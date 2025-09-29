Video Concluzia unui cuplu de români după patru ani în Tenerife: „A fost greu, dar merită. Casa noastră e aici acum”

După patru ani petrecuți în Tenerife, un cuplu de români trage linie și spune fără ezitare: „A fost greu, dar merită”. Cristina și Cipi au făcut și o listă cu avantajele și dezavantajele vieții pe insulă, pentru cei care se gândesc să se mute în Tenerife.

Au ajuns pe insulă pe 26 septembrie 2021, în plină pandemie, cu economii de aproximativ 22.000 de euro, după ce vânduseră tot ce aveau în Austria. Nu aveau job stabil, apartament sau mașină, dar aveau curajul de a începe o viață complet nouă într-un loc necunoscut.

Începutul a fost provocator

„Vândusem tot ce se putea vinde în Viena și aveam în buzunar undeva la 22.000€. Nu aveam job fix, nici apartament, nici mașină, dar aveam curaj.Prima lună am stat în Guaza, într-un AirBnB ieftin (5 săptămâni = 640€). La final de octombrie am prins primul job online cu acte în regulă, dar banii se duceau repede și am găsit apartamentul din Santa Cruz, unde stăm și acum. Am plătit un an de chirie în avans (altfel nu se putea atunci) și brusc banii noștri s-au înjumătățit”, au povestit Cristina și Cipi pe pagina lor de Facebook „Vagabonzi cu Obiective”.

Cel mai dificil moment a fost adaptarea copiilor la școală. Primele patru luni au fost pline de lacrimi și frustrări: copiii nu aveau prieteni, nu înțelegeau limba spaniolă și simțeau dorul de casă.

„Dar am rămas lângă ei, i-am încurajat, și după 4 luni îi auzeam deja vorbind spaniola, având prieteni, adaptându-se. Ăla a fost momentul în care am știut că vom rămâne”, au mai spus aceștia.

În continuare, familia de români a făcut și o listă cu avantajele și dezavantajele traiului în Tenerife.

Clima și viața relaxată fac diferența

Potrivit cuplului, clima este blândă, cu temperaturi medii între 20 și 26°C și soare aproape tot timpul anului, copiii petrec mult timp în aer liber, ritmul vieții este relaxat, oamenii sunt mai zâmbitori, iar comunitățile de expați sunt mari și diverse.

De asemenea, sunt o mulțime de posibilități pentru activități outdoor – de la hiking și mountain bike, la surfing și plajă, iar mâncarea este mai accesibilă decât în multe capitale europene. Sistemul de sănătate public funcționează decent, iar serviciile private sunt de calitate.

Nu e totul roz: costuri, birocrație, servicii

Pe de altă parte, viața pe insulă vine și cu provocări: costul vieții a crescut mult în ultimii ani, piața muncii locală oferă salarii reduse, iar birocrația spaniolă este lentă și adesea frustrantă.

Serviciile tehnice sau profesionale pot fi de slabă calitate, iar unele produse sau piese ajung greu din cauza izolării insulare. Pentru cei care nu au disciplină, ritmul relaxat se poate transforma în plafonare, iar izolarea și rutina drumurilor repetitive pot fi greu de suportat.

Cu toate acestea, cuplul consideră că alegerea luată a fost cea corectă.

„În final, casa noastră e aici acum. Știm că va fi mai greu de la an la an, dar știm și că pentru noi alegerea asta a fost bună”, au transmis românii.