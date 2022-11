CTP, după derapajul lui Ilie Năstase: Ar face un serviciu României dacă ar pleca

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat derapajele din ultime zile ale fostului mare tenismen Ilie Năstase, care a fost prins din nou de polițiști sub influența alcoolului la volan, iar, apoi, a jignit o jurnalistă care l-a contactat pentru a-i cere un punct de vedere față de cele întâmplate.

Ilie Năstase a anunțat că va pleca din România, nemulțumit că este sancționat. Cristian Tudor Popescu se întreabă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, dacă prin plecarea sa din țară, Ilie Năstase nu va aduce un serviciu mai mare României, față beneficiile de imagine: „I-am promis lui Ilie Năstase că n-o să scriu nimic dacă se va întâmpla să sară fileul negru înaintea mea. În clipa de față însă, d-sa e sănătos și voios. Prin urmare:

Ilie Năstase acuză România că l-a turnat, deși el decât a băut... Și s-a suit la volan. Că așa l-a luat, din nou, Poliția.

La întrebările cât se poate de civilizate ale unei jurnaliste, militarul Armatei Române răspunde: «Care român nu bea o bere, două, și pe urmă se urcă la volan? Toți prietenii mei fac așa...». Adică, gen. Năstase îi califică pe toți românii drept un popor de infractori și, ca supliment, își toarnă prietenii în direct.

Când jurnalista îl întreabă, logic, dacă afirmă că toți prietenii săi conduc sub influența alcoolului, Ilie Năstase reacționează făcând-o «proastă» și «idioată». Și anunță, denunță, amenință că se cară din țară.

În caz că s-ar ține de cuvânt, mă întreb dacă beneficiile de imagine aduse României de campionul Ilie Năstase n-ar fi depășite de serviciul uriaș pe care l-ar face zisei Românii nemaionorând-o cu prezența“.

Ministrul Apărării se gândește să ia măsuri împotriva generalului Ilie Năstase

Ministrul Angel Tîlvăr a spus, într-un interviu pentru Digi24, că va lua în discuție, împreună cu oficiali din MApN, să ia măsuri împotriva marelui tenismen Ilie Năstase, care are gradul de general, care a avut un comportament nedemn față de o jurnalistă: „Un om care ocupă un grad cu o asemenea anvergură are obligația ca în permanență să pună în acord felul în care se raportează la ceilalți cu statutul pe care îl are. Eu îi sunt recunoscător pentru ceea ce a realizat ca sportiv, nu sunt de acord în schimb cu comportamentul. Nu sunt un mare fan al comportamentului inadecvat indiferent de poziția în stat sau recunoașterea mondială sau internațională. Nu este onorant pentru orice om un astfel de comportament”, a declarat Angel Tîlvăr.

Ilie Năstase a rămas din nou fără permis, pe o perioadă de 90 de zile, după ce a fost prins din nou băut la volan. Fostul tenismen a fost oprit de polițiștii din Capitală în noaptea de joi spre vineri, în Sectorul 1.