Comparația neașteptată între spitalele din Marea Britanie și cele din România. „Au opt paturi în cameră, mucegai și nu au TV”

Sistemul de sănătate din România suferă enorm, chiar dacă salariile medicilor sunt apropiate de cele din țări din Vest. Însă nici în țări ca Marea Britanie lucrurile nu merg grozav, spun mulți dintre pacienții care le-au trecut pragul.

Românii care trăiesc în Marea Britanie sau au muncit acolo au comparat sistemul de sănătate și spitalele de acolo cu cele din România. Totul a pornit de la postarea unui român pe Reddit, care arăta condițiile de hotel în care stătea ca pacient, într-un spital din Londra. Însă mulți alți români au alte opinii și susțin că au avut experiențe neplăcute în Regat, astfel că s-a pornit o adevărată dezbatere, iar părerile au fost împărțite.

„Spitalele sunt relativ asemănătoare”

Un internaut a criticat sistemul britanic și a venit cu argumente serioase.„În experiența mea (recunosc foarte limitată) spitalele din România și cele din Anglia sunt relativ asemănătoare. Ceva mai multe fonduri în Anglia și mult mai multă nepăsare. Am văzut medici români plângând când pierd un pacient și am văzut medici englezi care nu au observat că un pacient a murit. Nu este pentru mine să laud medicina românească - parte din decizia mea de a mă întoarce în Anglia a fost medicina românească. dar nici nu aș merge așa de departe să arăt niște poze și să susțin că așa arată un spital în Anglia”, a început el.

A continuat cu alte detalii interesante. „Majoritatea sunt cu 6 sau 8 paturi în cameră. Nu au televizor, dar au mucegai în colțuri... La urgențe, doctorul te vede după multe ore de așteptare, și se uită secunde la tine. Trebuie să fie ceva deosebit de grav să îți acorde câteva minute... Și cu riscul să mă repet, ceea ce văd mai sus pare mai degrabă prin asigurare privată și nici pe departe o imagine care descrie sistemul medical de stat. PS: cei curioși pot căuta pe Google Images NHS hospital beds. Eu nu am găsit nici măcar o poză cu o cameră cu un singur pat. Toate sunt 6, 8 sau linii infinite de paturi”, a mai spus acesta.

Alte opinii

Răspunsul altui internaut a venit imediat. Iar opinia a fost cu totul alta.

„Spitalul în care mă aflu eu acum e un spital nou. Experiența mea de 3 ani ca angajată, și încă 3 ca student. Am lucrat în aproximativ patru spitale până acum, și nu am văzut mucegai în niciunul din spitalele în care am lucrat. În toate spitalele în care am lucrat au peste 40 de ani. La faza cu nepăsarea, găsești medici cretini și aici ca oriunde, dar a nu se confunda profesionalismul cu lipsa de nepăsare sau implicare emoțională. Tu ca medic/assistent medical, nu ești acolo ca să te implici emoțional, ești acolo să îți faci datoria în cel mai profesionist mod. Din experiența proprie, dacă te implici emoțional nu faci față meseriei și presiunii, tu trebuie sa ai capul limpede și să îți faci meseria”, a răspuns.

A adăugat apoi: „Nu confunda implicarea emoțională cu compasiunea sau pasiunea pentru profesia ta. Să nu mai menționez de doctorii sau asistenții din România care te îndeamnă sa te rogi la Dumnezeu, sau îți spun că te vei face bine chiar și când știu că ai cancer terminal (experiență proprie cu părinții mei)”, a fost prima parte a răspunsului.

