Mașini scumpe, vieți modeste: obsesia românilor pentru aparențe. „Mulți nu vor să pară săraci, pur și simplu”

Provocați pe rețelele sociale, mulți români au povestit cu mândrie cum și-au cumpărat mașini de lux de peste 35.000 de euro. Alții au remarcat paradoxul: mulți își sacrifică siguranța financiară pentru astfel de achiziții.

Un român i-a provocat pe posesorii de mașini de lux să relateze cum au ajuns să conducă mașini personale de lux, pentru care au plătit cel puțin 35.000 de euro. Mesajul său a primit numeroase răspunsuri, pe platforma Reddit.

„Nu întreb cu răutate, este pur și simplu o curiozitate: ce venituri aveți de vă permiteți mașini de 35.000 de euro? Și eu câștig decent, dar nici prin cap nu-mi trece să dau 35.000 de euro pe o mașină. Este un gând care mă tot macină în ultima vreme. Mă plimb prin București și văd o grămadă de mașini scumpe, și sincer nu înțeleg cu ce se ocupă oamenii care le dețin, în realitate. Vă rog, lămuriți-mă”, scrie acesta.

Creditele, soluția pentru visul unei mașini scumpe

Răspunsurile nu au întârziat. Unul dintre români i-a explicat că nu trebuie să își permită o mașină de 35.000 de euro. „Trebuie doar să-ți permiți un credit de 35.000 de euro”, i-a transmis el.

Altul i-a explicat că, dacă are soție și împreună au un venit combinat de 8.000 de lei, atunci își pot permite împreună un credit de 35.000 de euro, însă puțini români ar trebui să se gândească la o astfel de achiziție. Totuși, este alegerea fiecăruia ce face cu banii.

„Pentru cineva care nu a avut niciodată o mașină „bună”, poate că acesta este visul lui: să-și ia o mașină nouă, măcar o dată în viață. Într-una de 10.000 de euro, dacă ai ghinion, poți băga 1.000 de euro pe an în reparații. Așa că unii oameni fac un efort, își iau o mașină nouă, o păstrează 10–15 ani și aia e. Mulți au acest vis simplu: „Vreau și eu o mașină nouă”. Și vor să și-l îndeplinească. Au o singură viață. Muncesc pentru banii lor, nu-i fură. Alții poate vor trei concedii pe an, dar ei vor doar unul, în următorii cinci ani și o mașină nouă”, scrie acesta.

Veniturile din chirii și moșteniri, sursă de bani pentru bolizi

În categoria celor care își permit astfel de mașini, adaugă altcineva, sunt unii dintre cei care obțin venituri mari din spații închiriate

„Cunosc pe cineva care și-a luat un bolid pe la 150.000 de euro. Ce face? Simplu: are o firmă care merge bine. Dar ce m-a lăsat mască e altceva. Omul avea un spațiu cumpărat pe bani puțini, iar la un moment dat a fost contactat de o companie care a vrut să-l închirieze pentru un supermarket. Și ghici ce? Primește 11.000 de euro lunar doar din chirie. Aveam și eu aceeași întrebare, dar când mi-a explicat omul concret, cu cifre, am înțeles că se poate. Pentru că nu trăiește dintr-un salariu, ca noi, majoritatea. Eu, de exemplu, câștig 5.000 – 7.000 lei pe lună, nu am familie, nu plătesc chirie, și tot abia reușesc să întrețin un Opel”, povestește românul.

Un alt român este de părere că în Capitală, puțini dintre posesorii de mașini scumpe le-au achiziționat pentru că au salarii bune.

„Moșteniri de imobile sau terenuri și oameni care s-au trezit milionari peste noapte sunt însă destui. Infractori sunt mulți. Recent, unui amic i-a murit o mătușă și s-a ales cu o casă în centru. Am și prieteni ajutați cu bani de părinți, care le-au luat case. Unul are rată de 1.000 euro la mașină. Pe mine m-a costat până acum vreo 60.000 de euro apartamentul și nici măcar nu e plătit pe jumătate. Dacă moșteneam sau primeam unul, eram și eu într-o mașină de cel puțin 50.000 de euro, mai ales că și acum am una de 30.000 de euro. De unde bani de mașină? Mi-au ieșit niște investiții”, mărturisește acesta.

IT-ist: „Mulți nu își permit mașinile pe care le au”

Un angajat în industria IT spune că și-a permis achziția unei mașini de lux, fără a face mari eforturi financiare.

