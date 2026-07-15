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Ce înseamnă Chat Control. Decizia Parlamentului European și ce urmează pentru utilizatorii de internet

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Chat Control este denumirea folosită pentru un proiect legislativ european care urmărește să faciliteze depistarea imaginilor și videoclipurilor cu abuzuri sexuale asupra copiilor distribuite prin servicii de comunicare online. Inițiativa este controversată deoarece ridică întrebări despre echilibrul dintre protejarea copiilor și respectarea confidențialității comunicațiilor.

Ce înseamnă Chat Control. Ce a decis Parlamentul European și ce urmează pentru utilizatori
Ce înseamnă Chat Control. Ce a decis Parlamentul European și ce urmează Sursă foto: Pixabay

La finalul săptămânii trecute, Parlamentul European a votat modificarea regulilor temporare privind așa-numitul Chat Control. Cea mai importantă schimbare este că serviciile de mesagerie care folosesc criptare end-to-end, precum WhatsApp și Messenger, nu ar mai intra sub incidența acestor reguli, conform poziției adoptate de eurodeputați.

Practic, eurodeputații au decis că platformele care oferă acest tip de criptare nu ar mai putea scana în mod voluntar mesajele utilizatorilor în baza derogării temporare de la regulile europene privind confidențialitatea comunicațiilor.

Criptarea end-to-end înseamnă că mesajele pot fi citite doar de expeditor și destinatar. Nici compania care oferă aplicația și nici alte persoane nu pot vedea conținutul conversației.

Votul a fost unul foarte strâns și a evidențiat diviziunile din Parlamentul European. Eurodeputații au aprobat două amendamente care limitează aplicarea regulilor temporare privind Chat Control, însă poziția adoptată de Parlament diferă de cea susținută de statele membre ale UE, astfel că negocierile vor continua.

Ce se schimbă pentru utilizatorii de internet

Dacă poziția adoptată de Parlamentul European va rămâne și în forma finală a legii, utilizatorii aplicațiilor de mesagerie precum WhatsApp și Messenger ar urma să beneficieze de o protecție mai mare a conversațiilor criptate. Concret, aceste servicii nu ar mai putea recurge la scanarea voluntară a mesajelor în baza actualului regim temporar privind Chat Control.

Asta nu înseamnă însă că regulile s-au schimbat deja. Votul din Parlament reprezintă doar una dintre etapele procesului legislativ european. Pentru ca noile prevederi să intre în vigoare, ele trebuie negociate și cu statele membre ale Uniunii Europene și cu Comisia Europeană, care au o poziție diferită în această privință.

Cu alte cuvinte, dezbaterea este departe de a se fi încheiat. Forma finală a legislației privind Chat Control va fi stabilită abia după negocierile dintre cele trei instituții europene, iar prevederile adoptate acum de Parlament pot suferi modificări.

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