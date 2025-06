Ce este Zolpidem, medicamentul care i-a adus dosar penal patronului clubului „Expirat". „Ceva nu e în regulă”

Unul dintre patronii restaurantului „Expirat”, Andrei Șoșa, suspectat de trafic de droguri și reținut în urma unei acțiuni a DIICOT, a transmis că este bolnav, nu infractor, procurându-și medicamentele considerate droguri pentru a-și trata insomnia. Pentru ce se folosește și cum se obține legal medicamentul.

Șoșa a procurat, în luna mai 2025, 300 de de comprimate ce conțin ca substanță activă Zolpidem (drog de risc), din Marea Britanie. La domiciliul acestuia au mai fost găsite 52 de pastile cu Clonazepam (alt drog de risc), o cantitate de canabis, precum și alte substanțe aflate în curs de expertizare

Procurorii îl acuză pe suspect că intenționa să comercializeze comprimatele pe care le-a comandat prin curier. Șoșa a transmis însă, pe Facebook, că în fapt este „bolnav, nu infractor”, iar sutele de comprimate reprezentau un stoc personal pentru vară.

Într-un mesaj pe care, a mai transmis Șoșa, l-a dictat avocatului său, soția sa fiind cea care l-a postat pe Facebook, acesta spune că în perioada pandemiei a cerut sprijin medical, pentru că nu mai putea să doarmă, și astfel a descoperit zolpidem, „medicamentul care mi-a fost prescris în mod legal de către un medic”.

„Miraculos, pentru prima dată după mult timp, puteam să dorm. După ce am terminat tratamentul prescris, am revenit la insomnii, dar nu m-am mai dus la medic. O greșeală care mă costă”, a susținuta cesta. Ce a făcut în schimb? A căutat „soluții alternative”, găsind un site din Anglia „care vindea zolpidem la liber”. „Am comandat fără să mă gândesc vreo clipă că făceam ceva ilegal. E prima dată în viață când am de-a face cu codul penal. De fapt, avocatul îmi spune că nu e din codul penal, ci din lege specială. Nu fac vreo diferență, așa cum nu știam că somniferele pe care le luam sunt considerate a fi în aceeași categorie cu drogurile”, a precizat acesta în postare.

Șoșa relatează în continuare că a devenit dependent de zolpidem „foarte ușor”. „Nu are efecte halucinogene, nu te face să te simți mai bine sau mai rău, doar te trimite la somn. Eu ajunsesem să iau până la 5 pastile când, după o zi stresantă, nu-mi doream altceva decât să pot să dorm. Astfel am ajuns să consum lejer 100 de pastile pe lună, dacă erați curioși ce făceam cu sutele de pastile găsite de polițiști. Și cum panica cea mai mare a unui dependent este să nu rămână fără, am comandat recent un necesar pentru toată vara ce avea să înceapă, asta pentru că vara, știți cu toții că mă mutam la mare. Nu am făcut rău nimănui și, în prostia mea, nici nu știam că fac ceva ilegal, deși eram convins că, pe termen lung, ce bag în mine, îmi poate afecta creierul”, mai menționează Șoșa în postare, întrebându-se: „Sunt bolnav, sau sunt infractor?”.

„După ultimele studii, și el este supus aceluiași risc de dependență”

Un medic psihiatru a explicat, pentru „Adevărul”, ce este medicamentul zolpidem și în ce condiții se prescrie.

„Este un hipnoinductor, un medicament destinat tratamentului insomniilor. Este prescris pe formular securizat. Este o moleculă de benzodiazepină folosită în tratamentul insomniilor”, a explicat medicul primar Amalia Săndulescu. Pentru a intra în posesia lui nu te poți prezenta pur și simplu la farmacie, fiind necesară o rețetă specială, pe care o eliberează fie medicul specialist, fie medicul de familie.

Tulburarea de somn de care se plânge pacientul se analizează, iar dacă este doar o tulburare de somn de sine stătătoare, neasociată cu alte boli psihiatrice, se recomandă un inductor de somn, pentru o perioadă scurtă de timp.

Zolpidem-ul este unul dintre medicamentele folosite în tulburările de somn, mai precizează medicul, pentru că studiile mai vechi indicau faptul că are un risc de dependență relativ mic. „Se pare că după ultimele studii și el este supus aceluiași risc de dependență ca și în cazul celorlalte substanțe destinate tratamentului pentru tulburările de somn”, spune medicul Amalia Săndulescu.

În prezent se încearcă întocmirea unui registru național pentru astfel de substanțe, astfel încât să existe o privire de ansamblu și un mai bun control privind prescrierea și consumul substanțelor cu risc crescut de dependență.

Medicamentul în discuție este pe piață de foarte mult timp și întotdeauna s-a prescris pe formular securizat. Poate fi prescris și pentru perioade mari de timp, însă este nevoie de reevaluări. „Inițial recomandările au fost că poate fi recomandat a la long pentru refacerea somnului. Însă, în momentul în care ai o tulburare de somn trebuie să analizezi foarte clar care sunt factorii. Dacă este doar o tulburare de somn sau este o tulburare depresivă sau altă afecțiune psihiatrică ce are în tabloul clinic și partea aceasta de insomnie”, a explicat medicul.

La pacienții la care se identifică și o boală psihiatrică se recomandă o substanță care, pe lângă alte roluri, are și rol sedativ și de hipnoinductor. „Pentru patologiile „soft”, cumva - pentru tulburările depresiv-anxioase, pentru tulburările de somn ale vârstnicului - au fost recomandate genul acesta de substanțe care la un moment dat s-a considerat că sunt destul de sigure ca și administrare. Ulterior, lucrurile și experiența clinică au dus cumva către zona de a prescrie medicamentele într-un regim securizat și cu mai multă precauție, existând riscul și de dependență după ele”, a mai precizat dr. Săndulescu.

Întreruperea nu se face însă brusc, atrage atenția medicul. „Toate medicamentele se întrerup treptat, mai ales că vorbim de o acțiune pe un anumit tip de receptor și atunci trecerea se face gradual. Niciodată brusc. La niciunul dintre medicamentele noastre nu recomandăm lucrul acesta. Sau facem switch de pe o substanță pe alta, sunt mai multe metode de a face switch-ul. Asta-i altă parte a discuției”, a mai precizat dr. Săndulescu.

În urma reevaluării medicul poate decide renunțarea la respectiva substanță. Sunt însă cazuri în care pacienții nu acceptă, iar în cazul pacienților cu multiple co-morbidități, pentru a nu-i vulnerabiliza suplimentar, se poate menține substanța, scăzându-se doza.

„Degeaba îți dorești tu dacă el nu își dorește. Trebuie să discuți cu el, să-i propui alte variante. Asta presupune disconfort”, a adăugat medicul.

Pe de altă parte, este destul de greu de înțeles de ce un pacient care a beneficiat de indicația unui medic și s-a simțit bine urmând tratamentul prescris nu se întoarce pentru consult și o nouă rețetă.

„Pentru ce ai avea nevoie să te duci să-ți iei de pe net dacă ești în evidență și ai deja o relație terapeutică cu un medic și stabilești un protocol terapeutic? Ceva nu e regulă”, conchide medicul.