„Am apartamentul plătit, fără datorii, două joburi (full time + part time), iar soția are un salariu peste medie. Mai am câțiva prieteni în același domeniu, cu mașini de peste 35.000 de euro. Deși veniturile au scăzut semnificativ în ultimii doi ani, urmează să-mi cumpăr o altă mașină de cel puțin 35.000 de euro, pentru că o vând pe cea actuală, care încă are o valoare bună pe piață”, afirmă acesta.

Programatorul a făcut și o listă cu meseriile celor care își cumpără mașini de lux. Unii, afirmă el, sunt medici.

„Am câțiva prieteni, medici stomatologi, de peste 30 de ani, și toți au mașini destul de mișto. La clinica unde merg de obicei, sunt parcate în față un Panamera, un Macan, un S-Class mai vechi și un Seria 5 G30”, adaugă acesta.

Pe lista posesorilor de mașini de lux, mai sunt, în opinia lui, cupluri aflate în funcții de conducere (manageri, directori etc.), cu venituri combinate de peste 40.000 lei/lună, notari și avocați, români cu proprietăți moștenite, pe care le închiriază sau le-au vândut. Chiar și proprietarii de mici afaceri, care pot accesa ușor leasing, își permit astfel de mașini.

„Văd mulți patroni de restaurante cu mașini extrem de scumpe și nu înțeleg ce profituri pot să obțină, sincer. Sunt și oameni care, pur și simplu, nu își permit mașinile pe care le au. Dacă te uiți atent la anvelope, vei observa o mulțime de mașini premium cu cauciucuri uzate sau cu branduri no-name”, afirmă acesta.

Un alt român completează remarca IT-istului, susținând că pentru români, mașinile contează foarte mult, ca imagine.

„Nu se vede că mănânci cele mai ieftine alimente, că ai dinții praf sau o locuință modestă, dar lumea „îți vede” mașina. Mulți nu vor să pară săraci, pur și simplu. În trafic, cei cu mașini scumpe sunt adesea „iertați” când greșesc, cel puțin de alți șoferi – nu și de poliție. Același tipar apare și la țară: case dărăpănate, dar în curte un Audi A4 sau A6. Nu e greșit să ai o mașină bună, dar e trist când copilul mănâncă pateu ca tu să ai BMW”, crede acesta.

El mai spune că a observat că occidentalii că nu au astfel de priorități, fiind mai puțin dispuși la riscuri financiare pentru a-și achiziționa mașini de lux.

„În Elveția, cine are mașini scumpe, este milionar. În România, unii stau într-un bloc comunist, cu apartament 2-3 camere și au mașini de 50.000 de euro”, adaugă un alt internaut.

Românii cu salarii decente spun că își permit mașini scumpe

Un alt român povestește că, deși are datorii, și-a permis mașina visată. Exemplul e chiar din propria casă.

„Suntem doi adulți, trecuți de 45 de ani, fără copii, cu datorii de aproximativ 25.000 de lei, casă achitată și venituri anuale care ne plasează lejer în sub unu la sută din populația salariată. Eu am un autovehicul de peste 50.000 de euro, oferit de companie, fără să plătesc nimic pentru el. Prietena și-a dorit o mașină nouă — am cumpărat una de aproximativ 28.000 de euro, deși am fi putut merge până la 35.000 și chiar să achităm cash. Există locuri de muncă decente în România”, concluzionează acesta.

„Să nu uităm nici de boala românilor de a-și arăta valoarea”, amintește altcineva. „Mulți strâng ani buni 35.000 de euro, doar ca să-i spargă pe o mașină, să moară vecinii și rudele de ciudă”, completează acesta.

Altcineva a relatat că a strâns bani vreo 10 ani pentru avans la un apartament, apoi încă patru ani pentru rambursări anticipate. La peste 30 de ani, și-a dat seama, însă, că toată viața lui a fost despre muncă, economii, cumpărături de strictul necesar și câte o vacanță scurtă pe an.

„Între timp, vedeam pe stradă mașini scumpe conduse de puști de 20–25 de ani, iar eu, cu salariu decent și bani în bancă, conduceam un diesel din 2000. Anul trecut am văzut un credit de nevoi personale, cu dobândă fixă 6,25 la sută. Am schimbat planul: cu creditul și toți banii strânși i-am dat pe o mașină second hand de 35.000 de euro. De-atunci, mă plimb non-stop. Da, ard benzina degeaba, dar mă relaxez. Rata e sub 30 la sută din salariu, nu mor de foame, și nu mă simt cocalar. Îmi place pateul, dar n-am ajuns la foame doar pentru o mașină”, spune acesta.