lângă agresor este mai traumatizantă decât separarea pentru protecție”, a scris Alina Gorghiu, într-o postare pe Facebook.

„Statul trebuie să intervină la timp, nu după ce răul este făcut”

Potrivit fostului ministru liberal, această decizie transmite un mesaj esențial:

„Violența psihologică este violență reală. Copiii sunt victime directe, nu „martori” ai conflictelor dintre adulți. Statul trebuie să intervină la timp, nu după ce răul este făcut. Pentru multe mame și pentru mulți copii, acesta nu este un subiect teoretic.Este viața lor de zi cu zi. Este suferință tăcută”.

„Sper să fie începutul unei schimbări reale”

Deputatul și-a exprimat speranța ca această hotărâre să nu rămână un caz singular, ci să marcheze începutul unei schimbări de abordare în protejarea minorilor și a victimelor violenței domestice.

„Sper ca acest precedent să nu rămână o excepție. Sper să fie începutul unei schimbări reale, în care protejăm copiii și victimele înainte de tragedii. Vă mulțumesc că aveți curajul să vorbiți. Și vă asigur că vocile voastre contează”, a încheiat Alina Gorghiu.

Alienarea parentală sau înstrăinarea copilului de unul dintre părinţi în timpul divorţului este recunoscută ca o formă de abuz psihologic sever asupra copilului, cu impact major asupra dezvoltării emoţionale şi mentale.

Înverşunarea copilului de către un părinte împotriva celuilalt părinte este una dintre formele cele mai nocive de abuz emoţional asupra copilului. Campaniile de denigrare şi atacurile emoţionale la adresa celuilalt părinte compromit într-o mare măsură dezvoltarea copilului şi capacitatea viitorului adult de a stabili relaţii de iubire funcţionale.