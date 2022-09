Conflictul de interese al medicilor, greu de rezolvat

Oficialul cere ca acest lucru să se schimbe, dar pacienții atrag atenția că nu e tocmai simplu, considerând că apelul ministrului este mai degrabă un exercițiu de populism.

„E o problemă la care tot ne gândim, sunt diverse dezbateri în zona publică, nu neapărat medicală, dar şi în zona medicală, legat de această combinaţie de slujbe în sectorul privat şi în sectorul public. Cred că lucrurile trebuie, nu ştiu dacă trebuie neapărat separate – adică să spunem ori la public, ori la privat – dar trebuie foarte clar să eliminăm conflictele de interese. Cred că aici este primul lucru. Conflictul de interese, vă dau un exemplu în care un pacient este primit în zona publică şi îndrumat spre zona privată unde practică aceleaşi persoană (medic - n.r.), ăsta e un conflict de interese în mod evident şi trebuie să găsim resurse să eliminăm acest tip de conflicte de interese fie printr-o legislaţie, fie prin educaţie, prin implicarea organizaţiilor profesionale. E uşor de zis, poate că e mai greu de pus în practică”, a declarat recent Alexandru Rafila.

Potrivit oficialului, în alte țări există sisteme sanitare care delimitează clar activitatea în unităţile publice de cea din spitalele private. România are însă puțini medici, astfel că o asemenea măsură iese din discuție, a mai explicat acesta.

Medicul are obligația să explice toate opțiunile

Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, este însă de părere că trebuie să cunoaștem foarte bine realitatea din sănătate pentru a putea lua măsurile corecte: „Ce poate face medicul de la spitalul din Lehliu Gară care consultă un pacient și-i spune: îmi pare rău, dar eu aici nu am cu ce să te ajut? Mergi la Slobozia, cel mai apropiat spital. Dar este vorba doar de o spitalizare de zi și s-ar putea să constați că lista de așteptare e lungă. Dar ai alternativa la privat. Medicul are obligația să-i explice pacientului toate opțiunile, astfel încât pacientul să poată alege. Pentru că și la privat te poți duce să faci investigații decontate de stat. Acesta este un tip de situație”, subliniază Vasile Barbu.

Pot fi situații de urgență și în orașele mari precum Bucureștiul, mai spune reprezentantul pacienților: „Spitalul Sf. Ioan este unul de urgență. Dar nu are ecograf Doppler cardiac cu explorare transesofagiană. Și atunci medicul trebuie să-l trimită pe pacient la un spital privat pentru că alte spitale nu au – cu excepția lui „C.C. Iliescu” și cred că Floreasca, dar acolo este foarte aglomerat. Iar pacientul care poate avea un cheag de sânge în atriul stâng – să zicem – și acesta poate pleca către creier si transforma într-un AVC. Și medicul îl trimite la privat. Cum să interpretăm gestul acelui medic? Din punct de vedere etic și profesional, el și-a făcut datoria”, arată reprezentantul pacienților.

Situațiile nocive

Situațiile care într-adevăr trebuie monitorizate și sancționate sunt cele în care deși există posibilitatea tratamentului în spitalul de stat, iar pacientul a mers acolo, este redirecționat la o clinică privată unde medicul mai are un angajament. „Vă dau un exemplu concret. Spitalul Pantelimon din Capitală are secție de Obstetrică-ginecologie și Neonatologie foarte bune. O femeie merge să nască acolo și îi spune obstetricianul – eu am o clinică privată împreună cu soțul, mai bine veniți și nașteți la noi la clinică. Aici are dreptate ministrul. Aceste cazuri sunt nocive și trebuie monitorizate. Și mai sunt cazurile de comoditate în care medicul preferă să se derobeze de un caz complex pentru că știe că ar putea avea un eșec. Și i se spune pacientului că e un caz complex și că la stat nu-l va primi nimeni, așa că-l trimite în privat”, mai spune reprezentantul pacienților.

Conchizând, mai spune Vasile Barbu, rezolvarea acestei probleme este complexă și este mai degrabă un exercițiu de populism, chestiunea apărând pe agenda fiecărui ministru al Sănătății, pentru ca apoi să dispară.