„Am avut zile în care am lucrat 13-14 ore, și abia am avut timp să merg la baie sau să beau un pahar de apă, darămite să plâng. Am plâns pe drum spre casă, la volan de câteva ori. În UK nu vezi asistentele stând la taifas ca în România. Spitalele din România mai au mult să ajungă la nivelul celor din UK, aici nu vezi chestii că un echipament nu merge, sau nu se folosește, aici nu vezi lipsuri crase de medicamente/echipament. Aici nu îți spun doctorii să îți cumperi medicamentele ca să poți să le ai în spital”, a mai spus, după care a continuat:

„Aici în UK, personalul medical nu se uită la tine ca la o cârpă niciodată. Aici nu vezi medici șpăgari (am avut parte și din ăia în România, în mai multe spitale). Ca să ai un spital relativ la nivelul unuia din UK, trebuie sa trăiești într-un oraș mare, top 5-10 din România. Am avut parte și de medici și personal bun în România, dar încă sunt o grămadă de nătângi, care ori nu își cunosc meseria, ori și-o fac cu lehamite. Asta e experiența mea cu cele două sisteme. Cred ca medicul cu cea mai nașpa atitudine pe care l-am văzut în UK, era o tipă cam la 50 de ani din Cehia. O atitudine din aia ca în România în care medicul e Dumnezeu. Am lucrat cu medici români în UK și au fost foarte OK”, a completat ea.

Cazuri de malpraxis

A intervenit și altcineva în discuție, care a explicat că au existat cazuri când personalul medical britanic a dat diagnostice greșite.

„Nu cred că se pune problema comparației cu România, doar că nici eu nu am văzut cameră de spital ca asta (Wales). Culmea, unul din amicii pe care i-am vizitat (cameră de 6) a fost diagnosticat greșit la consultație și trimis acasă până îi s-a umflat mâna și i-au depistat fracturi în încheietura mâinii ce au necesitat operație și reabilitare. Nu am văzut personal niciun medic în 10 ani de „going to GP”. E adevărat, nu am zis niciodată că mor, am cancer sau altceva de genu’, dar întodeauna am fost tratată de asistente”, a spus ea.

Și alții au criticat sistemul britanic. „Și dacă vrei să vezi un neurolog, cu trimitere, stai și 5 luni. În Canada, mai rău. Câți ori muri în țările astea până să ajungă la luxul asta?”, a mai spus cineva.

„Cu ce ajută faptul că ai un meniu ceva mai complet dacă stai luni de zile până ajungi la o consultație? Wake up, sistemul nostru e infinit mai slick - poți face o consultație de pe o zi pe alta, dacă nu chiar în aceeași zi, doctorii sunt comunicativi și de multe ori îți răspund la emailuri sau la telefon, lucru pe care nu ai să-l vezi în UK. Mai mult, în cazul rar în care statul nu îți poate oferi serviciul de care ai nevoie în timp util, ai un areal imens de opțiuni private la care să apelezi. În UK, opțiunile private sunt limitate, iar prețul lor este pe măsură”, a spus altul.

Luni întregi de așteptare pentru o consultație medicală

Altcineva spune că în Marea Britanie îi lua nu mai puțin de două luni de așteptare pentru a ajunge să fie consultat.

„This. Am trăit 8 ani în UK și am probleme cronice de sănătate. Așa că am apelat și la privat și la atâta, în UK și în România. Diferența în experiența clinică e enormă - în UK nu-și folosească capul deloc. La fel, în România puteai să ajungi la un doctor în timp util, în UK așteptam 2 luni cu asigurare de top să ajung la un consult neuro. Ah și în urgențe erau să mă omoare. Și nu, n-am avut eu o experiența singulară. Am prieteni care de la simple utis au făcut infecție la rinichi că le dădeau paracetamol. Adevărul e că și mie la febra 41 și delir tot asta mi-au dat”, a explicat acesta.

A detaliat apoi ce lipsește în primul rând sistemului medical românesc, în opinia sa. „Ce ne lipsește nouă e infrastuctura, astfel încât serviciile să fie acordate la un standard bun, uniform. Și zic ‘noi’ pentru că, m-am mutat în România. O să zic/scriu asta de câte ori e nevoie. Are România bubele ei, nu neagă nimeni și malpraxis și idioți există peste tot - dar nu uitați că în România măcar va vede cineva până să fiți de ER.”

„La 22 lei/zi/bolnav și bucătari angajați pe minim pe economie să zicem mersi la ce avem. BTW am fost internat două săptămâni și a fost decentă mâncarea în spital, plus am slăbit 3 kilograme”, a spus altul.